Betis: la apuesta se llama Junior

En el Betis hay una confianza total en el crecimiento de Junior. Es un aspecto en los que hay consenso absoluto en la comisión deportiva. Será el lateral izquierdo titular del equipo. Quique Setién confiesa que está convencido de que su evolución le permitirá situarse en el mercado en cifras incluso mayores a las de Fabián, sobre todo porque no hay muchos laterales zurdos así en un mercado que cada año supera sus propios registros. Ya en este verano en Heliópolis recibieron una propuesta procedente del Torino por quince millones de euros que, por supuesto, no aceptaron. La actual cláusula de rescisión de Junior es de 25 millones pero será revisada al alza estos días en la nueva redacción de su contrato, donde se recogerá el incremento salarial que le corresponde como jugador de la primera plantilla. La idea es que la nueva cláusula ronde los 40-50 millones de euros. En este contexto, el Betis no tiene previsto realizar un esfuerzo económico importante por un nuevo lateral zurdo. No quieren una inversión relevante por un presumible suplente pero sí llegará alguna alternativa a Junior, que se unirá en la rotación a jugadores como Tello o Feddal, que en función de las necesidades pueden cubrir este costado.

Lo que está claro es que Junior es la principal apuesta para una banda que ha perdido esta temporada a Durmisi, traspasado a la Lazio por siete millones más uno opcional. Con 22 años, en el Betis quieren hacer del hispano-dominicano una referencia en su banda tras superar en los primeros meses de 2018 la competencia del internacional danés, llamar a las puertas de la selección española sub 21 y ser considerado por Setién como el carrilero ideal para su sistema de juego, como así ha ido demostrando también en la pretemporada que está a punto de finalizar.

Sobre esta idea circunda el acuerdo ya alcanzado entre el Betis y los agentes de Junior para ampliar su contrato, que ya fue revisado hace justo un año, y actualizarlo en función de su presente importancia en el equipo. Todo está hablado entre las partes, como ya anunció ABC de Sevilla hace unos días, y resta que se encuentre en las agendas una fecha concreta para la firma y el anuncio de la ampliación de Junior, con lo que se confirmaría la apuesta deportiva que ya tiene desarrollada el club en su planificación.

Como ya se ha dicho, uno de los refuerzos que aún han de llegar a la plantilla bética tendrá un perfil adecuado para poder hacer las veces de Junior en ausencia del hispano-dominicano pero no será a cambio de una fuerte inversión económica. Ya se frenó el Betis con la negociación por Martín Montoya y no pasó de los 4,5 millones en los que valoraba al catalán, que finalmente se marchó al Brighton por siete millones más uno opcional. Algo parecido ocurrió con Jonny, que prefirió la propuesta del Atlético de Madrid aunque ésta le desviara, quizás de forma definitiva después de la cesión de esta campaña, al Wolverhampton, también de la Premier League. Estos futbolistas, que no son laterales zurdos puros sino diestros que pueden adaptarse a esa posición, cumplían lo que venía buscando el Betis para ese puesto: un jugador por el que no tuviera que realizar una inversión importante y que no le hiciera sombra a la titularidad de Junior, sino que más bien pudiera servir como complemento para las dos alas.

Mantener limpia la progresión de Junior es la idea de los responsables deportivos del club para que el jugador siga el camino que está trazado. Con sólo catorce partidos jugados la pasada campaña y anotando dos goles, Junior destacó por su versatilidad, zancada y buenas condiciones tanto defensivas como ofensivas. Esta irrupción le sirvió para contar con ofertas como la del Torino y para negociar una renovación con el Betis que ha de suscribirse en breve, seguramente antes del arranque de la temporada liguera el viernes frente al Levante en el estadio Benito Villamarín.

Mientras, Junior, que el jueves por la tarde fue el futbolista que más minutos disputó en el amistoso ante el Frosinone, ya que la expulsión de Barragán provocó que tuviera que actuar durante 60 minutos, también tendrá presencia hoy en la final del Trofeo Carranza. Tello ya ha sido dado de alta tras la pequeña intervención que sufrió debido al hematoma que le produjo una fuerte caída en el duelo ante el Cardiff. El catalán está previsto que vaya reintegrándose con el equipo durante la semana. Tosca dará la alternativa a Junior en el amistoso de hoy mientras llega el jugador que busca el club para poder alternar con el hispano-dominicano y se recupera Tello, aunque la primera opción siempre será Junior, la apuesta del Betis esta temporada.