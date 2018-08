Betis: Recuperar la plena confianza de cara al derbi

Con el empate de Mendizorroza ante el Deportivo Alavés cerró el Real Betis la página de la segunda jornada liguera. El pitido final del árbitro hizo que los verdiblancos miraran cara a cara al primer derbi de la temporada. Seis días restan para que el Benito Villamarín abra sus puertas con motivo de la visita del Sevilla. El conjunto dirigido por Quique Setién toma aire para afrontar el primer plato fuerte de la temporada.

Puntos y sensaciones

El Betis llega al derbi después de sumar sólo un punto de los seis que se han disputado. El campeonato no ha hecho más que empezar y la situación en la tabla no se ha convertido todavía en un factor que vaya a obsesionar a los profesionales y aficionados. Pero es cierto que los números no cuadran con la mayoría de los pronósticos realizados cuando se realizó el sorteo del calendario. No ganar al Levante y tampoco al Alavés es algo que no entraba en la mayoría de los cálculos verdiblancos. Sobre todo teniendo en cuenta lo que se avecina. Derbi en Heliópolis y visita al campo del Valencia en la cuarta jornada. Más allá de los números está la imagen mostrada por el equipo en determinados momentos, en especial durante el partido ante el Levante. La puesta en escena de Vitoria fue algo mejor. El equipo verdiblanco salió con intensidad, decidido a golpear para poner el partido cuesta arriba a su rival. Pero no fue capaz de ver portería.

La importancia del gol

Ante el Alavés, el Betis contó con al menos cinco ocasiones de verdadero peligro. Francis, Guardado, Inui, Loren y Sanabria tuvieron sus opciones. Sin embargo, ninguno acertó. Los primeros 180 minutos de la competición se han esfumado sin que los verdiblancos hayan celebrado un gol. Diez años han pasado desde la última vez que le ocurrió algo similar al Betis en el arranque de una temporada en Primera división. En Heliópolis esperan que la situación sea pasajera. Confían, sin ir más lejos, en los números mostrados en la pasada campaña. 60 goles en 38 partidos. Como suele suceder en estos casos, muchas de las miradas se dirigen en primer lugar hacia los delanteros. Loren, el referente en estos momentos del ataque, no paró de trabajar en Mendizorroza. Disputó y ganó muchos balones aéreos. Se le ve cada vez más suelto a la hora de jugar de espaldas, aguantando la posesión mientras espera la incorporación de varios de sus compañeros al ataque. Tuvo que aguardar casi al final del partido para disfrutar de una oportunidad. Le ganó la carrera al defensa rival y remató con la puntera. El portero se hizo con el balón. Minutos antes fue el propio Loren el encargado de asistir. Saltó para cabecear y dejar a su compañero Sanabria solo delante de Pacheco. Dudó el paraguayo a la hora de elegir entre remate o regate y acabó haciéndose un lío. En Heliópolis lo siguen esperando. Recuerdan que hace justo un año despertó y vivió su mejor racha goleadora desde su llegada en 2016. Inédita hasta el momento queda la figura de Sergio León, sin minutos en las dos primeras comparecencias ligueras.

Creación de peligro

El Betis sigue bloqueado ante el gol, pero cierto es que, a diferencia de lo ocurrido en la primera jornada, en Vitoria sí se generaron bastantes llegadas al área rival. En la elaboración de la mayoría de las ocasiones intervino Canales, encargado de asumir el mando del juego de su equipo en una tarde en la que Guardado e Inui no estuvieron finos. El cántabro apareció por zonas interiores buscando el pase decisivo. El Betis empezó jugando con un delantero centro y en el minuto 60 ya tenía dos en el campo. Pero faltaba profundidad por la banda, algo que sólo llegó cuando Setién sacó a Tello a falta de un cuarto de hora. Francis no se decidió nunca a encarar a su par. Junior sí lo hizo por la izquierda, pero sus centros no fueron acertados.

Mejoría en defensa

Otra de las diferencias del Betis respecto al estreno liguero está relacionada con la defensa. El portero verdiblanco, Pau López, tuvo que emplearse, en especial durante la segunda mitad, cuando Jony, Manu García o Twumasi remataron con intención. Pero en líneas generales, el balance defensivo presentó menos lagunas que el día del Levante. Con William Carvalho atento en la anticipación y mejor a la hora de cortar que de distribuir balones. Los tres centrales cumplieron de manera correcta. Mandi empezó con dudas pero completó unos buenos segundos 45 minutos. Bartra se equivocó poco en la salida de balón y Feddal ganó en confianza. Ahora, todos se preparan para afrontar dos citas consecutivas que significarán exámenes importantes para evaluar el balance defensivo del equipo entrenado por Setién.