Betis-Rayo: Mirar arriba sin excusas

Betis - Rayo Vallecano - Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Tello, William Carvalho, Canales, Junior; Joaquín, Lo Celso y Loren. Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, amat, Gálvez, Álex Moreno; Embarba, Comesaña, Medrán, Imbula; Trejo y De Tomás. Martínez Munuera (Comité Valenciano) Benito Villamarín. 20.45 horas. BeIN LaLiga.

Tiene ante sí la obligación el Real Betis de conseguir la segunda victoria consecutiva en LaLiga. Es el Rayo Vallecano visita el Benito Villamarín en la decimoquinta jornada de la competición de la regularidad. Los de Míchel, como los verdiblancos, llegan al encuentro tras ganar el último partido liguero, en su caso al Eibar en Vallecas, con lo que saltarán al césped del campo de Heliópolis con la necesidad de sumar una segunda victoria seguida para respirar, dado que son el penúltimo equipo en la clasificación de Primera división. No debería haber ningún tipo de excusa. Juega en casa, ante su público, el rival está en la zona baja de la clasificación… Precisamente, en relación a este último detalle, el Betis ya ‘resucitó’ recientemente al Villarreal, aunque los castellonenses perdieron el siguiente encuentro ante el Barcelona. Eso es algo que no se debería repetir, porque la derrota en el estadio de La Cerámica hizo daño, aunque los béticos recuperaron el aliento tras la victoria ante la Real Sociedad en la que Pau López fue el mejor.

Además, el Betis buscará su cuarto triunfo en once días. Comenzó doblegando al Olympiacos para sellar su pase a los dieciseisavos de final de la Liga Europa , siguió venciendo al cuadro de San Sebastián en LaLiga y al Racing de Santander para lograr la clasificación para los octavos de final de la Copa, después de dos temporadas seguidas cayendo a las primeras de cambio, frente al Deportivo de La Coruña y el Cádiz, respectivamente.

Pero el objetivo fundamental para el Betis en el encuentro contra el conjunto vallecano debe estar en conseguir una segunda victoria para enlazar una serie seguida de partidos sumando de tres en tres y empezar a mirar, de una vez por todas, hacia arriba, hacia los puestos de privilegio de la clasificación, en los que por nivel de plantilla y por presupuesto debe instalarse y dejar atrás por fin la irregularidad con la que ha iniciado la andadura liguera 18-19.

Para ello, Quique Setién tendrá la duda hasta última hora de Canales. El centrocampista cántabro fue sustituido ante el Racing en el descanso por un problema en la rodilla izquierda. En el entrenamiento del viernes, el santanderino trabajó en el gimnasio al margen del resto de sus compañeros y ayer sábado, con un vendaje compresivo que le rodeaba la articulación, hizo la mayor parte de la sesión con el grupo, aunque se limitó a no realizar disparos. El entrenador dijo ante los periodistas que «ha mejorado, se ha entrenado. Creo que está bastante bien, pero creo que hay que esperar. No ha golpeado el balón. Es una zona que tiene dañada que le puede doler más cuando golpea. Creo que puede estar en condiciones, pero vamos a ver». Así que, con Guardado ausente por lesión, queda por ver qué hará el técnico verdiblanco para ocupar el puesto de Canales, si finalmente decide no sacarlo como titular. Por el rival y por el hecho de que debe buscar por encima de todo los tres puntos, no sería nada descartable que Kaptoum actuase en el centro del campo junto a William Carvalho. Hay otras opciones, como que Javi García salga de inicio en su puesto natural y así el internacional luso quede más liberado o que incluso en LaLiga apueste Setién por dos delanteros, pero tras el buen partido del camerunés ante el Racing de Santander le puede abrir la puerta de la titularidad. También puede descansar Francis, quien sufrió molestias físicas antes de ser sustituido ante los cántabros en el partido de la Copa. Su lugar lo ocuparía Tello. El resto del equipo debe ser lo habitual en LaLiga, con los regresos, por ejemplo, de Pau López, Bartra, Sidnei, Junior, Lo Celso, Joaquín y Loren.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega a Sevilla con las novedades de Advíncula, Medrán y Akieme, por Elustondo, lesionado de gravedad esta pasada semana, y los exbéticos Chechu Dorado y Álex Alegría, éste por la cláusula existente en el contrato de cesión que indica que si juega el Rayo Vallecano deberá pagar una cantidad económica.