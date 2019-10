Denilson de Oliveira estuvo hace unos días por España. Es embajador de LaLiga y tras un acto en Madrid decidió pasar brevemente por Sevilla para saludar a muchos de los amigos que aún conserva en esta ciudad. Entre ellos varios jugadores con los que coincidió en el Real Betis, un club con el que consiguió la fama internacional y en el que estuvo muchas temporadas entre 1997 y 2005.

Además de charlar con Juanito y saludar a Joaquín (“yo tengo más desborde ahora”, le dijo el portuense al brasileño) y a la plantilla del Betis, incluido su técnico Rubi y Emerson, con quien se dio un abrazo, y departir con muchos empleados del club que aún siguen de su etapa, Denilson acudió acompañado de las cámaras de la televisión oficial del Betis al césped del estadio Benito Villamarín, donde no pudo contener las lágrimas.

El brasileño, campeón del mundo en 2002, no pudo más que emocionarse por ver la evolución del club. “¡Cómo ha cambiado esto!”, señalaba en la nueva ciudad deportiva. “He aprendido muchas cosas con este club y he aprendido a amar al Betis. Por la banda, aires de samba. Fui feliz aquí. Esta es mi banda. Me alegra muchísimo saber que el Betis está buscando ser más grande, es lo más importante, la mentalidad de los jugadores y del presidente. Es imposible que no traiga a mis hijos aquí para que ellos vean donde su padre ha estado y el cariño que la gente tiene por mí. Gracias Real Betis Balompié. Gracias por todo. De verdad”, afirmaba con lágrimas en los ojos.