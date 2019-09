Betis-Getafe (1-1): Un punto que sabe bien

Betis 1 Getafe 1 Joel; Barragán, Mandi, Sidnei, Pedraza (Álex Moreno, m. 83); William, Kaptoum (Loren, m. 46), Canales, Joaquín (Javi García, m. 87); Fekir y Borja Iglesias. David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Nyom; Jason (Timor, m. 69), Arambarri, Maksimovic (Enric Gallego, m. 85), Cucurella; Molina (Ángel, m. 60) y Mata. 0-1, m. 14: Mata, de penalti. 1-1, m. 72: Joaquín, de penalti. González González (Comité Castellano-Leonés). Mostró tarjeta amarilla a Barragán, Mandi, Fekir, Damián, Nyom, Arambarri, Jason. Roja directa a William Carvalho en el minuto 25 y a Loren en el minuto 93. Benito Villamarín

Empató el Real Betis ante el Getafe en un partido que estaba más que complicado al tiempo de descanso. El equipo madrileño tuvo el mando en los primeros 45 minutos. Se adelantó en el marcador y vio como el Betis se quedaba con diez por la roja directa a William Carvalho. En la segunda mitad, el Getafe no cerró el resultado y los verdiblancos fueron poco a poco metiéndose en el partido hasta lograr la igualada, también desde los once metros. Tienen trabajo por delante Rubi y sus futbolistas, pero esta noche al menos se marchan con un punto con el que muy pocos contaban tras ver lo ocurrido en la primera parte.

Apenas unos segundos de partido bastaron para comprobar que el Betis tiene un problema a la hora de defender. No se trata sólo del nivel que puedan ofrecer en estos momentos los centrales. Va más allá. Con una presión organizada como la dispuesta por el Getafe desde el pitido inicial, el planteamiento verdiblanco se viene abajo con cierta facilidad. Y cuando el rival pisa la zona de tres cuartos hay sensación de peligro en el área bética. Esta noche, el equipo de Bordalás parecía tener claro su plan. Y tardó poco en mostrarlo.

A los tres minutos ya había aparecido por el costado zurdo uno de los protagonistas del partido, Cucurella. Llegada al área y remate que acabó en el poste de la portería del Betis tras rozar en William Carvalho. Los verdiblancos no estaban nada cómodos en el campo. No había conexión real entre líneas. Y errores puntuales terminaron por empeorar la situación. Kaptoum metió en problemas a William Carvalho con un pase complicado que obligó al portugués a derribar a Arambarri. González González mostró una tarjeta amarilla que se convirtió en roja directa instantes después tras revisar las imágenes en el VAR. Para entonces ya mandaba en el marcador el Getafe. Un balón llegado desde el costado derecho lo rozó Jorge Molina y cuando Cucurella iba a rematar fue derribado por Barragán. El árbitro pitó penalti y Mata no desaprovechó la ocasión.

La apuesta de Rubi, tres cambios en el once, entre ellos dejar fuera a Loren, no funcionaba. Parecía estar cerca el 0-2. Joel despejó una falta de Jason y de los verdiblancos apenas se pudo rescatar un remate centrado de Canales que despejó David Soria.

Tras el descanso, Rubi dejó en el vestuario a Kaptoum dando entrada a Loren. En el dibujo, Canales quedaba por detrás de Fekir, Joaquín, Borja Iglesias y Loren. El canterano entró en un cuerpo a cuerpo con la defensa y provocó hasta tres tarjetas amarillas. El Getafe no sufría, pero la poca distancia que había en el marcador dejaba la puerta abierta para el Betis. Una arrancada de Pedraza finalizada con un remate por encima del larguero despertó algo a los de Rubi. Y mediada la segunda parte empezó a verse otro encuentro. Un preciso pase de Loren a Fekir acabó en penalti tras el derribo de Djené al futbolista francés. Joaquín hizo el 1-1 y por momentos se llegó a pensar en la remontada. Loren se convirtió en un problema para la defensa del Getafe y sólo la roja directa vista en el tiempo de prolongación empaña su aportación al equipo. Antes hubo unos segundos de angustia. Parecía que se iba a repetir lo ocurrido el día del Valladlid. Ángel, que había entrado en lugar del ovacionado Jorge Molina, marcó tras regatear a Joel, pero las imágenes confirmaron la decisión del asistente, que había levantado la bandera por fuera de juego. Punto final que sirve a los de Rubi para tomar algo de aire y seguir trabajando en lo mucho que tiene por delante.