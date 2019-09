Betis: el que más faltas sufre y al que más jugadores expulsan

La temporada no ha empezado del todo bien para el Betis. Cuatro puntos después de otros tantos encuentros, tres de ellos en el Benito Villamarín, es un bagaje pobre para un conjunto que aspira a estar en la zona europea. La idea de Rubi no acaba de cuajar y, además del evidente potencial ofensivo que atesora la plantilla, se percibe una debilidad defensiva que hace que los verdiblancos sean lo más goleados del campeonato (nueve tantos, más de dos por partido). Sin embargo, lo que mueve en estos momentos la actualidad verdiblanca es la indignación con las actuaciones arbitrales y la facilidad con la que ve amonestaciones un grupo que es el que más faltas recibe de toda LaLiga. La víctima principal de las infracciones es la más castigada disciplinariamente. Y que esa balanza no esté ajustada inquieta a los responsables heliopolitanos, ya que nunca en la historia del club había sufrido tres expulsiones en las cuatro primeras jornadas. Como ejemplo, ya ha igualado todas las de la pasada campaña en 38 partidos.



Ocurre que el Betis es el equipo de LaLiga que más faltas ha recibido en lo que va de campeonato:72 en cuatro encuentros. Una media de 18 por encuentro. El Getafe la sobrepasó en el último duelo al cometer 28. Por contra, los verdiblancos son los duodécimos en realizar infracciones, con 48. El problema llega cuando no hay correlación directa entre las faltas y los castigos por parte de los árbitros, puesto que el Betis es al mismo tiempo el equipo de Primera que más expulsados registra en estas cuatro primeras jornadas:tres. Todos con roja directa. Joel Robles, William Carvalho y Loren. Acciones que han condicionado de lleno el desarrollo de los partidos (minuto 8 la del portero ante el Valladolid y minuto 25 la del mediocentro ante el Getafe) y que repercuten también en los siguientes duelos, puesto que se añaden los partidos de sanción, que en el caso de Loren pueden ser más de uno debido a que González González reflejó en el acta que realizó una «acción violenta» en su salto con Damián. Los servicios jurídicos del club preparaban ayer por la tarde las alegaciones que, seguramente, serán presentadas hoy ante el Comité de Competición.

En este sentido, el Betis, a pesar de haber cometido sólo 48 faltas, ha visto trece amonestaciones, con lo que sólo necesita realizar menos de cuatro faltas para ver una tarjeta, una media que en el club consideran que evidencia el diferente rasero que han tenido los árbitros con sus jugadores en estos encuentros del arraque de temporada.

Tampoco esconde esto que el Betis tiene un serio problema en el balance defensivo y en el equilibrio a la hora de hacer los ajustes, ya que muchos futbolistas tienen que llegar forzados o en situaciones límite de uno contra uno ante los rivales en más ocasiones de las necesarias, algo que también se acentúa con la desventaja con la que ha vivido el equipo de Rubi en la mayor parte de los encuentros, ya que sólo empezó ganando ante el Barcelona y en los demás tuvo que trabajar para empatar, ganar o acabar perdiendo. No es cuestión de un único jugador, ya que muchas miradas se centran en la falta de un fichaje de un pivote defensivo, sino de conceptos que Rubi está trabajando intensamente con el plantel pero no acaba de tener resultado, además de los errores propios en la circulación de la pelota en zonas comprometidas.

En cuanto a las faltas recibidas, de las 72 que han sufrido los jugadores del Betis en estos cuatro partidos destaca que Fekir es el objetivo principal de los jugadores rivales, puesto que 20 de las mismas han sido al internacional francés. Es el futbolista de las ligas europeas que más veces han derribado en falta en esta temporada recién comenzada. En LaLiga está, obviamente, líder en esta estadística curiosamente seguido por Loren, con trece. De esta forma hay otra idea clara: los oponentes del Betis saben que trabando los encuentros pueden obtener réditos al no tener un castigo tan grande como el beneficio que reciben al impedir la fluidez del juego ofensivo bético.

Lo que sí tiene el Betis en vanguardia es juego más directo. No sólo en los balones que reciben Loren o Borja Iglesias desde muchos metros para bajarlos y facilitar la incorporación de la segunda línea, sino a través de las jugadas individuales. En este sentido Fekir es el futbolista del campeonato que más regates intenta (18 lleva ya) y los verdiblancos son, tras el Sevilla y el Barcelona, los que más encaran a los oponentes (80).

Jaime Latre, González González, Cuadra Fernández y González González, de nuevo, han sido los cuatro árbitros que le han pitado al Betis en este inicio de campaña. Para el quinto partido, este viernes en Pamplona, la Real Federación Española de Fútbol ha designado a Carlos del Cerro Grande, quien ha pitado a los verdiblancos en trece ocasiones con un balance de siete triunfos, cinco empates y una sola derrota. Se resalta que el colegiado madrileño jamás ha expulsado a un jugador del Betis en partidos en la máxima categoría, dados los antecedentes con los que llegan los de Rubi a este duelo.

«Toca analizar estas jugadas porque la situación de William es interpretable. Nosotros pensamos que es amarilla pero la de Loren sabe mal porque está agarrado y quiere quitarse al jugador encima y no tiene la intención de hacer daño. Ahora, en cuatro partidos hemos recibido tres expulsiones. Tenemos que superar este momento. Quiero jugar los partidos con once», decía Rubi.