Betis – Getafe: Confirmar la puesta en marcha

Betis - Getafe - Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Pedraza; Javi García, William Carvalho, Joaquín, Fekir; Loren y Borja Iglesias. David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Kenedy; Portillo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina y Mata. González González (Comité Castellano-Leonés) Benito Villamarín. 21.00. Movistar LaLiga

El Benito Villamarín abre de nuevo sus puertas. Regresa la competición liguera tras cumplirse con el primer parón de la temporada provocado por los compromisos internacionales de las selecciones. Para el Real Betis será el segundo turno casero consecutivo después del vivido hace 15 días contra el Leganés. Los tres puntos conseguidos entonces por los futbolistas dirigidos por Rubi permitieron que la pausa liguera se afrontara con calma y tranquilidad. El primer triunfo de la campaña permitió respirar a los aficionados y profesionales béticos. Y esta noche, en Heliópolis esperan que la cierta mejoría experimentada ante el conjunto de Pellegrino tenga su continuidad ante el Getafe. La victoria lograda contra el Leganés hizo posible que los verdiblancos inauguraran su casillero de triunfos, algo que todavía no ha sido capaz de conseguir su rival en el día de hoy. Un triunfo y dos derrotas ha acumulado el Betis en las tres primeras comparecencias del campeonato, mientras que el conjunto dirigido por Bordalás se presenta en el Benito Villamarín como uno de los cuatro equipos de la máxima categoría que todavía no ha conseguido estrenar su casillero de triunfos.

La preparación del encuentro ante el Getafe se ha visto afectada por la ausencia de los internacionales. Después de superar al Leganés fueron siete los futbolistas del Betis los que se marcharon para cumplir con las convocatorias de sus selecciones. Mandi fue el primero en regresar a Heliópolis y en la sesión del pasado viernes, Rubi ya pudo contar con todos los internacionales sobre el césped a excepción de Guardado. El mexicano, que recibió un permiso especial para permanecer junto a su familia en su país tras el nacimiento de su hija, volvió a Sevilla y se convirtió en la gran novedad de la sesión de entrenamiento celebrada ayer por la mañana en el Benito Villamarín. Guardado estuvo en el terreno de juego, no así Tello, que sigue con la recuperación de la lesión que le dejó fuera del partido ante el Leganés.

Con casi todos los efectivos de la plantilla a su disposición, el entrenador verdiblanco ha dejado caer la posibilidad de repartir minutos de juego entre sus efectivos ahora que llegan varios encuentros seguidos. En 12 días, el Betis se enfrentará al Getafe, Osasuna, Levante y Villarreal. Uno de los debates abiertos en la previa del encuentro de hoy ha girado en torno a la posibilidad de ver juntos en el terreno de juego a Loren y Borja Iglesias. El canterano ha aprovechado la oportunidad generada por la lesión del gallego en la primera jornada y respondió marcando ante el Valladolid, Barcelona y Leganés. Por su parte, el futbolista llegado del Espanyol se quedó a centímetros de inaugurar su cuenta goleadora como bético en los últimos instantes del partido ante el Leganés. También el ciclo de partidos que arranca hoy se presenta como una oportunidad para ver a incorporaciones del verano como Juanmi (apenas siete minutos en la primera jornada) o Álex Moreno (siguió desde el banquillo el partido ante el Leganés en su primera convocatoria con el equipo).

Por su parte, el Getafe ha afrontado el parón sin estrenar su casillero de victorias y encajando goles en los tres primeros partidos del curso, algo que no ocurría desde que Bordalás llegó al vestuario hace tres años. El equipo madrileño ha empatado dos encuentros (Athletic y Alavés) y ha perdido otro (Atlético de Madrid) en este inicio. El partido frente al Betis es el primero de los tres que disputará el Getafe en una semana en la que volverá a competir en la Liga Europa debutando contra el Trabzonspor turco y acabará en el campeonato doméstico frente al Mallorca. Para la visita al Benito Villamarín, Bordalás recupera al centrocampista serbio Nemanja Maksimovic, que se lesionó en la segunda jornada y podría volver al once para formar junto al uruguayo Mauro Arambarri. La otra novedad en el once podría estar en el lateral izquierdo con la duda para Bordalás sobre si alinear al franco-camerunés Allan Nyom o hacer debutar al brasileño Robert Kenedy.