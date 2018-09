Betis-Sevilla: una rivalidad eterna no entiende de fechas

Betis 0 Sevilla 0 Real Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Barragán, William Carvalho, Canales, Junior; Joaquín, Inui; y Loren. Sevilla FC: Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Roque Mesa, Gonalons, Aleix Vidal; Banega, Sarabia; y André Silva. Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Estadio Benito Villamarín. 20.45 horas. beIN Sports LaLiga.

Ya está aquí. Otra vez. Casi sin tiempo para haber olvidado el anterior. LaLiga, con ese sorteo asimétrico que en verdad debería llamarse «hago lo que quiero», ha decidido que, si el último derbi fue en la penúltima jornada, el primero de esta temporada 2018-2019 sea en la tercera. Así, sin anestesia. Con la gente volviendo de las vacaciones y los equipos todavía en rodaje. Con los últimos en llegar enterándose de dónde están y los más veteranos metiéndoles el veneno rápido para que se sepan lo que significa un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis. Pero todo esto no será impedimento para que el Benito Villamarín viva la fiesta del fútbol sevillano. Se rozará el lleno, como siempre, y ambas aficionados animarán a los suyos para conseguir tres puntos que todos saben que valen más que eso. Porque sí, es cierto que en la clasificación no suponen otra cosa, pero son muy importantes para el devenir de los equipos. Y todavía más, ahora que están casi en pruebas y buscando coger carrerilla. Así pues, Betis y Sevilla intentarán dar el primer golpe encima de la mesa y, de paso, la primera estocada al de enfrente. Porque casi 111 años de máxima rivalidad no entienden de fechas.

Actúan como locales los verdiblancos, quienes han comenzado la competición peor de lo esperado. De hecho, y aunque eso hoy no existe para el bético, el aficionado está algo desilusionado. Tras los fichajes realizados y el gran papel durante la pretemporada, todos esperaban más del Betis. Pero se vio superado por el Levante en casa y luego no fue capaz de convertir en victoria su superioridad frente al Alavés. La pólvora, raro en los heliopolitanos, está mojada, algo que esperan revertir en la noche de hoy. Porque si por algo se ha caracterizado este equipo desde que Quique Setién es el entrenador es por jugar bien al fútbol y, sobre todo, tener mucha pegada. A los verdiblancos les faltó verticalidad en su estreno de esta campaña, pero es cierto que en Mendizorroza lo hicieron casi todo bien. Sí, menos lo más importante: el gol. Aun así, la idea del técnico cántabro es la de no tocar demasiado lo del día del Alavés, aunque hasta última hora no sabrá si puede hacerlo porque cuenta con algunos jugadores tocados. La portería es segura para Pau López. Y en la defensa son fijos Mandi, Bartra, Feddal y Junior. La duda estará en si Setién seguirá tirando de Francis, mal en los dos primeros partidos, o contará al fin con Barragán, reclamado casi por todos. También hay dudas en el centro del campo por el estado de Guardado y Joaquín. El segundo tiene más opciones de jugar que el primero, por lo que el Canales haría del mexicano junto a William Carvalho para que el portuense haga del cántabro. Boudebouz e Inui se disputarán el puesto de enganche, mientras que arriba parece que el técnico seguirá contando con Loren.

Enfrente estará un Sevilla que, ahora mismo, tiene cierto papel de favorito. Ni mucho menos como en temporadas anteriores, porque ya el año pasado se igualó el derbi, pero sí por el hecho de que está más rodado al haber estado compitiendo en Europa y en la final de la Supercopa de España desde finales de julio. Pero todo eso deberá hacerlo bueno el equipo de Pablo Machín en el Benito Villamarín. La puesta de largo en LaLiga fue casi perfecta. La ilusión se disparó, pero los más cautelosos prefirieron esperar a tener enfrente a un rival de entidad y no al Rayo Vallecano. Y contra el Villarreal se vio que todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo. Que sí, que la idea del técnico soriano tiene buena pinta, pero que todavía necesita de retoques. Algunos llegarán cuando los últimos fichajes se vayan asentando y otros, cuando Machín pula su propuesta de fútbol. Pero, en líneas generales, este nuevo Sevilla apunta maneras después de la revolución que ha sufrido en todas sus vertientes. Eso sí, donde no habrá tantos cambios será en la alineación para esta noche, la cual se parecerá bastante a la del día del Villarreal.

Vaclik es seguro en la portería, como lo son Navas, Mercado y Kjaer en la defensa. Las dudas aparecen en si Sergi Gómez seguirá siendo titular y en si Aleix Vidal le ganará la partida a Arana por la izquierda. Y de ahí hacia arriba condiciona mucho saber si Franco Vázquez está para ser titular después de jugar casi todo contra el Sigma. Si no es así, Roque Mesa, Gonalons, Banega, Sarabia y André Silva parten con ventaja para intentar ganar al eterno rival.