Betis – Huesca: la despedida requiere dignidad

Betis 0 Huesca 0 Joel Robles; Mandi, Feddal, Bartra; Tello, William Carvalho, Guardado, Lo Celso, Junior; Joaquín y Jesé. Javi Varas; Pulido, Etxeita, Diéguez, Galán; Moi Gómez, Rivera, Melero; Ferreiro, Juanpi y Enric Gallego. Cordero Vega (Comité Cántabro). Encuentro de la 37ª jornada de LaLiga Santander. Benito Villamarín (18.30 / beIN LaLiga Max 8.

Se apagan las luces del Benito Villamarín para la temporada liguera 2018-19. No quedará un buen recuerdo de ella. Sobre todo en el tramo final. Sí tuvo días destacados como el 1-0 en el derbi, el pase copero ante el Espanyol o la victoria contra el Atlético pero también decepciones sonadas. Un año de expectativas que dejaron decepciones. Acaba el curso liguero para un Betis que casi ni piensa en las remotas opciones de entrar en Europa, lejanas desde el decimotercer puesto que quiere abandonar hoy. Porque lo que le queda es la dignidad. Pelear por ella. Acabar lo más arriba posible y devolverle a su gente algo de lo que reclama. Hoy, ante el Huesca, el Betis tiene que presentar una cara competitiva y ganadora. Frente a un equipo ya descendido y con muchas bajas, los de Quique Setién no pueden andarse con rodeos. Ganar es su obligación. Y después, ya se verá.



Porque avanzar uno, dos, tres o cuatro puestos en la tabla sí haría justicia con la temporada. Al menos para no aparecer en la segunda hoja clasificatoria. El objetivo era entrar en Europa. Algo casi imposible a estas alturas. Para seguir con vida ya en la última jornada al Betis le interesa ganar y que el Athletic caiga ante el Celta. También le viene bien un triunfo del Leganés con el Espanyol, la victoria del Madrid contra la Real y que Alavés y Eibar no ganen a Valencia y Villarreal, respectivamente. Todo en una temporada en la que los de Setién han ido desperdiciando combinaciones parecidas en jornadas previas, como por ejemplo en la más reciente ante el Eibar, por no cumplir la premisa principal: ganar.

Si será el último día de Setién en el banquillo local del Villamarín el tiempo lo dirá aunque todo hace indicar que sí. Luego restará el Santiago Bernabéu y se cierra el campeonato. El coliseo verdiblanco tendrá vida más allá gracias a la final de la Copa del Rey y los conciertos programados. Setién volverá a ser juzgado por la grada, que en gran parte espera su destitución al final del curso, como ha solicitado desde el día del Getafe. «Tenemos que ganar este partido como sea», le ha dicho el preparador a sus hombres durante las charlas de esta semana. Obviamente será un Betis que mantenga su idea de juego pero la intención del vestuario es despedir el curso casero con un triunfo convincente. Servirá seguro para asear el puesto en la tabla y garantizarle al club algunos euros más al ingreso por televisión, algo nada baladí por la previsible ausencia de la suma por vía europea.



Para este adiós al Villamarín en la 2018-19 no podrán estar ni Canales ni Barragán. Se espera que William Carvalho recupere su sitio en la medular tras el protagonismo de Kaptoum en los últimos encuentros. Y también que los verdiblancos salgan con mayor vocación ofensiva. Posiblemente tenga más minutos Lainez. El guion indica que el Betis estará más tiempo en el campo rival y que ha de mirar a la portería oscense para solventar cuanto antes la historia de los 90 minutos de un encuentro que no debe añadir más gasolina al fuego de la decepción.

Será un día de despedidas. Quitando el caso de Setién, otros protagonistas seguro que no estarán de nuevo de verdiblanco. Jesé, sin duda, y muy posiblemente Sergio León y Javi García, aunque está por ver si entran incluso en la convocatoria que hoy ofrecerá el preparador cántabro. Llegan tiempos de cambio al Betis para tratar de corregir lo que se hizo mal en este curso y recuperar la senda de la 2017-18, que debía ser la tónica habitual de un club en crecimiento que se ha encontrado con un bache demasiado pronto.

En el Huesca, infinidad de bajas por diferentes motivos, sobre todo en ataque, donde no cuenta Francisco con Chimy Ávila ni con Cucho Hernández. Tampoco con Álex Gallar. Le quedan a los jugadores del equipo oscense la lucha por demostrar que siguen siendo de Primera a pesar del descenso. No es un conjunto cómodo, como ya se encargó de recordar Quique Setién en la rueda de prensa. Aquella derrota de enero cuando el Betis se había adelantado por 0-1 en El Alcoraz con el último tanto liguero de Sanabria como bético hizo mucho daño. Muchísimo. Un día de ilusión que se desvaneció de un plumazo. Desde ese momento el Betis ya no fue el mismo. Y esa pesadilla es recurrente para los verdiblancos. Cordero Vega, cántabro, pita este encuentro. Su único precedente con el Betis fue también en el Villamarín y ante otro equipo de la zona baja. Arbitró el 3-2 ante el Girona, resuelto por un penalti en el alargue anotado por Canales.