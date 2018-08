Betis: lección aprendida y respaldo absoluto a Setién

Día de reflexión en el Betis. A las 11.30 los jugadores estaban citados en la ciudad deportiva Luis del Sol en un entrenamiento a puerta cerrada horas después del 0-3 ante el Levante. Un palo tremendo pero que no influyó en el buen ambiente del vestuario. El grupo verdiblanco es una piña, sólido alrededor de la figura de Quique Setién y su idea de juego. No hay debates, no hay fisuras. El discurso del entrenador ante los medios es el que se empleó internamente, aunque con alguna dosis más de autocrítica pero conscientes de que el camino a seguir está trazado y de que el Betis no va a cambiar lo que lleva tanto tiempo preparando con buen resultado por un tropiezo aunque fuera en un choque preñado de expectativas como el del estreno liguero ante más de 46.000 espectadores en el Benito Villamarín. Convencimiento absoluto en que van a levantar este borrón del inicio y que las dudas no tienen cabida en la gestión del momento bético, con un camino iniciado hace meses y que ha desembocado en momentos muy positivos.



Hablaron los técnicos y lo hicieron varios miembros de la plantilla, tanto después del partido como en el entrenamiento de ayer. Muchos mensajes cruzados y todos en la misma línea. También de los que no participaron en el choque, de pesos pesados como Joaquín y Javi García. Tiene el Betis en su vestuario a varios elementos que aúnan experiencia y liderazgo y todos dieron la cara después de una derrota tan dura en el marcador y tan decepcionante por la ilusión generada en una afición que se frotaba las manos después de una pretemporada tan bien llevada.



El Levante bajó a la realidad al Betis, que toma este partido como lección aprendida sobre cómo le van a presentar batalla la mayor parte de los rivales de LaLiga por el respeto que ya infunden los de Setién y su manera de jugar (77 por ciento de posesión para los verdiblancos). Los técnicos han despiezado, como siempre, lo sucedido en el choque de cara a ir perseverando en las cosas que el grupo hizo bien el viernes por la noche más allá de en los errores, que también se produjeron. Setién cambiará algunos jugadores para el duelo en Mendizorroza pero estas modificaciones no tendrán como base lo sucedido ante el Levante, sino que, cuentan, serán parte de las rotaciones que se van a producir durante toda la campaña en las tres competiciones que han de afrontar los de Heliópolis.



No hacía falta internamente pero el grupo se hizo más fuerte en la idea de que el estilo de juego que están practicando es el que les va a llevar a los éxitos de la pasada temporada y a seguir creciendo como futbolistas. «Faltó suerte y sobró confianza», cuenta uno de los elementos del vestuario. En la misma línea, los mensajes que lanzaron los jugadores para dar alguna explicación a la desencantada afición bética, que había llegado a este duelo con la ilusión desbordada. «Que nadie dude… Y pensando en el próximo», señalaba Feddal en redes sociales, mientras que Barragán lo resumía así: «No fue el resultado que todos queríamos pero vamos a trabajar y a luchar para que el siguiente partido podamos conseguir el objetivo de sumar los 3 primeros puntos en LaLiga. Toca levantarse desde ya para el siguiente partido». «Hay tanto bueno a lo que agarrarse del partido de ayer, que un cruel resultado no nos hará desviarnos del camino. ¡Seguimos!», apostillaba Eder Sarabia, segundo entrenador.