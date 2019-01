Betis: un mercado con más movimientos de los esperados

No es noticia que Diego Lainez no vaya a ser el único movimiento en el mercado invernal del Betis. Ya se conocía que los planes del club heliopolitano pasaban por incorporar, al menos, dos futbolistas. Pero la dinámica irregular del equipo y las oportunidades que está abriendo enero están transformando esta perspectiva hasta considerar que en este momento no es descartable que el Betis vaya a acometer entre cuatro y seis operaciones de entradas y salidas en estas semanas. Todo dependerá del ingreso que dejen las marchas de los futbolistas que hoy en día integran el plantel pero que están siendo tentados por otros clubes a través, principalmente, de cesiones.



Los jugadores con los que menos cuenta Quique Setién están cotizados en el mercado. El Betis ya no tiene que desprenderse forzosamente de los que no entran en sus planes habitualmente. Avanzaba ayer alfinaldelapalmera.com que Sergio León había recibido el interés directo del Valencia. De hecho, Marcelino García Toral había llamado al delantero para expresarle su deseo de incorporarlo a sus filas. En el club heliopolitano aún no habían recibido comunicación oficial en forma de oferta por la cesión o compra del delantero, que no aparece en el equipo desde el duelo de Liga Europa en Luxemburgo, hace un mes. En Valencia se señalaba que se plantearía un préstamo con opción de compra por un futbolista que fue el máximo goleador bético la pasada campaña. En Heliópolis no le pondrán fáciles las cosas al Valencia, no sólo porque aún se le considera rival directo, sino por el potencial económico que tiene el club de Mestalla y por el recuerdo del comportamiento de sus dirigentes cuando los béticos se interesaron por Montoya el pasado verano y acabó recalando en la Premier League.



Takashi Inui es otro de los futbolistas cuyos agentes reciben llamadas en este tiempo para interesarse por sus servicios. El club que más está insistiendo es el Alavés después de traspasar a Ibai Gómez al Athletic. En el Betis no verían con malos ojos un préstamo del japonés, que actualmente se encuentra con su selección concentrado para la Copa de Asia aunque no ha disputado ningún partido, para liberar así una plaza de extracomunitario pero siempre y cuando el club de destino abone una cantidad por la cesión además de hacerse cargo de la ficha del jugador. Es lo que le solicitan al Betis en todas las operaciones y hace lo propio con el resto de entidades. Además, eso incidirá directamente en el disponible para la llegada de los jugadores que pretende fichar la comisión deportiva verdiblanca. Boudebouz se encuentra en una situación similar, con interés fehaciente del Girondins y el Niza pero que aún no han presentado una propuesta que convenza al Betis ya que no quieren abonar por la cesión las cantidades que piden los dirigentes heliopolitanos.



Así, el beneficio económico de las salidas condicionará a las llegadas. El objetivo número uno es el delantero. Hoy por hoy en el Betis están convencidos de que arribará en los últimos días del mercado y en calidad de cedido. En el club manejan varios nombres que han sido seguidos y que están contrastados por su capacidad anotadora, aunque han de ser jugadores que puedan salir en este mes. La mayor dificultad es el precio que ponen a las salidas los clubes de origen. Y por ello el Betis imita este comportamiento y solicita una cantidad importante por los jugadores que pueden dejar su disciplina. Con ellos financiará el préstamo del atacante que finalmente se incorpore a las órdenes de Setién.



Ya señalaba el técnico que iba a ser necesario que saliera algún delantero para dar cabida al que esté por llegar. En el Betis no se maneja únicamente una opción, sino que tienen monitorizados a varios futbolistas de diferentes perfiles pero todos de clubes importantes en los que no cuentan con minutos bien porque tengan mucha competencia o bien porque sean jóvenes valores que necesiten más minutos en otros equipos. Y el mercado ya indicará si es posible que el Betis incorpore a un lateral o a un mediocentro para cerrar su plantilla.

Esto ha variado los planes del club, que fueron expresados el pasado 4 de enero por José Miguel López Catalán, vicepresidente y consejero delegado bético, en una entrevista con alfinaldelapalmera.com: “Es un mercado complicado pero me parece muy interesante también. Hay veces que en enero alcanzas a unos jugadores que en verano, con mucha más competencia, no puedes. El Betis es un club muy muy atractivo. Trabajamos en la mejora del equipo pero no nos vamos a volver locos. Le damos valor a la plantilla que tenemos. Nos ha funcionado bien y no queremos plantillas largas, queremos sitio para la cantera. Si viene alguno es porque realmente creemos que va a aportar. A nivel económico no podemos hacer locuras, no podemos pasarnos de la raya, tenemos que llevar el control económico hasta el último límite. No tenemos un número pero sí es cierto que esta plantilla no necesita de ninguna manera una revolución ni un número alto de fichajes. No será un número alto, sino bajo, seguro.