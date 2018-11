El Betis ha iniciado el diálogo para la negociación del contrato de Quique Setién. El actual concluye en junio de 2020 y en el club entienden que este momento es idóneo para sentarse a conversar sobre el proyecto de futuro heliopolitano con el cántabro en su cuadro de mandos. Hasta ahora se ha producido una toma de contacto en la que los dirigentes béticos le han expresado directamente a Setién la intención de prolongar su vinculación más allá de 2020. El técnico se ha mostrado receptivo a esta idea, siempre anteponiendo la idea de sentirse cómodo en el club, y las partes se han emplazado para nuevos contactos donde se detallen más profundamente las condiciones del nuevo contrato si hay acuerdo.



La conversación se produjo antes del triunfo del Betis en Barcelona, por lo que no viene motivada por la eclosión mediática de la exhibición del equipo en el Camp Nou. No eran los mejores momentos para el equipo y en el club, en lugar de atender a las voces que señalaban un cambio de entrenador, apostaban por iniciar el diálogo con Setién para consolidar su apuesta por el cántabro. Los buenos resultados que ha ido ofreciendo el entrenador, su compenetración con la plantilla y las perspectivas de futuro del club ayudan a esta idea, más allá de los elogios que ha ido recibiendo el técnico ahora tras el 3-4 en el Camp Nou, ya que lleva tiempo situado como uno de los candidatos a sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo del Barcelona cuando el cacereño no continúe.



Setién también fue ubicado en verano entre los preferidos por la Real Federación Española de Fútbol para sustituir, primero, a Julen Lopetegui y, después, a Fernando Hierro. El entrenador del Betis ya dijo en su momento que tenía contrato en vigor con el cuadro verdiblanco y que si se sentía «a gusto» no tenía por qué cambiar. Es la misma respuesta que lleva empleando durante toda su carrera como técnico. Le sucedió en Lugo, cuando rechazó propuestas muy superiores (entre ellas la del Betis). Entendía y sigue entendiendo Setién que si encuentra un lugar en el que puede trabajar bien y sintiéndose respetado no encuentra motivos para cambiar aunque las cantidades económicas que le ofrezcan sean importantes.



Seguramente las conversaciones entre el club y Setién versen más en ese sentido, en las condiciones de trabajo y de planificación, que en los salarios y cláusulas del contrato. El técnico ya se quejó recientemente del estado del césped de los campos de entrenamiento, algo ante lo que el club ha reaccionado lo antes posible y ya se ejercita el equipo en el recién resembrado campo 2, mientras se acondiciona ahora el 1. También ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones y tuvo que pedir perdón públicamente. Si toda la situación se reconduce, será más fácil el acuerdo.

Obviamente la negociación que se abra con el técnico también tendrá en cuenta los próximos resultados deportivos. El Betis está a las puertas de sellar su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, así como pasar a octavos de final en la Copa del Rey. Son dos hitos importantes que ha de superar Setién en esta temporada para mantener intacta la confianza que ya le muestra el club con este paso dado, como se ha dicho, antes del gran partido en Barcelona, que ha puesto en órbita al técnico y a su idea de juego.



José Miguel López Catalán, consejero delegado del Betis, ya expresaba la intención del club en declaraciones a Radio Marca, sin desvelar que ya existían conversaciones iniciadas: «Estamos muy contentos por el partido del Camp Nou y muy tranquilos en estas semanas de parón. Queremos tener a Quique Setién muchísimos años. El Betis necesita a un entrenador durante muchos años. Eso de cambiar y cambiar no funciona, sólo tenemos que ver lo que ha pasado años atrás. El entrenador es extraordinario y le estamos dando una plantilla buena. A mí me gustaría que Setién fuera entrenador del Betis durante muchos años. Creo que el propio Joaquín ha hecho unas declaraciones en ese sentido. Estamos todos en esa línea, aunque sabemos cómo es el fútbol. Ahora toca competir, que tenemos LaLiga, la Liga Europa y la Copa del Rey».