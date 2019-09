Betis – Leganés: Oxígeno en el momento oportuno (2-1)

Respira el Betis. Cuando más falta le hacía. El equipo verdiblanco derrotó al Leganés en el Benito Villamarín y firmó su primera victoria de la campaña liguera. En un partido intenso y cuyo marcador estuvo abierto hasta el pitido final. Hubo momentos para disfrutar y otros en los que el sufrimiento acorraló a los profesionales y aficionados verdiblancos. La noche se puso fea para los de Heliópolis cuando el equipo madrileño se adelantó en el marcador al inicio de la segunda parte. Pero el Betis tuvo la capacidad de reaccionar en el instante adecuado.

Aparecieron las banderas goleadoras del equipo de Rubi en el inicio liguero, Loren y Fekir, para darle la vuelta al escenario en menos de diez minutos. De ahí hasta el final pasaron muchas cosas aunque ninguna de ellas alteró el electrónico. Ganó el Betis. El fútbol se mueve al ritmo de las victorias y tanto Rubi como los futbolistas necesitaban que la máquina se pusiera en marcha. Ahora, con dos semanas por delante hasta el siguiente compromiso, pendiente de la última hora del mercado de fichajes y del estado físico de jugadores que tuvieron que ser sustituidos como Sidnei y Canales, el técnico gana tiempo y confianza para tratar de asentar las bases de su proyecto.

Los primeros minutos de partido se repartieron entre la intención de ambos equipos de ir arriba a presionar la salida del rival y las imprecisiones a la hora de hacer circular el balón. Pedraza fue el encargado de probar en primer lugar a Cuéllar con un remate cruzado. Por entonces ya se podía comprobar que el estado del césped, blando en muchas de las zonas, no acompañaba. Cuando el reloj se acercaba a la media hora de juego empezó a ganar presencia el fútbol del Betis en campo rival. Unos regates de Fekir acabaron con un remate desviado de Loren. Y en los últimos diez minutos llegaron ocasiones claras para los de Rubi. William Carvalho no logró conectar un balón a la salida de un saque de esquina. Poco después, los postes comenzaron a aliarse con los intereses visitantes. Joaquín trató de sorprender a Cuéllar en el lanzamiento de una falta lateral, pero se encontró con el palo. Y cuando el cronómetro rozaba el tiempo de descanso, un envío desde la esquina del propio capitán bético lo prolongó su compañero Mandi con un buen cabezazo que pegó en el larguero de la meta del Leganés. Final de la primera parte con la sensación de que tenían que pasar cosas en la reanudación.

Y el inicio del segundo tiempo no concedió respiro alguno. El equipo de Pellegrino se puso por delante después de que Joel despejara al centro un remate cercano de Óscar y Braithwaite, inquietud para la defensa bética en muchas fases del partido, apareciera para marcar. La inquietud iba camino de transformarse en nervios. Pero los verdiblancos fueron capaces de seguir metidos en la pelea. Emerson apareció por la derecha pisando el área rival y sacando un envío que Loren, ganándole la posición a su marcador, aprovechó para hacer el gol del empate. El canterano ha visto portería en las tres jornadas disputadas hasta el momento y anoche permitió a su equipo tomar impulso. Fue entonces cuando el partido entró en un definitivo descontrol. Daba la sensación de que podía pasar cualquier cosa en ambas porterías. El Leganés tuvo un par de llegadas culminadas por Braithwaite y Rubén Pérez que obligaron a Joel a intervenir. Las transiciones ya no eran tan largas y calmadas como las de la mayoría de la primera parte. Sin embargo, el Betis fue capaz de poner algo de pausa en el instante adecuado. En una acción de calidad que le permitió salvar líneas del contrario hasta acabar con el balón en la red. El pase medido con el exterior del pie derecho de Joaquín permitió ganar metros a Canales por el costado zurdo. El centro del cántabro sobrepasó a Loren y encontró a Fekir. El remate cercano del francés acabó en gol. Liberación total en la grada de Heliópolis aunque todavía quedaba mucho que vivir. Media hora en la que Betis y Leganés acumularon llegadas. Sin embargo, ni los verdiblancos eran capaces de cerrar el marcador ni los madrileños de empatar. Guardado y Emerson probaron fortuna mientras que el portero bético despejaba una falta lejana de Óscar, otro de los destacados del conjunto de Pellegrino, y un remate envenenado de Arnáiz. Por entonces ya había movido el banquillo el técnico verdiblanco. Problemas físicos habían obligado a Sidnei y Canales a dejar su puesto en el terreno de juego. También tiró Rubi de Borja Iglesias, que regresaba tras la lesión de la primera jornada. El delantero gallego estuvo muy cerca del gol, pero el poste volvió a aparecer para evitar que su remate colocado se convirtiera en el tercer tanto bético. A renglón seguido, Braithwaite mandó alto un balón que amenazaba seriamente con amargar la noche de manera definitiva a los de Heliópolis. Pero no hubo más. Los tres puntos se quedaron en el Benito Villamarín. El Betis sumó con sufrimiento la primera victoria de la temporada y gana en optimismo después de lo ocurrido en las dos primeras jornadas del campeonato en los partidos jugados ante el Valladolid y el Barcelona.