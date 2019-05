El Betis, Serra y la opción de un tercer proyecto

Están a punto de cumplirse dos años de una fecha significativa en la historia reciente del Real Betis. El 10 de mayo de 2017, la entidad verdiblanca anunció el regreso a Heliópolis de Lorenzo Serra Ferrer. Arrancaba así la tercera etapa del balear en el Benito Villamarín. En las dos primeras (1994-1997 y 2004-2006) se había encargado de dirigir al equipo desde el banquillo. En 2017, los planes trazados eran diferentes. La vuelta de Serra Ferrer tenía como destino trabajar desde los despachos, a través de su cargo de vicepresidente deportivo e integrado en una comisión formada inicialmente por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Miguel Torrecilla. Apenas dos semanas después de hacerse oficial el regreso de Serra se anunció la marcha del salmantino.

Hace dos años, en plena Feria de Abril de Sevilla, el entonces consejero del Betis Rafael Salas avanzaba detalles sobre su proyecto de candidatura que pretendía dirigir la entidad. La respuesta de Haro no se hizo esperar y sólo unos días más tarde anunciaba la incorporación de Serra. «Quiero destacar valores como la exigencia, el rigor, el trabajo, algo tan necesario en estos momentos para el Betis. Nos va a ayudar para ganar y ganar. Su llegada no se ha pensado de forma acelerada, viene en la línea de intentar hacer crecer al Betis», dijo Haro en el acto de bienvenida. Allí mismo tomó la palabra Serra para afirmar que «me gustaría participar en esta idea de club, en lo deportivo que sea un equipo reconocido, respetado, ganador, y que la afición vuelva a ser feliz, que esté completamente convencida de que cualquier profesional pone el alma».

El primer proyecto se puso en marcha generando cierta expectación con varios resultados llamativos, tanto a favor como en contra. La crisis vivida en el tramo final de 2017 estuvo cerca de llevarse por delante al entrenador. Pero el triunfo en el derbi sevillano se convirtió en un punto de inflexión. El equipo ganó en confianza mientras en la dirección deportiva se llevaban a cabo gestiones para traer futbolistas en el mercado de enero. Llegó Bartra y los canteranos Junior y Loren pasaron a ser jugadores de la primera plantilla a todos los efectos. Los tres rindieron desde el primer instante, ayudando a la progresión del equipo. A finales de abril, todos los estamentos de la entidad celebraron la consecución del pasaporte europeo.

Así, la campaña 18-19 se presentaba como una de las más ilusionantes de los últimos tiempos en Heliópolis. El nivel de la plantilla creció con la incorporación de futbolistas como Lo Celso o Canales. Pronto se empezó a ver que existían problemas a la hora de finalizar y que, precisamente, el rendimiento del argentino y del cántabro se iban a convertir en claves para sostener el apartado ofensivo. El mercado de enero se presentaba como una opción para encontrar soluciones. Pero el rendimiento de Jesé, Lainez y Emerson ha sido menor. Con el equipo cada vez más lejos del objetivo por culpa de la acumulación de resultados negativos, la afición desencantada y la figura del entrenador en el centro de muchísimos debates, tanto en la grada como en los despachos, el tramo final de temporada se ha convertido en un mal sueño para los de Heliópolis.

A falta de dos partidos para cerrar la temporada, el presidente bético, Ángel Haro, se pronunció en la visita institucional a la Feria sobre el futuro. Cuando se le consultó por el nombre de Serra, el máximo mandatario dijo que «estamos contentos con el trabajo que se viene realizando en la comisión deportiva. Lorenzo es una persona muy importante en la parcela deportiva del club y estamos muy contentos con su trabajo. Habrá cosas que mejorar, como todo. ¿Si lo veo en el club la temporada que viene? Sí, no hay motivos para lo contrario. Tenemos una afinidad del 90-95% de las decisiones que se toman. En algunos aspectos en concreto podemos tener diferencias, pero en decisiones estratégicas todos vamos a una».

Y sobre las posibles repercusiones que tendría en los presupuestos de la entidad el hecho de que el equipo no consiga clasificarse para competición europea, Haro aseguró que «cuando hablamos de proyecto hablamos de estar asiduamente en las competiciones europeas. Evidentemente hay un freno económico a nivel de ingresos, estaríamos mejor estando en competiciones europeas que no estando, pero en las cifras en las que nos movemos no es un drama. El club, para que crezca razonable, tiene que invertir lo mismo que ingrese, puede haber alguna diferencia, pero no mucho. Estar en Europa o no puede dar una diferencia de 15 millones, poco en función del presupuesto donde nos movemos, pero queremos estar por los jugadores que están y pueden venir, y el rendimiento y la revalorización que puedan tener en nuestro club».