El Betis tendrá una cuarta y una quinta equipación Kappa para la Europa League

El Real Betis, con el acto que tuvo la semana pasada en la Torre Pelli, ya ha presentado oficialmente las tres equipaciones que le ha fabricado Kappa para esta temporada 2018-2019. Y, más allá del debate generado sobre si gustan más o menos, hay un hecho a tener en cuenta: son todas de color verde. Eso va a provocar, según ha podido saber Alfinaldelapalmera.com, que el Betis vaya a tener una cuarta y hasta una quinta equipación para esta campaña.

Y es que la UEFA obliga a tener al menos dos equipaciones que se diferencien claramente de la primera. Es decir, que sean de colores totalmente distintos. Por ello, como el Betis ha presentado la primera (a rayas verdiblancas), la segunda (con un verde más oscuro) y la tercera (verde limón), ya tiene cerradas otras dos más para los compromisos europeos que comienzan este jueves.

Las condiciones de la UEFA se conocen desde hace semanas y el Betis ha estado todo ese tiempo valorando de qué color jugar en Europa cuando no pueda hacerlo con ninguna de las tres primeras porque el color verde no se lo permita. Lo que sí parece es que, más allá de la tonalidad, el diseño de Kappa no será exclusivo, como sí ha ocurrido con las tres primeras camisetas, siendo bastante significativo en la segunda (homenaje a las peñas) y la tercera (imágenes de la ciudad de Sevilla).

Uno de los colores elegidos entre el Betis y la marca italiana para una de estas nuevas equipaciones ha sido el amarillo, aunque para mañana jueves ante el Olympiacos, salvo cambio de última hora, los heliopolitanos tienen intención de jugar con alguna de las tres primeras equipaciones verdes.