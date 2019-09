Betis – Levante: con mucho que mostrar

Betis 0 Levante 0 Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Pedraza; William Carvalho, Canales; Joaquín, Loren, Álex Moreno; y Borja Iglesias. Aitor; Coke, Cabaco, Postigo, Clerc; Vukcevic, Radoja; Campaña, Morales; Sergio León y Borja Mayoral. Prieto Iglesias (Comité Navarro). Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander. Benito Villamarín (20.00 / Movistar LaLiga 2).

Tiene mucho que mostrar el Betis esta tarde-noche ante el Levante. Cuarto partido en el Benito Villamarín y la grada quiere un duelo en el que su equipo domine y se lleve los puntos sin tener que sufrir. Que gane, claro, pero también que presuma del muestrario de calidad que atesora esta plantilla. La estrella en este sentido no estará, ya que Fekir es baja por lesión y ahí también aparece un reto para los de Rubi: saber emplearse sin el francés. Quizás sea el día para que den el paso otros hombres con nivel en la plantilla. Habrá más pelota para todos y ahí el protagonismo se reparte. Que muestren de qué pasta están hechos. Igualmente, el Villamarín tiene ante sí otra prueba de fidelidad ante un equipo que ha comenzado con zozobra pero del que todo el mundo espera que sea ganador y atractivo cuando arranque de verdad. Si será o no hoy es una cuestión de peso, puesto que tras cinco de quince puntos, al Betis se le están yendo partidos preciosos para sumar y alcanzar los puestos para los que está construido o, al menos, diseñado.

Hacer olvidar a Fekir es la empresa mayúscula a la que debe enfrentarse el Betis. Acostumbrarse a que el faro del ataque no esté supone darle realce a otros hombres como Canales, Joaquín o Loren, que a buen seguro recuperará un sitio en el once dado que Rubi ha citado, además de al indiscutible Borja Iglesias, al canterano Raúl. Tres delanteros centro que invitan a deducir que dos saldrán de inicio. Ya han convivido en el campo el gallego y el marbellí. Con trabajo posicional para uno y tareas de más kilómetros para el otro pero ambos saben desgastar a las defensas y mientras el ex del Espanyol sigue buscando puerta, el canterano está tocado por una varita en este arranque de temporada.

William Carvalho debe ayudar a este Betis a recuperar el control de pelota que echa en falta Rubi y que fue más discutido de lo esperado en Pamplona. Quizás Rubi apueste esta vez por abrir a su equipo con bandas dobles gracias a Joaquín y Álex Moreno por delante de Emerson y Pedraza y así poder ocupar todo el ancho del campo en ataque y poder meter gente por dentro cuando convenga y sería Guardado el sacrificado.

El Levante, que ya el año pasado fue un quebradero de cabeza para el Betis en los dos partidos en los que se enfrentó a los de Quique Setién, tiene claro el camino para hacerle pasar al Betis un mal rato. Presión en la salida, un paso atrás si hay desborde y contragolpes con los veloces Morales y Sergio León. Será el canterano bético, tras dos temporadas en Heliópolis desde su regreso, uno de los aplaudidos esta noche. Como lo fue recientemente Jorge Molina. El respeto del Villamarín a los que lo dieron todo por sus colores. Pero a eso le debe seguir el ánimo que nunca falta de principio a fin para los que hoy irán de verdiblanco.

Lo que sí se espera por Heliópolis es que no concurran más circunstancias que emborronen el partido antes de tiempo, como las expulsiones. En tres encuentros ha tenido el Betis todos los resultados y cuando se quedó en inferioridad fue cuando no pudo ganar. Eso sí, conviene que pueda ponerse por delante en el marcador antes de que el oponente pueda hacer daño. El Betis y a los béticos necesitan esa confianza de verse mejores y que se refleje donde se reparten los puntos.

Arbitra Prieto Iglesias, navarro. Con él, en Primera, el Betis nunca empató y perdió cinco de los siete partidos que ha dirigido. Una de las victorias verdiblancas fue, precisamente, ante el Levante. En la 2015-16 por 1-0, gol de Rubén Castro en el minuto 81 del encuentro.

Así que el Betis tiene mucho que mostrar ante su gente en un duelo como el de esta noche en el Villamarín. Ahuyentar dudas y atrapar certezas es lo mejor que puede conseguir el grupo verdiblanco. Meter a más jugadores en la dinámica, hacer un bloque más reconocible y ganar, que es lo que se persigue de principio a fin en esta competición. En eso está el Betis y hoy es buen día para demostrarlo.