Betis: toma de contacto con Robert

El Betis está dando los pasos adecuados para atar lo antes posible la continuidad de Roberto González, Robert, en las alineaciones. El canterano, de 17 años, aún tiene contrato con los verdiblancos hasta junio de 2022 pero su importante evolución y la decisión de Quique Setién de que se integre como uno más en la dinámica del primer equipo hace que los responsables directivos del club hayan ya avanzado en el diálogo con los agentes del futbolista para incrementar su salario, años de vinculación y cláusula de rescisión, que actualmente es de doce millones de euros. Ayer se produjo una toma de contacto entre las partes con la idea de asentar un escenario de negociación para hacer de Robert un futbolista de pleno derecho del plantel profesional y con un precio que ahuyente a los clubes que le están siguiendo en el mercado.



Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, es uno de los grandes valedores de Robert. Desde que llegó al club en mayo de 2017 tenía claro que una de sus primeros trabajos era la renovación del canterano, tentado entonces por el Manchester United. Junto a Pedro Buenaventura y Ángel Haro convencieron al futbolistas para que ampliara y mejorara su vinculación, que es la actual. Con una cláusula que pasaba entonces del millón de euros a los ocho y que ha crecido en esta campaña 2018-19 a los doce. Sin embargo, las excelentes prestaciones del zurdo, ya con la experiencia en las piernas de una campaña en Segunda B, en Tercera a las órdenes de José Juan Romero con diez goles en once partidos le han abierto las puertas del primer equipo y en el Betis no quieren asumir el riesgo de que explote en la élite sin tener cerrada su nueva vinculación.



Con Robert ha ocurrido que al ser menor de edad sus contratos tienen una serie de condicionantes (años limitados de duración, cláusula) que desaparecerán el próximo 8 de enero, cuando el extremeño cumpla 18 años. Para antes de esa fecha, que está inmersa, además, en el mercado de invierno, el Betis quiere tener concretada la nueva situación del canterano y afrontar con tranquilidad el próspero futuro que se le augura.



Con la experiencia reciente de la irrupción de jugadores forjados en Heliópolis que sobresalieron en el primer equipo como Fabián, Loren, Junior o Francis, todos ellos con contratos revisados en los últimos meses más allá del traspaso del primero al Nápoles y de la negociación también abierta con el lateral diestro para una nueva mejora, el club quiere evitar sobresaltos dado que Robert puede recibir el interés de clubes con mayor potencial económico en un mercado en el que se valora mucho a futbolistas de su perfil al ser tan joven y gozar de un incuestionable acierto ofensivo.

Quique Setién se encuentra muy satisfecho de la evolución del futbolista. Ya le hizo debutar, como a Édgar (Kaptoum ya lo había hecho ante el Dudelange) en el encuentro de la ida copera ante el Racing de Santander. Ya se refirió al delantero en una de sus últimas comparecencias públicas. «Todo irá en función de lo que vayamos viendo. Ya vino y se ha entrenado con nosotros. Hay jugadores en el filial que estoy muy pendiente de ellos aunque no estén con nosotros. Estoy en comunicación permanente con José Juan y en cualquier momento pueden jugar en el primer equipo. Ya se ha visto. Robert es un chaval que tiene potencial, cosas muy buenas, que poco a poco se irá incorporando en la medida de que mantenga el nivel de prestaciones y de exigencia. Son chavales, como Kaptoum, que les intuyes muchas cosas. No me cuesta nada, en cuanto vea la oportunidad, ir metiéndolo en el equipo. Pueden jugar en cualquier momento», afirmaba el técnico cántabro del Betis.



Este cambio de dinámica de Robert sí supone un contratiempo muy severo para el Betis Deportivo en sus aspiraciones de ascenso a la Segunda división B. Robert ha liderado hasta la fecha el ataque del equipo de José Juan Romero, que ya viene empleando alternativas desde que el extremeño fue llamado a los ejercicios con la primera plantilla de manera más continuada antes del choque ante el Racing.



Setién quiere encontrar en Robert el aire fresco que tanto bien le hizo a su equipo la pasada campaña con hombres como Francis, Junior y Loren. El santanderino siempre ha mostrado su deseo de abrirle las puertas a la cantera y no sólo en las malas situaciones. Ahora también se encuentra con que la evolución de Robert es muy interesante y que hombres como Inui y Boudebouz han bajado sus prestaciones al no aprovechar las oportunidades que han tenido en los partidos más recientes. De hecho, los buenos minutos de Robert en Santander le dan posibilidades de volver a la lista para el jueves ante el Milan y de incluso gozar de minutos, después de que se quedara en el banquillo en el alocado choque frente al Celta en el Villamarín.