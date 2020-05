Betis: reunión con Rubi en el Villamarín para planificar la temporada 2020-21

El Real Betis lleva tiempo dando pasos hacia la confección de la plantilla para la temporada 2020-21. Con muchas incertidumbres aún por resolver, como el presupuesto con el que va a contar, en qué posición finalizará y cómo será el contexto de un mercado inusual, en Heliópolis se mueven para avanzar en el diseño del equipo y el trabajo a desarrollar en los próximos meses. Después de una fase intensa de previa de mercado, en la que la dirección deportiva ha aprovechado para poner en orden los nombres interesantes que manejan en la base de datos y ha ido reduciendo las listas de futbolistas preferidos en función de las posiciones a reforzar el pasado martes se produjo una reunión muy importante en el estadio Benito Villamarín y en la misma tuvo una participación activa Rubi.



En las oficinas del club verdiblanco, por esas fechas aún sin la actividad que ahora sí empieza a registrar, se dieron cita los consejeros delegados Ángel Haro y José Miguel López Catalán; el director general, Federico Martínez Feria; el coordinador de la dirección deportiva, Alexis Trujillo; y el entrenador del primer equipo, Rubi. Es decir, la comisión deportiva al completo para evaluar muchos aspectos de la planificación de cara a la temporada 2020-21.



De esta forma se confirma que el club cuenta en estos momentos con Rubi en su proyecto para el próximo año, aunque tampoco se niega en las oficinas verdiblancas que gran parte del crédito del técnico catalán va a depender del resultado de los once partidos que restan para la conclusión del campeonato, ya que hasta la fecha hay un claro descontento por el duodécimo puesto clasificatorio y se espera mejoría en la lucha por los 33 puntos que quedan por jugarse.



La cita ha sido la primera presencial de la plana mayor del club y del área deportiva en este tiempo desde que se decretó el confinamiento, ya que todos habían estado dialogando a través de videollamadas. El contacto sí ha sido constante pero en esta reunión presencial, con las lógicas medidas de distancia social respetadas, las partes analizaron en profundidad muchos puntos de la temporada actual y del porvenir competitivo del Betis no sólo en lo que resta de LaLiga, sino para la 2020-21.



Con Rubi se trató la situación actual del equipo de cara al mercado, muchas de las gestiones que se han hecho para buscar alternativas en diferentes puestos y se le consultó su opinión sobre futbolistas en concreto no sólo de la plantilla actual sino de otros equipos que pueden interesar para el siguiente proyecto bético. También se habló de los condicionantes del mercado y de las circunstancias económicas, que obligarán a movimientos concretos ya sean en forma de traspasos o de incorporación de jugadores que actualmente están cedidos o que vienen pujando desde la cantera. Además, el técnico verdiblanco también ofreció su visión de cómo se había encontrado a la plantilla en este retorno a los entrenamientos después de haber trabajado en sus casas. Su satisfacción era evidente y así lo destacó ante los mandatarios. Todos volvieron a coincidir en que lo más beneficioso para el Betis es volver a la competición lo antes posible, apuntando al 12 de junio. Se habló de las concentraciones previas a LaLiga y de la pretemporada.



En la rueda de prensa telemática que Rubi ofreció ante los medios de comunicación el miércoles por la mañana, el técnico ya deslizó algo de esta reunión. «Estamos trabajando, planificando, valorando continuidad de jugadores, es una fase inicial, hablando mucho», afirmaba sin dar más detalles del encuentro producido unas horas antes. El catalán también reconocía que en las once jornadas que quedan de LaLiga se jugará también gran parte de su crédito a pesar de que su contrato está firmado hasta 2022. «Respecto a lo mío, sigo pensando que hay que ganar partidos para tener tranquilidad. Me la están garantizando pero tengo que demostrar en estos once partidos que el equipo acaba bien y que genera sensaciones positivas con la base de un trabajo hecho. «Nos conocemos, los jugadores nos conocen y el día a día es muy bueno. Pero me lo tengo que ganar», señalaba Rubi.



El Betis ya ha emprendido varios movimientos con las negociaciones para las renovaciones de Loren, Edgar y Mandi, así como está dialogando con el Barcelona para la continuidad de Aleñá una campaña más. Ha sondeado el mercado de porteros, laterales, mediocentros y extremos, pero lo que suceda en estos partidos que restan ubicará al club verdiblanco en el mercado de cara a materializar sus objetivos en la planificación.