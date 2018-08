Betis-Levante: Pistoletazo de salida a la temporada de la ilusión

Betis 0 Levante 0 Real Betis: Pau López; Mandi, Sidnei, Bartra; Barragán, William Carvalho, Canales, Boudebouz, Junior; Inui y Loren. Levante UD.: Oier; Coke, Postigo, Chema, Luna; Campaña, Rochina; Doukouré, Morales, Bardhi; y Roger. Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Primera jornada de LaLiga 18-19. Estadio Benito Villamarín. 22.15 horas. BeIN LaLiga.

Se acabó la espera. Exactamente noventa días después de jugar su último partido oficial de competición en a la temporada 2017-18, el Real Betis vuelve a comparecer después de la pretemporada para jugarse los tres primeros puntos del curso 18-19. Y lo hará en el Benito Villamarín ante una muy ilusionada afición verdiblanca, puesto que en la presente campaña el primer equipo bético volverá a disputar competición continental. Eso ya llegará en septiembre, previo sorteo de la fase de grupos el próximo día 31. Pero hoy vuelve LaLiga. Después de celebrar la clasificación europea, el último encuentro que el Villamarín vivió fue el derbi de la penúltima jornada y que finalizó con empate a dos. Y este viernes es el Levante el primer visitante del campo de Heliópolis en la nueva temporada. Atrás quedan seis semanas de preparación, en las que Quique Setién ha continuado perfeccionando y añadiendo matices con sus jugadores al estilo de juego que tan vistoso para el aficionado convirtió al conjunto verdiblanco la pasada campaña. La base de la plantilla que consiguió la clasificación para la Liga Europa continúa formando parte del grupo y, aunque se han marchado un total de diez jugadores que participaron a lo largo del curso pasado, hasta ahora han sido seis los futbolistas que se han fichado con el objetivo de que, deportivamente, la entidad siga creciendo.

Durante la pretemporada, el Betis ha continuado demostrando pegada arriba -ha anotado 24 goles en doce encuentros amistosos- y la dinámica de reparto de goleadores también se ha mantenido. Han destacado hombres como Boudebouz, que ha dado un paso adelante; Canales, uno de los fichajes que cuenta con la total confianza de Setién y que ha demostrado su calidad incluso asociándose en algunos encuentros con el franco-argelino; y también Loren, que ha mantenido su nivel goleador y ha adelantado a Sanabria y Sergio León. También ha habido encuentros en los que defensivamente el equipo bético se ha mostrado relajado y con poca tensión, por lo que con cuatro centrales de totales garantías, más lo que pueda aportar Javi García gracias a su polivalencia, el objetivo es encontrar un equilibrio defensivo que haga fuerte en la zona defensiva al equipo -ha recibido 11 tantos durante la preparación-.

Pero las pruebas, los despistes y los fallos deben dejarse atrás. Ya empieza lo serio y ante el Levante de Paco López comienza a jugarse de verdad el Betis su presente y futuro en la temporada 2018-19. Para el encuentro frente a los valencianos, Quique Setién tiene las bajas de Tello y Javi García. El sabadellense continúa recuperándose aún de la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido por una contusión costal tras el partido ante el Cardiff. El centrocampista murciano aún no se ha entrenado con el grupo, después de que tuviera que abandonar el partido del Carranza frente a Las Palmas por una fuerte contractura muscular. También sigue sin entrenarse con el grupo Joaquín tras los problemas musculares que sufrió en Montecastillo a principios de agosto y que le impidieron estar disponible para jugar ante el Frosinone en Italia y en Cádiz frente al cuadro canario. El resto del plantel está disponible para Quique Setién, por lo que tendría a los justos dieciocho jugadores para la primera convocatoria, dado que futbolistas como Narváez, Tosca y Álex Alegría, en la rampa de salida en los últimos días del mercado de fichajes, ya se quedaron fuera de los últimos encuentros amistosos del primer equipo heliopolitano. A partir de ahí, el primer once oficial de la nueva temporada ofrece pocas dudas, quizás una y en la parcela ancha del campo. Pau López le habría ganado la partida a Joel Robles en la portería, después de la revolución experimentada tras las salidas de Adán, Dani Giménez y Pedro López. El trío de centrales, con Feddal ya recuperado y habiendo acumulado minutos en la pretemporada pero aún falto de ritmo de competición, lo deben componer Mandi, Bartra y Sidnei. Por delante, el pivote es un puesto fijo para William Carvalho. El cuerpo técnico que encabeza el preparador santanderino está muy satisfecho de su adaptación al equipo. El internacional luso debe estar acompañado por dos de los mejores hombres de la pretemporada, Canales y Boudebouz. Las prestaciones que han ofrecido ambos futbolistas, tanto en los entrenamientos como en los entrenamientos de las seis semanas anteriores al debut, les hacen merecedores de un puesto en el once de salida. La única duda reside en si en el centro del campo queda completado con Guardado o Inui. Los dos han sido mundialistas y, por lo tanto, se incorporaron más tarde a la preparación, como Carvalho, pero el mexicano anda aún un punto por debajo en lo que a ritmo se refiere. En el ataque no existe ninguna duda y el recién renovado Loren Morón debe ser el delantero que encabece la vanguardia del conjunto verdiblanco.

Enfrente estará el Levante, tras haber completado una discreta pretemporada, ya que tan sólo ha ganado un partido durante el verano. Fue en Holanda contra el Heerenveen. Tras vender a Lerma por 30 millones de euros -lo mismo ingresado por el Betis por Fabian-, han fichado a Dwamena, Vukcevic y Moses Simon, quien precisamente es baja para el partido junto a Boateng y Sadiku. Paco López anunció ayer en la rueda de prensa que a las incorporaciones aún les falta para hacerse con su sistema, por lo que será difícil ver a alguna cara nueva en el once. Pitará este Betis-Levante el colegiado gallego Iglesias Villanueva.