Betis: Rubi se sentará en el banquillo ante el Granada

Rubi, entrenador del Real Betis, seguirá en el cargo para el partido de la jornada décima de LaLiga Santander que jugarán los verdiblancos en Granada. El técnico catalán, a pesar de que los verdiblancos han sumado únicamente nueve de 27 puntos disputados y están en puestos de descenso, cuenta con crédito suficiente para continuar en su posición y a partir de mañana comenzará a preparar el duelo en el Nuevo Los Cármenes.

La derrota ante la Real Sociedad por 3-1 ha dejado al Betis en el puesto decimoctavo de la clasificación, con los mismo puntos que el Eibar y el Celta, decimosexto y decimoséptimo, respectivamente. Una situación delicada pero desde el club se respalda a Rubi, firmado por tres años tras conseguir su desvinculación del Espanyol durante el verano pasado. La comisión deportiva del club, formada por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Alexis Trujillo, además del consejo de administración, analizará la situación pero encima de la mesa no está planteado ningún cambio en el banquillo por el momento aunque internamente han mostrado su preocupación con el rumbo del equipo.

El calendario que le espera al Betis en las próximas jornadas marcará el rumbo del equipo verdiblanco y también el futuro de Rubi, puesto en cuestión por la afición a causa de este arranque de campaña. Los béticos se medirán el próximo domingo al Granada (14.00) y posteriormente reciben al Celta, visitan al Real Madrid y el 10 de noviembre disputarán el derbi en el Villamarín.

Rubi fue cuestionado sobre cómo podía afectar a su situación personal la derrota en el Real Arena. “Mi situación personal no me preocupa, estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante. El vestuario está súper implicado por salir de esta situación. No teníamos ganas de meternos ahí pero parece que estamos muy lejos y al final es encadenar un par de buenos resultados. Hoy vinimos con intención de ser un equipo valiente, que se pudiera poner por delante y curiosamente lo conseguimos cuando normalmente no pero no sirvió para llegar al descanso con un resultado positivo“, señalaba Rubi.