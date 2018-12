Betis: un inalterable calendario de pagos por Lo Celso

El Betis va a comprar el pase de Giovani Lo Celso. Las sobresalientes prestaciones del argentino hacen que los verdiblancos tengan ante sí una oportunidad única en el mercado. Esta campaña están abonando tres millones por la cesión del zurdo y han de comunicar al París Saint-Germain antes del 30 de junio de 2019 si hacen efectiva la opción de compra por 22 millones que tienen. Una posibilidad que se convertiría en obligación en caso de clasificarse para competiciones europeas. Pero el Betis no esperará hasta esa fecha, sino que se anticipará al movimiento para atar al argentino y resolver así las perspectivas sobre su futuro, ya que está siendo tentado por grandes clubes dada su gran eclosión en verdiblanco. Lo mejor para el Betis no sólo es que ya tiene firmado con Lo Celso el nuevo contrato por varias temporadas y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros sino que puede comunicarle al PSG de manera oficial en cualquier momento que hará efectiva la compra, con lo que el compromiso se cierra, pero el calendario de pagos no se activa hasta la próxima temporada.



Es un dato muy relevante puesto que la inversión por Lo Celso no interferirá en la que la entidad tiene prevista para el mercado de enero, aunque apurará para conseguir una cesión de un futbolista importante en los últimos días del mercado, como ya sucedió con Bartra (fue adquisición) y con el propio argentino.



Los pagos por Lo Celso, pues, comenzarán a afrontarse por parte del Betis a partir del verano en tres plazos de cierta comodidad para los béticos, ya que abonarían siete millones en los dos primeros y ocho en el último en una operación que se prolonga durante dos temporadas. Con ello el Betis no tendría un impacto tan grande en sus cuentas y sí contaría con un activo muy importante, ya que Lo Celso en estos momentos tiene un valor de mercado de 43 millones de euros. El PSG obtiene un importante beneficio con respecto a su compra a Rosario Central en 2016 ya que invirtió entonces diez millones e ingresará en total 25 pero el Betis va a adquirir en propiedad (el 80 por ciento de sus derechos) a un futbolista de 22 años que está llamado a marcar una época. Y el PSG no puede impedir nada ya que el acuerdo está sellado y firmado por las partes en la cesión acordada el pasado mes de agosto.



Lo Celso, fijo en las convocatorias con argentina, ha sobresalido en las últimas semanas, justo cuando el Betis ha despegado. Con siete goles y tres asistencias su aportación ofensiva ha sido fundamental para el bloque de Quique Setién, quien le ha elegido como el lanzador de penaltis a pesar de que falló el último ante el Espanyol, en un duelo en el que marcó un tanto y provocó que Óscar Duarte metiera el 1-3 en su propia portería tras una gran cabalgada desde su campo.



Negociación acertada

La negociación del Betis con el PSG por Lo Celso ha resultado muy beneficiosa para el cuadro verdiblanco a pesar de que se hizo a contrarreloj en las últimas horas del mercado de verano. El club parisino no dio la autorización para que el futbolista aterrizara en Sevilla hasta el día final y en el Villamarín se vivieron momentos de tensión por detalles que finalmente se resolvieron de manera positiva. ALo Celso le costó el arranque en su nuevo equipo y se perdió varios partidos, como el derbi, pero desde el choque en San Siro ha ido demostrando su calidad y no sólo es indiscutible sino que se trata de uno de los futbolistas más importantes en el quinto clasificado de LaLiga.



El argentino participó ayer, con el resto de la plantilla del primer equipo y todas las categorías y secciones del club, en el clásico almuerzo navideño, que se celebró el Pabellón de la Navegación. Lo Celso se sentó en la mesa entre Inui y Sanabria y fue uno de los más solicitados por los pequeños de los escalafones inferiores del club a la hora de hacerse fotos y pedir autógrafos. Lo Celso se ha convertido en uno de los ídolos de la afición del Betis y por ello el club sabe que puede pivotar su proyecto en las próximas temporadas alrededor del rosarino.