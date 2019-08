Betis – Leganés (2-1): Loren y Fekir brindan la primera victoria de la temporada

Betis 2 Leganés 1 Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei (Bartra, m. 64), Pedraza; Guardado, William Carvalho; Canales (Javi García, m. 84), Fekir, Joaquín; y Loren Morón. CD Leganés: Cuéllar; Marc Navarro, Bustinza (Arnaiz, m. 73), Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Roque Mesa (Merino, m. 78), Óscar (Aitor Ruibal, m. 78); Braithwaite y En-Nesyri. Goles: 0-1, m. 50: Braithwaite. 1-1, m. 53: Loren. 2-1, m. 60: Fekir. Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Roque Mesa (m. 18), Mandi (m. 48), Jonathan Silva (m. 67), Canales (m. 82), Fekir (m. 93) y William Carvalho (m. 96). Estadio: Benito Villamarín. 47.819 espectadores.

Sufrido triunfo del Betis ante el Leganés en un partido donde la calidad de Loren y Fekir y varias brillantes intervenciones de Joel Robles permitieron que el equipo de Rubi sume sus primeros tres puntos de la temporada y afronte el parón liguero con mayor tranquilidad. Hasta tres veces remató el equipo local al palo (Joaquín y Mandi en la primera mitad y Borja Iglesias en el descuento), que supo recuperarse de un tanto de Braithwaite en la reanudación a través de sus dos hombres en mejor estado de forma. Loren suma tres tantos en tres partidos por dos de Fekir. Ambos acaparan, de momento, la capacidad goleadora heliopolitana.

El Betis arrancó huyendo de cualquier atisbo de precipitación, concienciado de que un gol visitante complicaría en demasía el escenario del partido ante la necesidad de encontrar el camino de la victoria por encima de cualquier otro menester. Mientras, Pellegrino mandaba a su equipo a presionar con intención y mucho orden. El primer remate peligroso local llegó en las botas de Pedraza a los cinco minutos, que aprovechó un rechace tras un balón colgado de Guardado desde el centro del campo para disparar con intención pero directamente al cuerpo de Cuéllar.

Sin acercamientos peligrosos por ninguno de los dos equipos y con muchas imprecisiones en el control y en el pase por parte del equipo de Rubi, no sería hasta el minuto 19 cuando Sidnei remataba en el área un balón rebotado tras un choque entre Mandi y Bustinza, aunque el balón iría a córner. Las interrupciones se sucedían y solo la verticalidad de Fekir -qué jugador ha fichado el Betis- parecía habilitada para romper el áspero equilibrio del juego. El juego entre líneas de Canales y Joaquín se echaba de menos y el Leganés no sufría ante un Betis que no encontraba la fórmula para romper la defensa visitante. Loren lo intentaba sin fortuna desde media distancia (m. 28) en una jugada donde los de Rubi movieron el balón con mayor celeridad, pero faltaba esa marcha adicional que incomodara de verdad al Leganés, que por otra parte, vivía lejos de Joel Robles. William Carvalho, poco eficaz hoy, no ofrecía su habitual seguridad en la salida de balón e incluso concedía alguna falta en las cercanías del área bética, aunque sin consecuencias.

El Betis dio un arreón en los últimos minutos de la primera mitad con varios acercamientos que merecieron claramente el gol. Primero Joaquín, con un disparo al palo en el minuto 42 en el lanzamiento de una falta. Y tres minutos después Mandi remataba al larguero un córner botado con mucha intención por Joaquín. En cualquier caso, el 0-0 se mantuvo al descanso.

Sin cambios en la reanudación, el Leganés se iba a poner por delante a los cinco minutos. En una acción aislada, una falta de contundencia para despejar una jugada en el área local tras una falta por la que Mandi vio la tarjeta amarilla acabó en los pies de Braithwaite, que aprovechó un mal despeje de Joel para hacer el gol. El peor escenario se dibujaba en Heliópolis aunque había tiempo para reaccionar. Y el empate llegó seguidamente. Loren cazaba en boca de gol un centro raso de Emerson para firmar su tercer tanto de la temporada (m. 53).

Los goles abrieron el partido. El calor empezaba a pasar factura en los dos equipos y se intuía que iba a haber más tantos. Ambos entrenadores aguantaban un movimiento desde el banco por parte de su rival. El primero que puso a prueba a Joel fue Braithwaite, que poco después iba a rondar el gol pero la calidad la iban a poner Joaquín, Canales y Fekir. El primero daba un pase interior con el exterior del pie a Canales, que desde el lado izquierdo del área enviaba el esférico al punto de penalti para que Fekir se anticipara y batiese a Cuéllar. En doce minutos el Betis se ponía por delante.

Seguidamente, Bartra relevaba a Sidnei, con molestias musculares (m. 64) con un Leganés que no se rendía. De hecho, Joel tuvo que sacar un venenoso lanzamiento lejano de falta de Óscar, un futbolista cedido por el Real Madrid que mostró un descaro muy interesante. El orden táctico desaparecía producto del cansancio y también en parte de los nervios por la necesidad de puntuar que tenían ambos conjuntos. Sin un dueño claro de la situación, Rubi se decidía por dar entrada a Borja Iglesias en lugar de Joaquín (m. 71), colocándose Loren en la derecha del ataque verdiblanco.

Pellegrino hacía un cambio ofensivo al dar entrada a Arnaiz por el central Bustinza para buscar el empate pero era Guardado (m. 74) el que casi hacía el tercero con un potente zurdazo que repelía Cuéllar. Emerson lo intentaba con una chilena desde el borde del área que otra vez Cuéllar enviaba al córner. El Betis quería el tercero, en parte porque no se fiaba de su balance defensivo. La pausa de hidratación (m. 76) sirvió para que Pellegrino hiciera un doble cambio ofensivo, incluyendo a Aitor Ruibal (cedido por el Betis que debutaba así en Primera división) para jugárselo todo a una carta.

Arnaiz tuvo la mejor ocasión visitante en ese tramo con un disparo tras la salida de un córner que Joel sacó con maestría cuando parecía gol. El Leganés se instalaba en las cercanías del área verdiblanca, que sembraba la inquietud en la grada. El Betis no conseguía mantener la posesión con un Fekir muy castigado físicamente y ya sin Canales, reemplazado por Javi García por molestias musculares. Borja Iglesias iba a demostrar su calidad con un espectacular golpeo desde fuera del área en el minuto 90 que iba a morir, una vez más, en el palo. Tres veces a la madera. Y sin que el Betis supiera cortar los avances visitantes, Braithwaite primero y Arnaiz después iban a perdonar el empate. Los seis minutos de descuento se hacían eternos para los aficionados béticos, que animaban conscientes de la importancia de un triunfo que finalmente se quedó en Heliópolis. Victoria sufrida pero, en el fondo, merecida. Ahora, descanso y a pensar en el Getafe.