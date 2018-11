El Betis y Setién se dan un tiempo para negociar la renovación

Después de la toma de contacto impulsada por los dirigentes del club, avanzada por ABC de Sevilla, y confirmada ayer por Quique Setién, el Betis y el entrenador heliopolitano se han dado un tiempo para negociar en un futuro próximo la mejora y ampliación del contrato del técnico cántabro. La actual vinculación hasta junio de 2020 respalda la pausa en estas conversaciones, que ha sido la tónica predominante desde su inicio. Como ya se informó, en el club le expresaron a Setién la intención de renovar el contrato para respaldar su trabajo y el proyecto en un momento de resultados delicados y antes de vencer en el Camp Nou. Ese refuerzo, agradecido por el propio preparador, será tenido en cuenta en posteriores diálogos más firmes ya que no se trataron ni los emolumentos, duración ni otros aspectos más concretos de una negociación.



«Hemos hablado pero no voy a comentar absolutamente nada del tema», aseguraba ayer mismo Setién, quien prefiere que estos asuntos no se entrometan en la línea de su equipo y en el trabajo diario del grupo. «Tengo un año y medio de contrato aquí. Son cosas que yo no puedo controlar, como pasó este verano con la selección», afirmaba cuando era cuestionado por un posible interés del Barcelona en hacerse con sus servicios. Lo cierto es que el cántabro está agradecido al apoyo de los dirigentes béticos en un momento difícil, cuando arreciaban las críticas por la falta de resultados.



«Estamos contentos con su trabajo. No ha habido una reunión para hacerle una propuesta en firme para su renovación. Estamos contentos con el trabajo que viene desarrollando. Queremos que siga mucho tiempo en el Betis y en la medida que él siga feliz en el Betis, seguirá en el Betis. Con la situación de inestabilidad que hemos tenido en el Betis, pensar en tanto tiempo al frente del Betis, me parece complicado, pero veo a Quique tres o cuatro años en el Betis», había afirmado Ángel Haro, presidente bético, tras la junta de accionistas del pasado martes en San Pablo.

El máximo mandatario se refería a que no se produjo una reunión formal para una propuesta en firme, algo que obviamente no había sucedido pero no descartaba la toma de contacto, que sí confirmó ayer el propio Setién. La intención del Betis sigue siendo sostener el proyecto actual más allá de 2020 pero teniéndolo claro desde esta temporada para no entrar en la 2019-20 con la incertidumbre de si uno de sus elementos fundamentales estará o no. La dinámica de trabajo ha ido encajándose entre todos los miembros de la comisión deportiva, desde Lorenzo Serra Ferrer hasta el entrenador pasando por los dos consejeros delegados.



Como ya informábamos, las negociaciones concretas nunca se iban a producir antes de conocer si el Betis se clasifibaba para las siguientes rondas tanto de la Liga Europa como de la Copa del Rey, algo que no se decidirá hasta dentro de un par de semanas. En todo caso, las partes se han dado más tiempo para ver que el proyecto actual avanza y que se pueden cumplir los objetivos de llegar lejos en estas competiciones y acabar en puestos europeos en LaLiga.



El mercado de enero

ABC de Sevilla se puso en contacto con el agente de Quique Setién, quien confirmó este extremo apuntando al año y medio que le resta de contrato al entrenador y que las conversaciones formales se producirán más tarde. Uno de los puntos clave para el preparador cántabro es que pueda sentirse a gusto en el desarrollo de su trabajo, como vivió en Lugo y demandaba en Las Palmas. El club ha ido respondiendo a muchas de sus exigencias en este tiempo, la última concerniente al estado de los terrenos de juego de la ciudad deportiva, y pretende satisfacer las peticiones de Setién para poder afrontar con ventaja la negociación que se producirá más adelante. Eso sí, tanto Serra Ferrer como los dirigentes y el entrenador preparan juntos los objetivos a trazar para reforzar a la plantilla en el mercado de enero, algo de lo que todos están convencidos y que afectará a, al menos, dos posiciones.