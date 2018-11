Betis-Olympiacos: varios objetivos en una misma tarde

Betis 0 Olympiacos 0 Joel Robles; Mandi, Bartra, Feddal; Barragán, Canales, Guardado, Lo Celso, Tello; Sergio León y Sanabria. Sá; Torosidis, Koutris, Cissé, Vukovic; Camara, Guilherme; Nahuel, Fortounis, Podence; y Guerrero. Sergei Karasev (Rusia). Encuentro de la quinta jornada del Grupo F de la Liga Europa. Benito Villamarín (18.55, Gol).

El primer objetivo que puede cumplir el Betis esta temporada es pasar de la fase de grupos de la Liga Europa. Lo tiene en su mano y ante su gente. Como dijo Tello en una entrevista con los medios del club esta semana, el escenario no sería mejor ni pudiendo elegirlo. Sin embargo, la selección la hizo el propio Betis. Ganando en Milan y al Dudelange y empatando ante los lombardos en casa y en Atenas. Cuatro partidos para ocho puntos que significan el liderato en una liguilla con rivales exigentes y que le convierten en el único de sus integrantes que puede sellar hoy el pase a dieciseisavos de final. Lo hará ante ante Olympiacos y con una afición que llega contrariada por los vaivenes de su equipo, que quiere una mayor regularidad en los resultados y que no esperaba el palo de Villarreal. El Villamarín tiene mucho que decir de nuevo en este duelo, sobre todo para que su voz se alce por encima de los 2.000 seguidores griegos que se esperan en las gradas. Varios objetivos, pues, se unen en un mismo partido: el pase, la serenidad, la confianza, el crecimiento…

Cabe recordar que el Betis se presentaba en el sorteo europeo en el tercer bombo y ahora es líder por delante del Milan y Olympiacos. Tiene en su mano, con un triunfo esta noche, el pase a la siguiente ronda. Es el primer objetivo materializable que tiene por delante desde que comenzó la temporada. El siguiente es pasar de ronda la semana próxima en la Copa del Rey. La ventaja de los de Quique Setién es suficiente para poder manejarla con inteligencia en ambos escenarios. Ganar al Olympiacos le evitará calculadoras y estar pendientes de otros resultados. No se espera otro resultado que no sea el triunfo del Milan frente al Dudelange y el Betis evitará los debates si acaba esta fase con, al menos, doce puntos en el casillero. Si logra catorce es que habrá cumplido en los dos duelos que le quedan dando la cara que está mostrando en el Viejo Continente más allá de la irregularidad exhibida en LaLiga. Y ser primero tampoco es moco de pavo puesto que evitará cruces con oponentes más cualificados. Porque esta meta intermedia ha de proyectarse hacia la siguiente en la Liga Europa: llegar lo más lejos posible. El Betis tiene plantilla para ello.

Setién, como es habitual, rotará. Está convencido de ello el cántabro y así lo aplicará. Ayer defendió que este movimiento de piezas hace que su plantilla luzca salud. Todos están disponibles. El reparto de minutos, criticado en las últimas fechas por dejar en el banquillo a jugadores en buen momento, tendrá una evaluación más certera cuando se dispute la segunda vuelta. Mientras, el Betis necesita un triunfo que aplaque la desazón de su gente con el tropiezo en Villarreal. Es el primer partido en casa tras la exhibición del Camp Nou pero todo ha quedado tapado por el 2-1 en el Estadio de la Cerámica. Ahora tienen Setién y sus hombres una serie de cuatro encuentros en Heliópolis que se inicia esta tarde con el Olympiacos en la que han de solucionar su presente en LaLiga, Liga Europa y Copa del Rey.

Canales, Tello y Lo Celso son los tres únicos que tienen puesto fijo en el equipo esta tarde. El cántabro no estará ante la Real Sociedad por sanción y el argentino y el catalán fueron reservados en Villarreal. Ahora deben desequilibrar en un partido importante para evitar prisas, apagar inquietudes y despejar incertidumbres. El Betis necesita esa confianza que se desbordó tras el 3-4 en Barcelona y que se apagó de pronto el pasado domingo. Los primeros minutos, pues, serán significativos para que la parroquia verdiblanca participe de lo que precisa su equipo. En el rival, algún viejo conocido como Nahuel, que anduvo un año y medio en Heliópolis cedido por el Villarreal sin explotar nunca el futbolista que prometía en las categorías inferiores. Ya en el encuentro en Atenas el Betis fue superior al Olympiacos y gozó de claras ocasiones aunque los griegos también tuvieron las suyas, obligando a lucirse a Joel Robles. El Betis debe ganar para recuperar el mejor ambiente, cumplir su primer objetivo y crecer sobre una base sólida en resultados.