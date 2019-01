Betis – Girona: Sin tiempo para la pausa

Betis 0 Girona 0 Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Barragán, Guardado, Canales, Lo Celso, Tello; Loren y Sanabria. Bono; Ramalho, Bernardo, Juanpe; Pedro Porro, Douglas, Pere Pons, Borja García, Granell; Portu y Doumbia. Cordero Vega (Comité Cántabro) Benito Villamarín. 12.00. beINSPORTS.

El calendario no concede tregua. En especial a los equipos que andan enfrascados en tres competiciones. Es el caso del actual Real Betis, que el pasado jueves se regaló una alegría logrando el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. La igualada con goles en Anoeta permitió al equipo verdiblanco entrar en el bombo y conocer que el Espanyol será su rival en la disputa por un billete en las semifinales. Por tanto, la agenda de enero sigue repleta de compromisos.

Apenas unas horas después de eliminar a la Real Sociedad en San Sebastián, Quique Setién y sus futbolistas se presentaron en la ciudad deportiva bética. Poco tiempo disponible para recuperar algo de fuerzas y encarar el siguiente reto. La sucesión de partidos obliga a estar siempre atentos y dispuestos cambiar de registros. Así, este mediodía toca pasar de las emociones fuertes en la Copa a las de LaLiga. Ni siquiera se habrán cumplido 72 horas desde la finalización del encuentro de Anoeta cuando los futbolistas del Betis salten al terreno de juego de Heliópolis para disputarle los tres puntos al Girona.

Necesita el equipo verdiblanco sumar en positivo para recuperar sensaciones ligueras. De hecho, hace más de un mes que los futbolistas de Setién no consiguen la victoria en el campeonato regular. Hay que remontarse al triunfo logrado el 16 de diciembre precisamente en casa del próximo rival copero, el Espanyol (1-3). Desde entonces hasta hoy, empate en Heliópolis contra el Eibar (1-1) antes de las vacaciones navideñas y derrotas consecutivas en el inicio del 2019 ante el Huesca (2-1) y Real Madrid (1-2). Resultados que no han permitido al Betis crecer y asentarse en la zona de privilegio. La cuarta plaza queda ahora mismo a 7 puntos de distancia y en cuanto a los puestos que dan derecho a jugar la segunda competición continental la próxima temporada no hay que perder de vista la presencia de equipos como el Alavés y el Getafe. Los de Heliópolis mantienen sus aspiraciones en el arranque de la segunda parte del campeonato, pero sin olvidar el hecho de que por detrás aguarda una serie de equipos dispuestos también a engancharse a la lucha europea. Tanto es así que el Valencia y el Betis encabezan ahora mismo un amplio grupo formado por 11 conjuntos apenas separados por 5 puntos.

Para afrontar la visita del Girona, Setién podrá contar de nuevo con Sidnei. El defensa tuvo que retirarse lesionado en un hombro durante la primera parte del partido ante el Eibar y después de varios entrenamientos con el grupo estará en la cita de hoy. «Va a entrar en la convocatoria pero no está exento de riesgo, porque en una mala caída se le puede volver a salir el hombro. Las sensaciones que él tiene son positivas», dijo ayer Setién cuando repasó el parte médico. La presencia de Sidnei es una de las dos novedades que registra la lista de 18 convocados respecto al partido copero del jueves en San Sebastián. El regreso de Guardado es la otra. Se quedan fuera el portugués William Carvalho, que este mediodía no estará tras ver contra el Real Madrid su quinta tarjeta amarilla, y el canterano Irizo. Con el que todavía no puede contar Setién es con Junior, que necesita algo más de tiempo en la recuperación de su lesión. Tampoco estuvo ayer Francis con el grupo en el inicio de la sesión.

Será el de hoy un partido con cierto sabor copero por aquello de que el Girona logró el miércoles ante el Atlético de Madrid clasificarse por primera vez para los cuartos de final de la competición. El equipo de Eusebio mira de reojo lo que le espera tras visitar Heliópolis: un doble enfrentamiento contra el Real Madrid, en la Copa y la visita liguera del Barcelona en Montilivi. El Girona no gana en la competición regular desde el 25 de noviembre, cuando asaltaron el campo del Espanyol (1-3) con un doblete de Stuani, que es baja hoy por sanción, y un tanto de Doumbia que, después de darle la clasificación copera podría cubrir la ausencia del uruguayo, autor de 12 de los 21 goles que lleva el equipo en LaLiga.