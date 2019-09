Betis – Getafe: Mayor claridad defensiva para completar el trabajo en ataque

Cuenta el Real Betis con futbolistas capaces de inventar y generar peligro en el área rival. Se pudo comprobar anoche cuando Loren ganó un pulso a los centrales del Getafe y ofreció un pase de calidad a Fekir, que terminó cayendo al suelo por la entrada de Djené. Penalti, gol y un punto al bolsillo con el que no muchos contaban en el tiempo de descanso.

El Betis tiene argumentos para salvar papeletas complicadas como las del Getafe por la capacidad que hay para generar en las inmediaciones del área rival. Diferente es cuando toca frenar al contrario.

No es cuestión de señalar sólo a los centrales, aunque es cierto que Mandi, Sidnei y Bartra (Feddal no ha jugado ni un solo minuto), han arrancado un peldaño por debajo de lo visto el año pasado. Es un tema que va más allá. No hay claridad en la salida de balón, y si el rival presiona de manera ordenada, como hizo el Getafe, la sensación de peligro se extiende con rapidez.

Dado que no se puede hacer nada en materia de fichajes porque el mercado está cerrado, a Rubi y su cuerpo técnico le corresponde encontrar la fórmula para que el equipo no padezca tanto en la zona central del campo. De ahí en adelante, con Fekir y compañía, se aclara el panorama.