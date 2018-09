El Betis tratará la renovación de Mandi

Aïssa Mandi se ha convertido en uno de los puntales del Real Betis. Más allá de su sensacional asistencia a Joaquín para decidir el derbi, el franco-argelino se ha convertido en una referencia indiscutible en la defensa de Quique Setién. Es un fijo en las alineaciones y su rendimiento ha crecido de manera notable. Su contrato es el más antiguo de los vigentes en la plantilla del Betis. Expira en junio de 2021 y los responsables deportivos béticos ya están manos a la obra, después del intenso mercado de fichajes, para blindar el futuro verdiblanco de Mandi, actualmente con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. La idea es subir su salario, prácticamente doblar su cláusula y ampliar al menos hasta 2023 la vinculación.

El primer tanteo ha sido productivo y ambas partes están de acuerdo en el planteamiento de una mejora salarial, de temporadas de vinculación y de aumento de la cláusula de rescisión. Un escenario que serviría al Betis no sólo para respaldar a un futbolista que en estos momentos no tiene un contrato alto en la plantilla sino para ahuyentar el interés de otros conjuntos que ya han estado llamado a las puertas del futbolista. De hecho, este mismo verano el West Ham ofreció entre doce y quince millones de euros por Mandi en un movimiento en el que el club heliopolitano simplemente respondió remitiéndose a la cláusula de rescisión de Mandi, de 30 millones. El club londinense finalmente firmó a Issa Diop.

La contratación de Mandi por el Betis fue anunciada el 30 de junio de 2016. Los verdiblancos abonaron 2,8 millones de euros al Stade de Reims por el franco-argelino, una de las apuestas de la dirección deportiva de Miguel Torrecilla. Entonces Gustavo Poyet pronosticaba que Mandi «si todo se da como creo, va a ser un ídolo aquí». Setién también ha alabado en este tiempo las virtudes del central: «En 40 años nunca vi una progresión como la de Mandi». Lo cierto es que es un fijo en el flanco diestro de la defensa y obtuvo un protagonismo mayor si cabe con su tenso y acertado centro a la cabeza de Joaquín para decidir el derbi del pasado domingo.

Mandi, que no se pierde una convocatoria con la selección argelina, con la que actualmente está concentrado junto a su compañero Boudebouz, ha mostrado siempre su implicación con el club y aguarda el siguiente movimiento del Betis para acometer la renovación de su vinculación. Su contrato y el de Sanabria son los que tienen una vigencia más antigua, ya que el resto de jugadores o bien lo renovaron o son de llegada más reciente a Heliópolis con la transformación que ha sufrido la plantilla en estos veranos.

Los plazos para tratar la renovación no son urgentes. El Betis y Mandi quieren que el diálogo no esté condicionado y acometerán la cuestión en las próximas semanas para seguramente encontrar una solución antes del mercado de enero. Mandi ha jugado 63 partidos en LaLiga en los que ha anotado tres goles, además de estar presente en tres encuentros de la Copa del Rey. Ahora, junto a Bartra, Feddal y Sidnei conforma una línea defensiva fiable en manos de Quique Setién.