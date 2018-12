Betis-Real Sociedad: Amarrar puntos y escalar en la tabla

Betis 0 Real Sociedad 0 Real Betis: Pau; Mandi, Bartra, Feddal; Tello, William Carvalho, Guardado, Lo Celso, Junior; Joaquín y Loren. Real Sociedad: Moyá; Zaldua, Kevin, H. Moreno, Theo; Zubeldia, Januzaj, Zurutuza, Oyarzabal; Juanmi y Willian José Cuadra Fernández (Comité Balear). Benito Villamarín. 12.00 horas. beIN Sports LaLiga.

No hay tregua. Justo 63 horas después de acabar el encuentro de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa ante el Olympiacos, al Real Betis le toca afrontar un nuevo compromiso. También en Heliópolis. En este caso, del campeonato regular. El mismo en el que las cosas no terminan de marchar del todo. Irregularidad en juego y resultados. No hay más que echar un vistazo a lo ocurrido en las dos últimas comparecencias, ambas lejos de casa. A la sonada victoria lograda en el Camp Nou contra el Barcelona le sucedió una derrota en el Estadio de La Cerámica de Villarreal. De competir ante el equipo de Messi a ofrecer una versión mucho más débil el pasado domingo. Lo ocurrido en el enfrentamiento contra el cuadro de Javier Calleja frenó las ilusiones generadas antes del parón por los partidos de las selecciones. Evitando, además, la posibilidad de dar un importante salto en la tabla que acercara al conjunto de Setién a los puestos europeos. Las plazas que dan derecho a disputar competición continental siguen, de todos modos, a la vista. De hecho, los puntos dicen que la distancia del Betis respecto a la sexta plaza es más corta que la que hay con los puestos de descenso. Sin embargo, a pocos se les escapa que el actual proyecto verdiblanco está confeccionado para, sobre el papel, estar por encima de la posición que ocupa actualmente en la clasificación.

LaLiga espera, pero no se sabe hasta qué momento. Por tanto, es fundamental que el equipo verdiblanco encuentre una regularidad positiva de resultados en el campeonato nacional. Y los futbolistas de Setién tienen ahora un doble turno casero en el que hay depositadas bastantes esperanzas. Hoy llega al Benito Villamarín la Real Sociedad y justo dentro de siete días lo hará el Rayo Vallecano. Sin olvidar que entre ambas citas tocará afrontar la vuelta de la eliminatoria de la Copa del Rey con el Racing de Santander, también en Heliópolis, el equipo verdiblanco sabe lo mucho que hay en juego con los seis puntos ligueros que toca disputarle a donostiarras y vallecanos. Oportunidad para ver si son capaces los futbolistas béticos de enlazar varios resultados positivos. Sería, además, la mejor manera de encarar con optimismo el tramo final de 2018. Tres semanas que incluirán, además de los partidos mencionados, citas contra el Dudelange, Español y Eibar con las que se despedirán de la competición oficial antes de disfrutar de las vacaciones navideñas.

Para recibir a la Real Sociedad, el técnico verdiblanco no podrá contar con el concurso de uno de sus futbolistas más en forma, Canales. El centrocampista vio en el Estadio de La Cerámica su quinta tarjeta amarilla de la temporada y se perderá la posibilidad de verse las caras con el equipo en el que militó hasta el pasado verano y con el que llegó a disputar más de 150 encuentros oficiales. La ausencia de Canales obligará a Setién a darle un giro a la zona de creación verdiblanca. «Cuando le enseñaron la tarjeta supo que no podría jugar. Para nosotros es una baja importante pero son cosas con las que tienes que contar. Es verdad que está en un buen momento, pero tienes que contar con estas cosas», comentó Setién ante los medios de comunicación en la comparecencia previa al partido de hoy.

Otros dos futbolistas de la plantilla también tendrá que seguir el encuentro desde la grada, aunque en este caso será por decisión del propio entrenador. Se trata de Barragán y Sergio León, que pasan directamente de estar sobre el terreno de juego ante el Olympiacos el pasado jueves a quedarse sin hueco en la lista para la cita de este mediodía. Más allá del centro del campo se esperan otros cambios en la alineación respecto a la presentada de inicio contra el conjunto griego.

Mientras, desde Anoeta llega una Real Sociedad con la moral reforzada tras no perder en las tres últimas jornadas en las que acabó sus partidos con un empate ante el Sevilla (0-0) y dos triunfos contra el Levante (1-3) y el Celta (2-1). «Tras ganar el pasado lunes ya hemos visto el salto que hemos dado en la clasificación y está claro que nos gustaría lograr otra victoria. Va a ser un partido difícil porque el Betis juega muy bien y es un gran equipo», dijo el entrenador realista, Asier Garitano. Respecto al encuentro del lunes pasado ante el Celta se registran dos cambios en la lista de la Real. Llorente y Bautista se han quedado fuera por problemas musculares y han entrado en su lugar Illarra y Rodrigues.