Betis - Leganés - Joel; Emerson, Bartra, Mandi, Pedraza; William Carvalho, Guardado, Canales, Joaquín; Fekir y Loren. Cuéllar; Rosales, Bustinza, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Rubén Pérez, Roque Mesa, Arnáiz; Braithwaite y En-Nesyri Cuadra Fernández (Comité Balear) Benito Villamarín. 21.00. Movistar LaLiga

Hoy se despide el mes de agosto y el Benito Villamarín abre sus puertas por segunda vez en la temporada para vivir una cita entre equipos necesitados. Se enfrentan en terreno verdiblanco los dos únicos equipos de la máxima categoría que no han logrado puntuar en las dos primeras jornadas del campeonato. Real Betis y Leganés cuentan sus comparecencias por derrotas y esta noche buscan estrenar su casillero para tratar de no perder la estela del resto. Los equipos de LaLiga apenas acumulan cada uno 180 minutos de fútbol oficial en la campaña 19-20, pero el compromiso de hoy encierra bastante significado para el conjunto dirigido por Rubi.

El análisis de lo ocurrido en el estreno liguero del Betis ante el Valladolid quedó marcado por lo ocurrido a los pocos minutos de juego con la expulsión por roja directa del portero titular aquella noche, Joel Robles. Los verdiblancos navegaron durante el resto del encuentro con un futbolista menos y se quedaron a pocos instantes de sacar al menos un punto. Tampoco se registró un resultado positivo con motivo del desplazamiento al Camp Nou. El Betis marcó primero y se mantuvo en pie hasta el tiempo de descanso. Pero el gol del empate azulgrana se convirtió en el principio del fin para el conjunto verdiblanco. La endeblez defensiva, la inseguridad mostrada por el sustituto del sancionado Joel, Dani Martín, y la falta de continuidad en la posesión de balón complicaron todavía más el panorama para los de Heliópolis.

Ante el Barcelona se registraron en el terreno de juego errores individuales y colectivos. También se echó en falta una mayor incidencia por parte del entrenador. No se ha visto mucha mano de Rubi hasta el momento, de ahí que la visita del Leganés se ha convertido en una prueba importante para los verdiblancos a todos los niveles; tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico. La temporada no ha hecho más que empezar y quedan por delante casi nueve meses de fútbol oficial. Existe confianza en que la plantilla, sujeta quizás a posibles novedades en los últimos días de mercado, está capacitada para mejorar lo mostrado hasta el momento. Pero a pocos se les escapa la importancia de los puntos que hoy se ponen en juego. Una victoria permitiría al Betis ganar en optimismo y tranquilidad pensando en lo que viene. Por el contrario, un hipotético resultado negativo haría crecer la inquietud en torno al proyecto de Rubi en Heliópolis. De cara al posible once, el entrenador ya tiene a su disposición a Joel. Cumplido el partido de sanción impuesto por su expulsión ante el Valladolid, el madrileño se encuentra de nuevo listo para volver al césped. Otro de los nombres propios en la previa del encuentro es el de Borja Iglesias, dedicado en los últimos días a recuperarse plenamente del esguince de tobillo sufrido en la primera jornada. Al que le toca estar ahora en la enfermería es a Tello, cuya lesión muscular le impedirá estar en la lista que Rubi ofrecerá horas antes del partido de esta noche.

Por su parte, el Leganés, que llega tras perder en casa frente al Osasuna y el Atlético de Madrid, contará de nuevo con Óscar Rodríguez una vez cumplida una sanción de la primera jornada. Además Pellegrino no podrá contar con los lesionados Tarín, a quien el jueves se le realizó una meniscectomía parcial en su rodilla derecha, Szymanowski y Fede Varela. Todo ello para intentar imponerse en un campo donde el Leganés ha cosechado una victoria y cinco derrotas en sus últimas visitas.