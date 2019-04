Betis 1 Sevilla 1 Dolan, Nana, Rocío Gálvez, Van Dongen, Paula Perea, Laura González (Ana González, m. 90), Irene, Rosa Márquez, Virgy (Szymanowski, m. 78), Priscila (Willy, m. 83) y Bea Parra. 1-0, m. 27: Bea Parra. 1-1, m. 74: Araya. Noelia Ramos, Araya, Maite, Cometti, F. Lara, Ali (Ana Franco, m. 78), Amparito, Olga (Nagore Calderón, m. 56), Payne, Raquel Pinel (Maca Portales, m. 63) y Jenni Morilla. González González (Comité Gallego). Amonestó a Cometti y Van Dongen. Expulsó a Bea Parra por doble amonestación (m. 76). Encuentro de la 27ª jornada de la Liga Iberdrola disputado en el estadio Benito Villamarín ante 23.812 espectadores.

El Real Betis Féminas y el Sevilla FC Femenino empataron a un gol en el encuentro correspondiente a la jornada 27ª de la Liga Iberdrola disputado en el estadio Benito Villamarín. Bea Parra adelantó a las verdiblancas a la media hora de juego cuando mejor estaban las de María Pry pero en la segunda mitad el Sevilla estuvo más intenso y mereció el empate. Las béticas protestaron amargamente la actuación arbitral de Zulema González González, que expulsó a Bea Parra por una doble amarilla más inmerecida y que tuvo errores de apreciación en muchas jugadas. El punto es insuficiente para el Betis en su lucha por la cuarta plaza tras el triunfo del Athletic. El ambiente fue de lujo en el estadio Benito Villamarín con 23.812 espectadores, el récord en un partido femenino en Andalucía.

En la primera parte el dominio bético fue total. No sólo de la pelota, sino que las mejores ocasiones fueron para las verdiblancas. Primero tras un buen centro de Nana que no acertaron a rematar Priscila y Bea Parra. Luego con un disparo de Bea Parra por alto que trató de sorprender a Noelia Ramos en su salida tras no entenderse con su defensa. Y, de manera, definitiva, con una gran jugada de Virgy en la frontal que sirvió con una asistencia genial a Bea Parra para que hiciera el 1-0. El Sevilla apretó en el tramo final de la primera parte y Emily Dolan estuvo firme en su portería.

En el arranque de la segunda mitad el partido estaba más abierto. El Betis tenía un control posicional pero Payne generaba mucho peligro a las espaldas de Paula Perea llegando hasta la línea de fondo pero sus centros no encontraban rematadora. El encuentro perdía continuidad y ambos equipos se alternaban con el balón pero sin claridad en sus acciones. El Betis no cerraba el partido y el Sevilla no generaba el peligro suficiente hasta que los cambios le dieron más viveza.

La mejor ocasión para el Sevilla llegó con un disparo cruzado de Maca Portales que dio en el poste y Maite no acertó a remachar en la línea de gol en el minuto 72. Posteriormente sí acertó Araya con un disparo lejano para batir a Dolan y poner el 1-1. Y en la siguiente jugada más noticias negativas para las béticas con la expulsión de Bea Parra tras una muy discutible segunda amarilla mostrada por González González ante las quejas de las jugadoras béticas. Con diez, las verdiblancas activaron el banquillo con Szymanowski para tratar de reaccionar. Un remate de cabeza de Van Dongen imponiéndose a Noelia Ramos y Cometti casi se convierte en gol en el minuto 82 pero el partido se diluyó y ambos equipos se conformaron con el empate.