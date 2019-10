El Betis sólo ha ido por delante en el marcador 97 minutos esta temporada

En los ocho partidos que ya ha disputado en LaLiga Santander 2019-20, el Real Betis sólo ha ido ganando durante 97 minutos. Es decir, un 13,5 por ciento del tiempo total, que han sido 720 minutos. Una circunstancia que deja a las claras las sensaciones con las que ha tenido que convivir el cuadro de Rubi durante este arranque de temporada. Tratando de imponerse a muchas adversidades. Algunas sobrevenidas y otras causadas por errores propios. Esta obligación de ir remando a contracorriente redunda en la manera de afrontar los partidos de un equipo, el Betis, que transmite más ansiedad de la necesaria para un bloque con la calidad que atesora el vestuario heliopolitano esta campaña.

Y es que, si solamente ha ido ganando durante 97 minutos en sus partidos, esta cifra resulta más llamativa no sólo en proporción con el total del tiempo, sino en comparación con los 277 minutos en los que ha ido por debajo en el marcador, el 38,5 por ciento del total disputado hasta la fecha. En siete de los ocho partidos vivió algún minuto por debajo en el marcador. Una losa anímica para los verdiblancos, que suman únicamente nueve puntos de los 24 disputados, lo que les ubica en una zona baja en la tabla y alejados de Europa, el incuestionable objetivo de la temporada.



El Betis ha ido por delante en el marcador durante 26 minutos en el Camp Nou ante el Barcelona, desde el 0-1 de Fekir hasta el empate de Griezmann y después acabó goleado (5-2); los 29 minutos finales cuando logró la remontada frente al Leganés con tantos de Loren y Fekir (2-1); y cuando hizo lo propio también en el estadio Benito Villamarín para vencer al Levante, ante el que estuvo 42 minutos ganando desde el segundo tanto de Loren y el definitivo de Borja Iglesias hasta el 3-1 final. En el resto de partidos la mayor parte del tiempo ha vivido en empate (374 minutos) pero en siete de los ocho que ha disputado ha sufrido la mala sensación de ir perdiendo.

Ha mostrado varias caras el equipo de Rubi ante esta reincidente circunstancia. Una debilidad alarmante al ver que la mayor parte de sus rivales consiguen adelantarse en el marcador en la primera parte (Getafe, Levante, Villarreal y Eibar) pero ante ello un amor propio que conviene destacarse al responder con igualada o remontada, parcial o definitiva, en todos los choques, incluyendo otros en los que los oponentes lograron su primer tanto en la segunda mitad como ante el Valladolid o Leganés. La única vez que el Betis no ha ido perdiendo ha sido cuando ha logrado dejar su marcador a cero, ante Osasuna, pero también supuso la excepción a la hora de anotar goles.

En todo caso, el Betis no es el equipo que menos tiempo ha ido ganando esta temporada en LaLiga, puesto que otros como Alavés (50 minutos), Mallorca (53), Espanyol (53), Osasuna (59) y Celta (75), tres de estos cinco bloques en siete partidos disputados ya que deben jugar hoy, están por debajo de los béticos en esta estadística pero también ocupan algunos de ellos (a excepción de los navarros, con doce puntos) los puestos más bajos de la clasificación a estas alturas del campeonato.

Se le achaca al Betis de Rubi falta de firmeza defensiva para poder evitar que los rivales se pongan por delante en el marcador. El técnico ha ido corrigiendo aspectos en este sentido y es cierto que el bloque defiende ahora más agrupado y con ayudas de otras líneas. Por ejemplo, el Eibar apenas generó peligro y no se contabilizan tiros a puerta inquietantes más allá del lanzamiento de penalti en el gol de Orellana. Y el Levante, quitando el gol de Hernani en el arranque, tampoco hizo trabajar en exceso a Joel Robles, en el que fue el mejor partido bético de lo que se lleva de curso.

Otro asunto que inquieta en el Betis es el trato arbitral. A las expulsiones ante el Valladolid y Getafe se le unen las suspicacias con el uso del VAR en las últimas jornadas, puesto que en Heliópolis consideran que las jugadas que fueron pitadas como penaltis en contra en Villarreal y ante el Eibar no fueron merecedoras de tal castigo, ya que en el primero Bartra apenas contacta con Chukwueze y en el segundo hay falta previa de Escalante sobre Canales, quien después se quita de encima al centrocampista del equipo vasco con un manotazo, que es lo que ve el Hernández Hernández.



Tiene ahora un parón por delante Rubi, que suele hacer buenas lecturas de los partidos sobre la marcha, para trabajar con sus hombres de cara a solucionar los problemas que se aprecian en la continuidad del juego, la salida de pelota, las transiciones rivales y la claridad en la parte ofensiva, puesto que el Betis no define en proporción con todo lo que produce de cara al marco rival a pesar de jugar con mucha gente de vanguardia. La excepcional racha de Loren, con seis goles en los siete partidos que ha jugado, es una de las noticias positivas de un Betis que tiene mucho trabajo por delante para mejorar estas estadísticas y sensaciones.