Betis y Sevilla promocionan el derbi en Nueva York

El Betis ha comenzado la promoción del derbi en América en Nueva York. LaLiga realizará durante toda esta semana eventos de promoción del Sevilla – Betis dentro de su estrategia de internacionalización.

El primero de los eventos ha tenido lugar en Nueva York, donde se ha reunido a Ramón Alarcón, director general del Área de Negocio del Betis, y Ramón Loarte, director de Marketing del Sevilla, en un desayuno de negocio organizado por LaLiga. En este evento han realizado una mesa redonda con distintos líderes de opinión americanos acerca de la importancia de “El Gran Derbi” y sus esfuerzos para crecer en Estados Unidos.

Tras este evento en Estados Unidos las actividades se trasladará a América Latina, donde está prevista la emisión del partido en Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México. Allí se animará a los espectadores a que apoyen a su favorito e incluso está previsto que acudan peñas en México como la Peña Sevillista Sí o Sí y la Peña Bética Insurgentes.

La rivalidad histórica de ambos equipos ha generado que el derbi tenga una gran repercusión e interés en distintos mercados a nivel mundial, razón por la que LaLiga ha decidido incluirlo en su estrategia de promoción internacional y del crecimiento del fútbol.

The week of #ElGranDerbi starts here in #NYC. Thanks to @LaLigaEN! @RealBetis_en #BetisInternational pic.twitter.com/joI4DaxbLo

— Toni Ortega Gallart (@ToniOrtegaG) 9 de abril de 2019