Betis-Las Palmas (4-0): Goleada a medio gas y sexto Carranza para despedir la pretemporada

Se acabó la pretemporada. Y el verano del Betis ha sido casi perfecto. Una sola derrota en doce partidos y varias actuaciones para que los aficionados verdiblancos se ilusionen. Los de Quique Setién parecen tener asumidos los conceptos del técnico y ahora sólo falta que sigan llevándolo a la práctica durante LaLiga. En lo que se refiere al partido de esta noche, la versión no fue la mejor, quizás la más espesa del verano, pero la calidad y la pegada del Betis son innegables y sirvieron para golear a Las Palmas. Costó, porque faltó verticalidad en gran parte del encuentro, pero Loren siguió con su idilio con el gol para que Canales le diera continuidad con un doblete y Brasanac pusiera la guinda. Eso sí, desgraciadamente la noche no fue redonda el día que el Betis levantó su sexto Carranza, ya que Javi García, Francis y Sidnei se retiraron lesionados.

La última prueba del verano no comenzó bien. Tampoco mal, pero no se vio al Betis del resto de la pretemporada. Los verdiblancos se han caracterizado siempre por tener la pelota, ser verticales y llegar bastante al área rival. Todo eso costó mucho ante Las Palmas. Los canarios, bien plantados sobre el terreno de juego, dejaron que la posesión fuera de los de Heliópolis, pero presionaron muy bien una vez que los de Quique Setién llegaban al centro del campo. Así, apenas hubo ocasiones. Porque ni Canales ni Boudebouz conectaron como en otras ocasiones, aparte de que los carrileros, Francis y Junior, apenas tuvieron profundidad. Eso sí, el Betis no pasó apuros atrás. La defensa, con un Sidnei bastante acertado, solventó las pocas llegadas de Las Palmas. Llegó un contratiempo a la media hora, con la lesión de Javi García, quien tuvo que ser sustituido por Feddal. Y luego fue Francis el que dio el susto, aunque se quedó en eso. Las malas noticias acabaron con Loren. El delantero, una vez más, apareció para adelantar al Betis. Lo hizo al borde del descanso y con la ayuda de un defensor, pero el canterano demostró, como desde que apareció en el primer equipo, que es un seguro de gol.

La segunda parte comenzó con la misma dinámica que acabó la primera. Es decir, la pelota siguió siendo para los verdiblancos, aunque éstos continuaron sin tener demasiada claridad de tres cuartas partes del terreno de juego hacia adelante. Aun así, sí es cierto que, sobre todo por la izquierda, el Betis intentó llegar más. Boudebouz y Junior lo intentaron en un par de ocasiones durante los primeros minutos, pero Loren no llegó para rematar y poner el 2-0.

Los verdiblancos siguieron espesos e, incluso, tuvieronuna fase en la que pasaron apuros. Fue justo después de que Quique Setién hiciera un triple cambio, algo que descolocó a los de Heliópolis y que aprovechó Las Palmas para poner en aprietos a Pau López, quien tuvo que aparecer hasta en tres ocasiones seguidas para evitar subieran las tablas al electrónico. Pero nada mejor que un gol para hacer desaparecer las dudas. Y fue Canales quien lo consiguió justo después del arreón de los canarios. El cántabro demostró la calidad que tiene en la pierna izquierda y puso el 2-0 en el minuto 74. Y por si no hubiera sido suficiente con ese tanto, el centrocampista calcó otro igual apenas dos minutos después. El Betis estaba desatado y no se conformaría con el 3-0, sino que en la siguiente jugada llegaría el 4-0, gracias a una acción por la izquierda que acabó marcando Brasanac al entrar por la derecha. De ahí al final, lo único a destacar fue la lesión de Sidnei, otro futbolista que pidió el cambio, pero el marcador no se movió más y el Betis despide la pretemporada con una nueva victoria.

Real Betis: Pau López; Francis (Brasanac, m. 70), Mandi, Javi García (Feddal, m. 34), Sidnei (m. 86), Junior; William Carvalho, Guardado (Sergio León, m. 78), Canales; Boudebouz (Inui, m. 70) y Loren (Sanabria, m. 70)

Las Palmas: Nauzet; Parras, Deivid, Mantovani, Dani Castellano; Ruiz de Galarreta, Christian Rivera (Josemi, m. 66); Fabio, Benito (Erik Expósito, m. 58), Edu Espiau; y Sacko

Goles: 1-0, m. 41: Loren. 2-0, m. 74: Canales. 3-0, m. 76: Canales. 4-0, m. 79: Brasanac

Árbitro: Domínguez Fernández. Amonestó a Christian Rivera