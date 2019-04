La actualidad deportiva en torno al Real Betis ha rondado toda la semana en torno a un nombre propio, el de Sergio Canales. El centrocampista cántabro salió con el tobillo hinchado y con un hematoma del pasado duelo ante el Villarreal, un percance que le ha impedido ejercitarse en toda la semana con el resto de sus compañeros. El servicio médico le ha mimado durante estos días, con mucho trabajo de fisioterapia y masajes en la zona para intentar que el tobillo derecho del cántabro mejore hasta minutos antes de saltar al calentamiento en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Es la principal duda de un Setién que tiene en Canales a una pieza fundamental para el juego creativo y ofensivo del Betis, no sobrado precisamente de gol en esta temporada, algo clave para intentar imponerse en el siempre difícil estadio del eterno rival.

«Si juega, lo dirá su pie. Algo ha evolucionado, está bastante bien dentro de lo que cabe pero hay que esperar porque realmente ha habido mejoraría pero no sabemos si es suficiente. Mañana veremos a ver cómo va evolucionado con respecto a hoy. No pasa nada. Está en un gran momento y gran jugador pero si no juega él, lo hará otro. Está claro que es importante, pero quedan seis partidos así que veremos cómo ha evolucionado y a ver la capacidad que él tiene, cómo se vea. La verdad es que hay muchas dudas», declaraba el técnico verdiblanco, Quique Setién.

Y es que en el seno del vestuario dudan de la idoneidad de convocar al cántabro para el duelo, por el riesgo que puede ser alinear a un jugador que podría ser una baja temprana en el duelo ante el Sevilla si sale de inicio y se lesiona al poco tiempo en un lance fortuito del juego. Los derbis son partidos con mucha intensidad, en la que apenas se dan balones por perdidos y las faltas suelen tener un punto más de dureza si cabe que en otros partidos. Jugar con un tobillo entre algodones es una circunstancia a analizar fríamente porque, como ya advertía el propio Setién, quedarán después seis jornadas en las que el Betis se jugará su presencia en competiciones europeas la próxima temporada. El jugador tendrá la última palabra, en todo caso, porque las sensaciones que tenga a escasas horas del arranque del encuentro será definitivas.

Canales vive una temporada espectacular en el Betis, hasta el punto de que sus actuaciones con la camiseta verdiblanca le han llevado a debutar con la selección española absoluta en el pasado encuentro amistoso ante Noruega en Mestalla. Su estado físico ha sorprendido a todos al disputar hasta el momento un total de 45 partidos esta temporada, 41 de ellos como titular, de los que ha completado un total de 36. Además, ha anotado nueve goles con la camiseta verdiblanca, siete de ellos en LaLiga, que le convierten en el segundo máximo realizador del Betis.

En el banquillo rival estarán también muy atentos del estado de salud de Canales, ya que neutralizar su aportación al juego verdiblanco es una de las bazas para tener éxito en el encuentro. Joaquín Caparrós reconocía en sala de prensa que «si está bien es un futbolista importante y jugará. Si está en un porcentaje no al cien por cien, es una decisión del jugador y del entrenador. No sé cómo está de su lesión». Y es que el Sevilla sabe que tendrá que tener atentos a sus futbolistas de la medular para frenar a Canales. Será misión para Banega o Roque Mesa estar pendiente del cántabro si finalmente salta al césped, aunque Caparrós quiso dejar claro que «es un magnífico jugador pero nosotros tenemos una idea de juego y no la vamos a cambiar».