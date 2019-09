Betis-Levante (3-1): Borja Iglesias culmina la remontada liderada por Joaquín y Loren

Betis 3 Levante 1 Joel; Barragán, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guardado, Canales; Joaquín (Tello, m. 77), Loren (Lainez, m. 71) y Borja Iglesias (Raúl, m. 87). Aitor, Coke, Postigo, Duarte, Toño, Radoja, Vukcevic (Melero, m. 46), Campaña, Hernani (Roger, m. 71), Morales y Sergio León (Mayoral, m. 63) 0-1, m. 6: Hernani. 1-1, m. 47 (primera parte): Loren. 2-1, m. 48: Loren. 3-1, m. 66: Borja Iglesias. Prieto Iglesias (Comité Navarro). Mostró tarjeta amarilla a Loren, William, Vukcevic y Coke. 44.560 espectadores en el estadio Benito Villamarín.

Segundo triunfo liguero del Real Betis en una tarde que se había complicado de inicio para los futbolistas de Rubi tras el gol inicial del Levante anotado por Hernani. Pero el acierto rematador de Loren y Borja Iglesias le dieron la vuelta a la historia. Mención destacada merece la actuación de Joaquín. El capitán brilló ofreciendo las asistencias de los tres goles de su equipo. Triunfo justo del Betis, que encontró oxígeno con el gol del empate justo antes de descanso y que mejoró la imagen mostrada en partidos anteriores. Los centrales fueron de menos a más, en especial Bartra, y también destacaron Canales y Álex Moreno.

Con un claro 4-4-2 en el dibujo arrancó el Betis. Teniendo el balón y pisando campo rival porque el Levante cedía metros. Sin embargo, a las primeras de cambio llegó el golpe visitante. Balón en profundidad que superó a Mandi y que Joel no supo leer en condiciones. El portero bético, en lugar de salir, se quedó bajo palos y el remate cruzado del futbolista del Levante Hernani acabó en la red. De nuevo le tocaba al equipo de Rubi remar con un marcador en contra. En vista de que la salida de balón no estaba clara fue Canales el que retrasó en ocasiones su situación para tratar de salvar las primeras líneas de presión del rival. Con Joel acusando el gol encajado y un partido que se rompía por momentos, el Betis empezó a comprender que su principal vía de llegada era la del costado zurdo, con las incorporaciones de Álex Moreno. Precisamente, en una de las llegadas a la línea de fondo del hoy lateral izquierdo titular tuvo el Betis su primera ocasión clara de verdad. El envío de Álex Moreno lo bajó Joaquín y el pase atrás del capitán lo remató Loren. El balón no encontró portería, precisamente, porque su compañero Borja Iglesias apareció en escena para evitarlo.

Andaba el Betis casi desesperado, como si el partido viviera sus minutos finales. El Levante apenas daba noticias en ataque y el balón empezó a estar cada vez más tiempo en las inmediaciones del área de Aitor. Guardado lo intentó con un remate lejano despejado por el portero y Joaquín aparecía en alguna ocasión por la derecha para tratar de encontrar a los delanteros. En una de ellas tuvo premio el Betis. En el tiempo de prolongación, un buen centro del capitán lo cabeceó Loren al palo. Todo el mundo en Heliópolis se llevó las manos a la cabeza ante un nuevo episodio de infortunio. Todos menos Loren, que tardó un segundo en hacerse con el rechace para marcar el empate. Aire para los de Rubi justo antes de llegar al descanso.

La segunda parte arrancó de manera trepidante. Sin respiro. Canales mandó alto un envío nada más ponerse el balón en juego. Y en la siguiente acción fue Morales el que estuvo cerca de marcar con un cabezazo que se marchó fuera. En pleno intercambio de golpes aparecieron otra vez los protagonistas del tanto del empate. Pase medido de Joaquín entre el portero y los centrales del Levante que Loren remató apareciendo en el instante adecuado. Se abría un nuevo escenario para el Betis. Con el marcador en contra le tocaba dar un paso adelante al cuadro visitante, cuya opción de peligro principal era Hernani, que ahora atacaba por el costado derecho después del cambio de Melero por Vukcevic. Después de una llegada al área de Joel que recordó un poco a la que Borja Iglesias tapó a Loren en la primera mitad, fue el Betis el que aprovechó su momento. Calidad en la zona de ataque para que Canales ofreciera de tacón a Joaquín la posibilidad de asistir a Borja Iglesias. Estallido de alegría en las gradas del Benito Villamarín celebrando el primer gol del delantero gallego con la camiseta verdiblanca.

Llegaron los cambios. Las ovaciones a Sergio León, Loren, Joaquín y Borja Iglesias, sustituido por el canterano Raúl, que debutó con el primer equipo. Y unos minutos en los que el Levante lo intentó sin encontrar premio. Victoria de un Betis que gana puntos y confianza de cara a lo que viene en el calendario.