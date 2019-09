Betis: un problema defensivo más allá de goleadas

Cuando un equipo encaja goleadas, estas hacen que tu resumen final de temporada en materia defensiva empeore con respecto a lo que podría pensarse en un primer momento. Hay ejemplos recientes de equipos que se han clasificado para competiciones europeas que, sin embargo, han sufrido varias goleadas durante la temporada que han elevado el registro de tantos recibidos. El objetivo estaba cumplido, pero la sensación era de que si hubieran tenido más seguridad en materia defensiva, los restos podrían haber sido incluso mayores. Sólo un gran poderío ofensivo, una delantera muy productiva, es capaz de frenar una sangría en la portería propia. Aquello de la teoría de la manta corta. En el Betis hay un problema defensivo que va más allá de las ya de por sí dolorosas goleadas encajadas ante FC Barcelona y, sobre todo, la de anoche ante el Villarreal.

El duelo ante el conjunto amarillo se rompió a raíz del 2-1 de los castellonenses tras el discutible penalti señalado a Bartra sobre Chukwueze. El Betis se cayó como un castillo de naipes y los goles cayeron hasta completar un 5-1 sonrojante. Tanto Rubi como Joaquín se mostraron críticos con la actitud del equipo tras el tanto de Cazorla. Y es que la imagen de competitividad, de equipo correoso, nunca debe perderse, por más que las circunstancias del juego actúen en contra de los intereses propios. Así lo manifestaron los técnicos y en ello insistirán durante la semana de preparación para el duelo ante el Eibar, que será también complejo, como todos los equipos que conforma José Luis Mendilibar.

Sea como fuere, los diez goles encajados entre los partidos del Camp Nou y el estadio de la Cerámica han propiciado que el Betis registre sus peores guarismos defensivos en más de 20 años. Concretamente desde 1990 no encajaba 15 goles en siete partidos, unos registros que le han llevado a ser el peor equipo en esta materia de toda LaLiga. Valencia, Villarreal y Getafe son los que le siguen más de cerca con 11 goles en siete jornadas. Como decíamos, el 5-2 ante el Barcelona y el 5-1 ante el Villarreal abultan estos registros, pero no es menos cierto que el equipo de Rubi tiene problemas en materia defensiva que debe solventar lo antes posible. No en vano es el segundo equipo de Primera división que más ocasiones concede por partido, sólo superado por el Levante, conjunto al que derrotó la jornada pasada en el Benito Villamarín. Un registro que habla de las dificultades que está pasando el preparador catalán para hacer que sus jugadores se ajusten a sus peticiones.

Obviamente, cuando el equipo encaja muchos goles, sus defensas parece que son bastante peores de lo que fueron en un tiempo reciente. Prueba de ello es la caída de nivel y prestaciones que han dado jugadores como Mandi o Sidnei, hasta hace poco ejemplos de fiabilidad y regularidad. El argelino es de lo que más lo ha notado, tras apenas haber podido descansar en verano y teniendo que cambiar el registro que tenía bajo las órdenes de Setién. Tampoco ha mejorado un Bartra que peca de fallos de colocación y excursiones al ataque sin sentido que dejan huecos en su zaga que no siempre son cubiertos en un sistema donde no hay un mediocentro defensivo específico que guarde la posición. Además, la vocación ofensiva de los laterales verdiblancos, con constantes incorporaciones al ataque, implican un trabajo de los centrocampistas que no siempre se produce. Y por ahí llegan las ocasiones del rival, que suele hacer daño con excesiva facilidad a los de Rubi.

Y todo en un equipo que no lo está haciendo del todo mal en ataque. El Betis tiene gol. al menos en este arranque liguero ha hecho un total de 10 goles en siete partidos, por encima de doce equipos de LaLiga hasta el momento, pero no está sabiendo sacarle rentabilidad a base de puntos. Uno de los motivos puede ser que, incluidos los duelos de pretemporada, el conjunto verdiblanco sólo ha sido capaz de dejar su portería a cero en cuatro de los quince partidos que ha disputado. Lo logró ante Querétaro, Raja de Casablanca, Las Palmas y Osasuna.