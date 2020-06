Betis: Rubi y una pauta positiva en los finales de temporada

Once partidos, 33 puntos. Es lo que resta de LaLiga. Se ha hecho esperar pero vuelve para el Betis este jueves con el derbi. Un sprint final, una cuenta atrás para saber dónde estará el conjunto de Rubi. Un entrenador que ha destacado por dos cuestiones en su trayectoria: sobrevivir a situaciones complejas y protagonizar notables finales de campañas. En cuatro de sus cinco últimos equipos obtuvo más de la mitad de los puntos en juego, siempre con cinco victorias en los once encuentros y sumándole algunos empates. Número que no está claro que puedan servirle al Betis para cumplir su objetivo de entrar en Europa pero que sí mejorarían la trayectoria vivida hasta ahora por el cuadro verdiblanco con Rubi: ocho triunfos, nueve empates y diez duelos perdidos.

Con 33 puntos, el Betis tiene ante sí otros tantos para hacer una proeza. No es que Rubi haya conseguido milagros en sus anteriores experiencias en los finales de temporada pero sí ha obtenido resultados que se pueden considerar positivos. Sin duda la más destacada es la del Espanyol en la campaña 2018-19, que le abrió las puertas de su llegada al Betis al lograr el pasaporte europeo, y para olvidar en el currículum del catalán es la que vivió con el Levante en la 2015-16 y que finalizó con el descenso a Segunda.

En cuatro de las cinco experiencias de Rubi como técnico en los finales de temporada de Primera o Segunda logró cinco victorias en esos once partidos. Con el Espanyol sumó 19 de 33 puntos, que le hicieron pasar de ser undécimo en la jornada 27ª con 34 puntos a finalizar el curso séptimo con 53 puntos. En las últimas nueve jornadas no conoció la derrota y las tres últimas venció a Atlético, Leganés y Real Sociedad. En la temporada anterior, con el Huesca, mantuvo el segundo puesto en el que se ubicaba cuando habían disputado 31 partidos (57 puntos) para logrando el ascenso al sumar cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. Dos de los tropiezos fueron en las jornadas finales, cuando el ascenso ya era matemático para los aragoneses desde la jornada 40ª y ya no se jugaban nada más que mantener el primer puesto, que perdieron en favor del Rayo.

Con el Sporting, en la 2016-17 no acabó la temporada. Cuando Rubi tomó al Levante en la jornada décima de la 2015-16, el equipo azulgrana era colista con seis puntos. En ese mismo puesto seguía en la jornada 27ª, con únicamente 20 puntos. No arregló la situación y descendió dos jornadas antes de la conclusión. Sumó tres triunfos, tres empates y cinco derrotas, en la línea de una pésima campaña.

En la 2014-15, en Segunda, Rubi afrontó las últimas jornadas con el Valladolid desde el quinto puesto que mantuvo para obtener el acceso al play off gracias a que sumó 18 puntos en cinco triunfos, tres empates y tres derrotas en ese tramo final del curso. Dos años antes, con el Girona, pasó del tercer puesto en la jornada 31ª al cuarto, fuera del ascenso directo, en la 42ª tras sumar 17 puntos de los 33 posibles en las últimas once jornadas.

En definitiva, Rubi suele obtener más de la mitad de los puntos en disputa en los tramos finales de temporada como el que ahora le espera al Betis, aunque esta estadística puede quedarse corta para cumplir los objetivos marcados, ya que la distancia con respecto a Europa se cifra ahora en los nueve puntos y cinco posiciones que le separan ahora del Valencia, séptimo en la tabla. Una proeza que, sin duda, no ha conseguido el técnico catalán a pesar de mostrar prestaciones positivas en estos finales del curso.

A los verdiblancos les resta jugar ante Sevilla (fuera), Granada (casa), Athletic (fuera), Espanyol (casa), Levante (fuera), Villarreal (casa), Celta (fuera), Osasuna (casa), Atlético de Madrid (fuera), Alavés (casa) y Valladolid (fuera). Frente a estos rivales sumó en la primera vuelta doce puntos a través de tres victorias (Athletic, Levante y Celta, todas en el Villamarín), tres empates (Espanyol, Osasuna y Alavés, todos lejos de Heliópolis) y cinco derrotas (Sevilla, Granada, Villarreal, Atlético y Valladolid). Si repite Rubi los números en los que se ha movido con mayor frecuencia en las temporadas reseñadas, con al menos cinco triunfos, sumará al menos cinco puntos más, que está por ver en qué posición le dejaría en la tabla.

En sus últimas comparecencias públicas, Rubi siempre ha apostado por que se verán «resultados sorprendentes» en estos últimos once partidos, avisando de que equipos que estaban en racha positiva podrían verse ahora en un bache y animando a su equipo a que «aproveche» una circunstancia extraña como la actual para revertir la situación a su favor. Es la gran esperanza de Rubi y su grupo de jugadores, darle la vuelta en este tramo final a un curso con mala nota para recuperar las sensaciones competivas por el objetivo de luchar por puestos europeos hasta que se dispute la 38ª jornada.