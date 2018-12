Betis-Real Sociedad (1-0): Con Pau López todo es más fácil

Betis 1 Real Sociedad 0 Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, William Carvalho, Guardado (Boudebouz, m. 19), Junior; Lo Celso, Joaquín (Tello, m. 66); y Loren (Javi García, m. 84). Real Sociedad: Moyá; Gorosabel, Le Normand, H. Moreno, Theo; Zurutuza (Merino, m. 59), Illarra, Zubeldia (Januzaj, m. 75), Oyarzabal (Juanmi, m. 69); Willian José y Sandro. Goles: 1-0, m. 33: Junior. Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a Lo Celso, Junior, Theo, Mandi, William Carvalho y Willian José. Incidencias: 46.562 espectadores en el estadio Benito Villamarín. Partido de la 14ª jornada de LaLiga Santander. Mediodía soleado y despejado en la capital hispalense. En los prolegómenos, el equipo masculino absoluto de remo del Real Betis saltó al terreno de juego para celebrar con toda la afición la victoria en la 52ª Regata Sevilla-Betis y exhibió desde el centro del campo el 22º ‘Cocodrilo’.

Importantísima victoria la conseguida por el Real Betis en el encuentro de la 14ª jornada de LaLiga Santander ante la Real Sociedad, que llegaba al Villamarín como el mejor visitante de la categoría. Marcó Junior en el minuto 33 del encuentro y luego el Betis sufrió muchas ocasiones en contra, pero fue cuando apareció la figura de Pau López para detener todo el carrusel de ocasiones claras que tuvo el conjunto de Garitano. Con estos tres puntos, el Betis iguala a la Real y se coloca, de forma momentánea, en la décima posición. Lo peor, la lesión muscular de Andrés Guardado.

En el primer tiempo, lo mejor del partido fue el resultado favorable a los verdiblancos. En cuanto al juego, el Betis dominó, como siempre la posesión del balón, amasando y manejando el partido a su antojo. La Real sólo despertó en los minutos de desconcierto en los béticos que vinieron después del cambio por lesión de Guardado en el minuto 19. El mexicano apuró una carrera para llegar a un balón que le dejó un compañero en la banda pero notó una molestia muscular y se detuvo sobre el césped automáticamente. Pidió el cambio y se marchó hacia el banquillo. En esos minutos de dudas, la Real tomó algo más la posesión del balón y llegó con facilidad a la línea de tres cuartos, aunque sin crear peligro ante la portería de Pau López. En el Betis, el peligro se creaba con las entradas por la izquierda de Junior. Francis contemporizó más ante Theo Hernández y sus compañeros no lo miraban tanto.

Destacada primera parte de William Carvalho, que se creció en el centro del campo ante la ausencia de Guardado, detalles de Lo Celso, aunque se quedó muy lejos de la portería tras la marcha del mexicano. Mandi y Sidnei estuvieron muy bien en la defensa, por encima de Bartra. Especialmente destacable el marcaje de Mandi ante Willian José, al que llegó a desquiciar. Joaquín sólo estuvo acertado en el centro que acabó con el gol del Betis.

Este llegó en el minuto 33. Y no porque el Betis insistiera mucho, aunque era dominador del encuentro. Un saque de esquina botado en corto entre Boudebouz y Joaquín, fue centrado por el capitán hacia el área. William Carvalho ganó el salto y peinó el balón en el primer palo y la pelota llegó larga en el segundo a Junior, al que le dio tiempo a controlar antes de batir a Moyá. Celebración en el césped y en la grada del Villamarín. Tercer gol de Junior en la temporada.

Luego mereció el empate la Real. En dos acciones consecutivas. Primero, tras una pérdida de Boudebouz, que sustituyó a Guardado, en la corona del área defendida por Moyá, provocó una acción muy rápida con balón en largo hacia Sandro. Mandi cerró en el centro y Sidnei corrió a tapar al delantero realista, pero se metió en el área y engatilló un disparo muy duro ante el que Pau López respondió con una gran intervención enviando el esférico a córner. El saque de esquina se sacó sin consecuencias, pero la Real mantuvo la posesión del balón y en un centro desde la derecha Zurutuza se encontró sólo ante Pau López, pero cuando el cuadro visitante celebraba el empate, el centrocampista disparó fuera. Con el susto en el cuerpo se llegó al final del primer tiempo, porque no hubo tiempo para más.

El segundo tiempo comenzó con el Betis más firme que en otros encuentros en los que se marchó al descanso con ventaja en el marcador. De hecho, los carrileros, profundos otra vez, protagonizaron una acción en la que Junior cabeceó, tras un centro de Francis. En el carrusel de cambios, Merino y Juanmi entraron al partido por parte de la Real Sociedad y Tello sustituyó a Joaquín en el Betis. En el minuto 71 el Villamarín coreó el nombre de su portero, porque Pau López realizó una doble intervención para evitar el empate del equipo vasco. Primero detuvo con la pierna derecha una volea de Sandro, que se desesperaba, y luego detuvo en dos tiempos un cabezazo de Willian José. Garitano lo ponía todo en el campo dando entrada al belga Januzaj.

El Betis no se descomponía. Bartra mejoró sus prestaciones en la segunda mitad respecto a los primeros cuarenta y cinco minutos. Tuvo un acercamiento peligroso el equipo de Setién en una acción de Tello que centró al área, Loren no llegó en primera instancia y la pelota llegó hacia el centro. Tras una acumulación de disparos fallidos el balón le llegó a Loren de nuevo que no acertó ante Moyá. La Real Sociedad tuvo otra ocasión. Empezaba a acumular méritos para lograr el empate. El Betis jugaba con fuego. En una acción rápida, la pelota le llegó a Januzaj, que buscó el disparo cruzado buscando el palo, pero el balón se marchó fuera. Otro susto.

Con William Carvalho y Lo Celso con tarjeta amarilla y la Real mejor en el partido, Setién quitó del campo a Loren, que volvió a pelear lo indecible aunque sin fortuna en el área, y dio entrada a Javi García para parar la sangría que estaba provocando el cuadro de Garitano y evitar que Pau López tuviera que trabajar de nuevo bajo los palos. Se quedó el argentino como referencia arriba en los últimos minutos. Tuvo otra llegada Junior, que fue un auténtico puñal en la banda izquierda. El Betis salió rápido y Javi García hizo una pared con el hispano-dominicano, que llegó con muchisima potencia al área contraria y quizás en vez de disparar ante Moyá le pasó la pelota a Lo Celso que entraba por el segundo palo, aunque el balón se fue largo. Fue lo último que ocurrió en el partido y el Betis celebró una importantísima victoria.