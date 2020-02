Betis – Mallorca (3-3): Sainete defensivo y temporada casi echada

Betis 3 Mallorca 3 Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho (Aleñá, m. 73), Guardado (Raúl García, m. 86); Joaquín (Tello, m. 77), Canales, Fekir; y Loren. RCD Mallorca: Reina; Pozo (Sedlar, m. 81), Raíllo, Valjent, Koutris (Fran Gámez, m. 30); Baba; Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Take Kubo, Cucho; y Budimir. Goles: 0-1, m. 16: Cucho Hernández. 1-1, m. 19: Canales, de penalti. 1-2, m. 27: Budimir. 2-2, m. 34: Fekir, de penalti. 3-2, m. 47: Joaquín. 3-3, m. 69: Kubo. Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Fran Gámez, Bartra y Aleñá. Estadio: Benito Villamarín. 47.231 espectadores. Terreno de juego en perfectas condiciones. Cielo despejado y 17ºC. Partido de la 25ª jornada de LaLiga Santander 2019-20.

Había que ganar para agarrarse al último hilo de esperanza y el Betis no fue capaz. Lo más grave es que el cuadro de Rubi no supo sacar el triunfo ante un limitadísimo rival que sólo había conseguido lejos de Son Moix un punto en sus once salidas anteriores. Hoy se llevó el segundo. Al equipo bético lo condenó su defensa, un auténtico flan donde todos fallaron. Una pena, porque la exhibición ofensiva cayó en saco roto. No valió para nada. El Mallorca se adelantó hasta dos veces en el marcador haciendo lo mínimo y aunque los locales le dieron la vuelta al resultado, merced a los goles de penalti de Canales y Fekir, y un tercero magnífico de Joaquín, el duelo terminó en tablas después de otro sainete defensivo que derivó en el 3-3 definitivo, obra del japonés Kubo. Al final, decepción. Mucha decepción en Heliópolis y ‘música de viento’, protesta masiva en la grada, apenada por una temporada que parece esfumarse demasiado pronto.

El técnico de Vilasar de Mar le dio tres retoques a su equipo con respecto al que empató con el Leganés el pasado domingo. Guardado entró en la zona ancha para acompañar a William Carvalho, mientras que Fekir y Loren se erigieron en los referentes ofensivos. El galo regresaba tras cumplir sanción y el marbellí sustituyó a Borja Iglesias, suspendido tras su expulsión en Butarque. Llamó la atención la salida fulminante del once de los dos fichajes de invierno: Aleñá y Guido Rodríguez. El argentino ni siquiera estuvo en el banquillo. Fue el descarte de Rubi.

Antes del arranque, el equipo no se fue de rositas y sufrió la sonora pitada de su público por las malas actuaciones recientes. Volvieron a escucharse, en varias ocasiones, cánticos a favor de Lorenzo Serra Ferrer y reproches a la directiva. Sobre el verde, el Betis quiso responder y se animó pronto, metiendo mucha velocidad desde las alas con Emerson y Álex Moreno. Tomó rápido la iniciativa el cuadro de Rubi. Al frente de las operaciones se colocó un Canales notable, tremendamente activo y peligroso cada vez que pisaba la línea de tres cuartos. La clarividencia del cántabro y sobre todo la calidad de Fekir fueron fundamentales para los de Heliópolis en una primera mitad frenética, donde sólo los desajustes defensivos impidieron al Betis marcharse con ventaja al descanso. Canales fue el primero en avisar con un disparo lejano que detuvo sin problemas Manolo Reina.

El gol parecía que estaba al caer… pero lo hizo paradójicamente para el otro bando. El Mallorca se desperezó a la contra y se adelantó en el partido casi sin querer, ante el estupor bético y de toda la grada. Canales, omnipresente, consiguió taponar el disparo inicial de Kubo. Sin embargo, el rechace le cayó al Cucho Hernández y el colombiano enganchó de primeras una volea imposible para Joel. 0-1. Resultado sorpresivo. Los de Vicente Moreno no habían acumulado apenas méritos para ponerse por delante. La alegría, eso sí, le duró muy poquito al Mallorca, porque sólo tres minutos después Fekir fue objeto de un penalti clarísimo de Leonardo Koutris. La jugada no ofreció ninguna duda para el colegiado Gil Manzano. El lateral bermellón se llevó por delante al internacional bético. Canales, quién si no, fue el encargado de lanzar y transformar la pena máxima engañando a Reina.

Todo volvía al origen. Con tablas en el marcador, el Betis siguió apretando de lo lindo. Emerson era un martillo pilón por la derecha. Encontró a Fekir y el ex del Olympique de Lyon no atinó a empujarla a las redes… con todo a favor, su remate se convirtió en un despeje. Acto seguido, una gran acción entre Canales y Joaquín acabó con un trallazo de Loren al palo. Increíble. Carvalho, justo en la jugada anterior, también había probado suerte a media distancia. Los de Rubi atravesaban sus mejores momentos. Desatados en ataque, con la grada vibrando y empujando al límite.

Pero lo de esta temporada no es normal en Heliópolis. El Mallorca iba a marcar otra vez, con la ley del mínimo esfuerzo y aprovechando la defensa de cristal de los locales, verdadero lastre durante el primer acto. Entre el Cucho, Kubo y Budimir le hicieron un siete a los zagueros verdiblancos. Taconazo del japonés y reverso del croata en una gran maniobra que significó el 1-2. La defensa del Betis quedó retratada al completo… tantos los centrales como los laterales. Muy poco contundentes en la acción. Por fortuna, la fe y el empuje constante de Fekir, erigido en líder indiscutible, derivó en otro penalti a favor de los béticos. Fran Gámez interceptó claramente con el brazo el pase del francés dentro del área y el VAR ratificó la infracción. Esta vez fue el propio Fekir el que agarró la bola y se encargó de anotar el 2-2 , no sin suspense, ya que Reina adivinó la trayectoria del esférico y casi detiene la pena máxima. La pelota se le escapó de las manos y acabó en el fondo de las mallas. Antes del intermedio, Álex Moreno pudo hacer el tercero. Reina desvió a córner su misil. 2-2 al descanso. Del mal, el menor. El resultado no reflejaba el gran torrente ofensivo de un Betis condenado por sus fallos atrás.

El inicio del segundo periodo encuadró más con la lógica de los hechos. Fue el mejor posible para el Betis. Tras una pérdida de Budimir, Canales se inventó un pase largo de ensueño hacia Joaquín y el portuense se fue en carrera, sentó a su par y soltó un latigazo que se convirtió en el 3-2. En pie el Villamarín con su capitán. Ahora sí, la noche parecía encarrilarse… o no. Y es que el siguiente turno fue para la polémica. En una jugada entre Emerson y Baba el árbitro señaló penalti contra el Betis. No lo era… el VAR entró en acción. Gil Manzano tuvo que acudir a revisar el lance en el monitor y rectificó en su decisión. No hubo falta del lateral bético. Respiró el Villamarín.

En medio del aluvión verdiblanco, Canales pudo poner el 4-2 a la hora de juego… falló solo ante Reina. Luego Loren marcó, pero lo hizo en fuera de juego. Había que cerrar el resultado. Había perdonado demasiado el Betis. Y ocurrió lo que nadie quería. Cuando peor estaba el Mallorca y más sufría, se repitió la historia. Pérdida absurda en el centro del campo del Betis, donde no se entendieron Canales y William Carvalho, y el balón acabó en los pies de Kubo, que ante la pasividad de Álex Moreno y Bartra, tuvo tiempo de sobra para sacarse un disparo certero que batió a Joel y se convirtió en el 3-3. Incomprensible. El gol y todo el partido en sí de los hombres de Rubi. El técnico intentó revitalizar a los suyos moviendo el banquillo en el tramo final, tirando de los Aleñá, Tello y el canterano Raúl… pero ya no hubo manera. La noche acabó mal, con pitos y un empate inservible. La temporada está prácticamente echada.