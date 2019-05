Betis: la carta de despedida de Setién

Quique Setién ha hecho pública una carta a través de sus redes sociales en las que expresa sus sentimientos tras la marcha del Real Betis y agradece a los compañeros, jugadores y empleados su apoyo durante estos dos años. El ya extécnico verdiblanco también tiene palabras para la afición y expresa los mejores deseos para el Betis en su futuro.

La carta es la siguiente:

“Como ya saben, el Real Betis y yo hemos decidido no continuar juntos la temporada próxima. Ambas partes hemos asumido que era la mejor opción. Soy consciente y entiendo la frustración de ese sector de la afición que esperaba más de mi trabajo y que se ha manifestado en contra de mi continuidad. Sobre todo tras nuestra eliminación tanto en Copa como en Europa League. Algo que considero en parte lógico ya que en breve espacio de tiempo se vieron truncadas nuestras aspiraciones en dos competiciones en las cuales teníamos depositadas muchas esperanzas. Más aun si tenemos en cuenta la brillante trayectoria que llevábamos en Europa y el hecho de que la final de Copa se disputara en nuestro estadio. Como consecuencia el estado de ánimo se resquebrajó y todos nos vimos afectados. En el momento más importante sufrimos también, sin merecerlo, dos derrotas muy dolorosas en LaLiga que nos alejaron de la parte alta de la clasificación, una en el Sánchez-Pizjuán y la otra en el Valencia.

Siempre he asumido las responsabilidades de mi cargo y por eso siento no haber podido cumplir con las expectativas e ilusiones que se habían generado, y que yo mismo también tuve. Cada uno habrá sacado sus conclusiones sobre los motivos que nos impidieron llegar más lejos.

Me despido del Real Betis evitando caer en la tentación de recordar las faltas de respeto, insultos y menosprecios que he recibido (tristemente cada vez más habituales en el mundo del fútbol, que nada tuvieron que ver con la crítica razonada y argumentada que siempre acepté independientemente de aciertos y errores. Desde luego prefiero quedarme con el reconocimiento y la comprensión de gran parte de la afición que me demostró su cariño, que disfrutó con el juego de su equipo, que celebró los cinco goles en el Pizjuán… Me quedo también con las 4.000 personas que nos esperaron felices en la puerta de nuestro estadio aquel día, las 7.000 que nos acompañaron a Milán… Y con otros muchos momentos que nadie podrá arrebatarnos jamás, como el de esta mañana en el Bernabéu.

Lo único que lamento de verdad es que en estos dos años no haya podido disfrutar de esta maravillosa ciudad y de no haber podido o sabido empatizar mejor con la idiosincrasia y pasión de esta afición.

Quiero dar mi agradecimiento a Ángel Haro y José Miguel López Catalán por la oportunidad que me dieron de trabajar en esta histórica institución. Los béticos pueden sentirse orgullosos porque su club está en las mejores manos posibles. He sentido su apoyo personal y también el institucional siempre, incluso en los peores momentos. Han valorado el trabajo y el esfuerzo y me han hecho partícipe del crecimiento del club. Han sido dos personas cercanas con las que fue fácil entenderse. Al igual que con un gran número de empleados de la institución, que me hicieron a mí y a mis ayudantes la vida diaria más que agradable. A Marcos Álvarez, a Dani, a Nacho y a Víctor, los más cercanos que tanto nos ayudaron a ser mejores. Y a todos los que han trabajado cada día junto a nosotros, que nos demostraron su cariño, respeto y profesionalidad siempre y especialmente en las últimas semanas.

Termino agradeciendo a todos los jugadores, especialmente a Joaquín Sánchez, capitán del equipo y emblema de este club, el compromiso y la fe que tuvieron en lo que les propusimos, así como los momentos inolvidables que me brindaron a lo largo de estas dos temporadas; tesoros que guardaré para siempre en lo más profundo.

Dejo muchos amigos béticos a los que deseo de corazón que les vaya muy bien.

Muchas gracias.

Quique Setién”.