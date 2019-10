Betis: la gestión de Rubi en el regreso de los internacionales

Ayer arrancó el caminar de algunos de los futbolistas béticos que han sido convocados con sus selecciones nacionales. El guardameta Dani Martín se quedó de inicio en el banquillo en el encuentro amistoso disputado entre los combinados sub 21 de España y Alemania en Córdoba. Por su parte, Mandi afrontó el de la selección de Argelia ante la del Congo. Emerson, Feddal y Lainez completan la nómina de futbolistas citados con sus países. El que no tendrá posibilidad de jugar es William Carvalho, a vueltas con unas dolencias que parecen afectar a la zona lumbar. El centrocampista recibió ayer permiso de la selección portuguesa para abandonar la concentración por culpa de una lesión. Hace justo una semana, William perdió sus opciones de entrar en la lista definitiva del encuentro entre el Betis y el Eibar debido a unas molestias sufridas en el entrenamiento realizado en la previa del partido. Pese a quedarse sin jugar en LaLiga, el centrocampista acudió a la convocatoria de la selección para que los servicios médicos de la Federación Portuguesa comprobarán la evolución de los problemas musculares.

William hizo trabajo en el gimnasio durante la jornada del martes y el miércoles se entrenó ya en el terreno de juego con el resto de sus compañeros y con aparente normalidad. Sin embargo, horas más tarde se dio a conocer la noticia por la que William quedaba liberado de los partidos que Portugal tiene que afrontar ante Luxemburgo y Ucrania valederos para la fase de clasificación de la Eurocopa. «Después del entrenamiento, William Carvalho presentó quejas en una zona diferente. Los exámenes a los que fue sometido durante la tarde revelaron la falta de disponibilidad para los partidos contra Luxemburgo y Ucrania», se pudo leer en el comunicado emitido por la Federación.

La importancia de William en el proyecto actual bético es máxima. El portugués sólo se ha perdido minutos de juego en la presente temporada por expulsión o lesión. Completó los encuentros de las tres primeras jornadas disputados contra el Valladolid, Barcelona y Leganés. Y en la cuarta fecha, William se marchó al vestuario a los 25 minutos del compromiso ante el Getafe tras ver tarjeta roja directa. Fue sancionado con un partido de suspensión y no pudo estar en el desplazamiento bético al campo del Osasuna. Regresó para sumarse al once titular del Betis en el triunfo contra el Levante y también jugó los 90 minutos en la goleada sufrida en el Estadio de La Cerámica. Ahora queda ver cómo evoluciona de sus dolencias cuando el próximo compromiso verdiblanco en el calendario liguero está fijado para el domingo 20 en Anoeta ante la Real Sociedad. La plantilla verdiblanca tiene previsto entrenarse esta mañana antes de disfrutar de un par de días de descanso. Será el lunes por la tarde cuando los futbolistas vuelvan al césped para seguir con la preparación de la visita a San Sebastián. El inicio de la semana estará marcado por la ausencia de los internacionales. Para el mismo martes hay programados encuentros de los combinados de Mandi, Lainez, Dani Martín y Feddal. Algunos tendrán que afrontar largos viajes de vuelta a Sevilla y no serán muchas las sesiones que puedan llevar a cabo a las órdenes de Rubi antes del encuentro contra la Real.

Al técnico le tocará gestionar el regreso de los internacionales y la posibilidad de contar con ellos en el once inicial de San Sebastián. En el primer parón liguero de la temporada, vivido a comienzos de septiembre tras la disputa de la tercera jornada, fueron siete los futbolistas del Betis que se marcharon para cumplir con las convocatorias de sus selecciones: Dani Martín, Emerson, Feddal, Mandi, Guardado, William y Fekir. En el regreso del equipo verdiblanco a la competición regular, que tuvo lugar en Heliópolis ante el Getafe en la cuarta jornada, tres de ellos tuvieron la oportunidad de jugar de inicio: Mandi, William y Fekir. Del resto, sólo Dani Martín encontró hueco en la lista definitiva de convocados. El guardameta siguió los 90 minutos desde el banquillo, mientras que Emerson, Feddal y Guardado se quedaron fuera. El lateral brasileño fue el descarte de la lista de 19 facilitada por Rubi en la misma mañana del encuentro. Feddal ni siquiera tuvo opción de entrar y se convirtió, junto a Francis, en uno de los descartes del técnico. El caso de Guardado fue especial ya que tuvo permiso especial por parte del Betis para incorporarse más tarde a los entrenamientos tras asistir en México al nacimiento de su hija. Ahora queda por ver qué planes llevará a cabo Rubi con los futbolistas que se han marchado con sus selecciones en el segundo parón.