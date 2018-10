Betis-Leganés (1-0): Loren coloca a los verdiblancos en Europa

Betis 1 Leganés 0 Joel Robles; Mandi, Javi García, Bartra; Barragán (William Carvalho, m. 80), Canales (Sanabria, m. 75), Lo Celso, Tello; Boudebouz, Joaquín y Sergio León (Loren, m. 83). Cuéllar; Juanfran, Bustinza, Tarín, Jonathan Silva; R. Carnero, Gumbau, Rubén Pérez, El Zhar (Sabin Merino, m. 54), Óscar Rodríguez (Vesga, m. 54) y En-Nesyri (Guido Carrillo, m. 76) 1-0, m. 88: Loren Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a En-Nesyri, Bustinza, Cuéllar, Rubén Pérez Benito Villamarín. 48.118 espectadores

Costó. Más de la cuenta. Pero el Betis consiguió su segunda victoria consecutiva y se coloca en la zona alta de la tabla. Setién revolucionó el once pensando en el partido del jueves de la Europa League, pero esta plantilla tiene mucha calidad y cualquiera puede jugar. De hecho, el guión siempre es el mismo. Los verdiblancos dominan, tienen la pelota y sólo les está faltando más verticalidad y ocasiones. Joaquín tuvo el 1-0 justo antes del descanso, pero Pichu Cuéllar realizó un paradón. Y ya en la recta final, con el Betis lanzado al ataque y la afición viendo que no era posible romper el autobús del Leganés, llegó el tanto. Comenzó con la calidad de Lo Celso, quien buscó por dentro y en velocidad. El catalán asistió a la perfección hacia el centro del área y allí apareció Loren en el minuto 88 para adelantar a los de Heliópolis y dejar los tres puntos en casa. Y esta victoria aúpa a los de Quique Setién hasta la quinta posición, sumando doce puntos, empatado con el cuarto (Atlético de Madrid) y a dos del líder, el Barcelona.

El Betis comenzó fiel a sí mismo. Ni la revolución en el once ni la entrada de los jugadores menos habituales cambió la idea. Eso es innegociable para Quique Setién. Así que el guión fue el de siempre: la pelota fue verdiblanca. La posesión se disparó a favor de los locales, superando a los pocos minutos el 70 por ciento, pero faltó verticalidad. Profundidad. Esta historia también se ha repetido en demasiadas ocasiones en esta temporada. Así que el Betis movía y movía, pero no encontraba huecos en la defensa del Leganés. Lo intentó sobre todo por la derecha, pero Barragán no pudo llegar a la línea de fondo en casi ninguna ocasión. Y Tello casi no apareció por la izquierda. Los intentos llegaban fundamentalmente con un inicio de jugada de Canales, ya que Lo Celso jugó más retrasado y ni Joaquín ni Boudebouz estuvieron acertados. De este modo, Sergio León tampoco tuvo protagonismo, aunque en la última jugada de la primera parte fue clave para que los verdiblancos pudieran adelantarse y marcharse al descanso con ventaja. El delantero sirvió por alto (quizás lo mejor era raso) a Joaquín, quien remató de cabeza topándose con un soberbio Pichu Cuéllar. El portero aguantó sin caer del todo y sacó una mano salvadora para los suyos.

Sí cambió bastante la dinámica tras el paso por los vestuarios. El Betis se mostró más valiente desde el principio, dio un paso adelante y metió todavía más en su área al Leganés. La sensación de peligro a favor de los verdiblancos creció considerablemente, aunque también es verdad que las ocasiones claras continuaron sin llegar. Ya no se le podía achacar a los de Heliópolis falta de verticalidad, pero sí de acierto: Y también se llevó algún susto, como en la primera mitad, como cuando Mandi, casi en el minuto 70, falló en la salida del balón y permitió a En-Nesyri disparar a portería con Joel Robles descolocado.

Bajó entonces la intensidad, algo que intentó cambiar Quique Setién moviendo el banquillo. Antes ya lo había hecho el Leganés con un doble cambio, pero el cántabro no varió su once hasta el minuto 75, cuando entró Sanabria por Canales. Y lo primero que pasó fue que Sergio León la tuvo de chilena. Su disparo se fue desviado y el Betis ya se lanzó al ataque viendo que el reloj apuntaba el final del partido. Volvió entonces a cambiar Setién, sacando del terreno de juego a Barragán, metiendo a William Carvalho y colocando a Joaquín, como ocurrió en la recta final de Gerona, como carrilero. Y gracias a él llegó la ocasión más clara en los últimos minutos, cuando ya estaba también Loren sobre el campo y el delantero remató de cabeza un centro desde la derecha del portuense. No acertó el canterano, pero en la segunda acción no fallaría. A dos minutos del final, apareció Lo Celso para buscar con verticalidad a Tello, quien desde la izquierda asistió a Loren para que el delantero pusiera el 1-0 en el marcador. El segundo tanto consecutivo del marbellí fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en Heliópolis y el Betis se colocaran quinto en la clasificación con doce puntos.