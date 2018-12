Betis: un mercado de estrategias

El mercado de enero está muy condicionado. No es algo nuevo. Siempre ha sucedido así. En el Betis, más si cabe. Se trata de un equipo potente en LaLiga Santander que maneja este año el mayor presupuesto de su historia. Nadie va a regalarle nada al club heliopolitano, como tampoco lo hará éste. La cotización que ha planteado para poder dejar salir a los futbolistas con los que menos cuenta, como Boudebouz, Barragán o Sergio León, es alta. La que corresponde al sexto clasificado y lo que le piden por los futbolistas que ha tanteado. En enero afloran las necesidades y el Betis las ha reconocido en la punta del ataque, donde las inversiones han de ser más elevadas. Por estas circunstancias, al no prever ingresos importantes por salidas no traumáticas y por el precio de lo que pretende, el Betis jugará con los tiempos por los préstamos de futbolistas que en otras condiciones no estarían a su alcance.



La consigna es evidente: no incorporar a futbolistas que no mejoren lo que hay. No es una frase hecha en este caso, sino que la necesidad en el ataque y en otras posiciones preferentemente las bandas, como ya avanzaba ABC de Sevilla el pasado 28 de noviembre. Por ello el grupo de trabajo de Lorenzo Serra Ferrer apunta alto pero el encaje económico no es fácil en un Betis que tampoco se puede permitir inversiones demasiado altas después de un verano de importantes gastos y de tener en previsión la compra de Lo Celso por 22 millones de euros aunque esté formulada en plazos.



En Heliópolis la comisión deportiva, formada por Serra, Setién, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, realiza listas de los futbolistas más interesantes en las posiciones que quieren reforzar pero aún no se han emprendido negociaciones serias con ningún candidato más allá de los lógicos tanteos para estar bien posicionados. El mercado requiere una estrategia conservadora para poder repetir los éxitos cosechados con Marc Bartra, cerrado el 30 de enero de 2018, y Giovani Lo Celso, el pasado 31 de agosto. Jugadores de ese perfil están en la prioridad del club pero el mercado no es nada sencillo.



Sobre todo si no llegan ingresos claros a las arcas verdiblancas de jugadores que no cuentan para Setién. El futbolista que más movimientos está generando es Ryad Boudebouz. El franco-argelino, de 28 años, a perdido su protagonismo en el equipo y en Francia están varios equipos atentos a sus movimientos. El Betis atendería propuestas que ronden los catorce millones de euros para atender a la plusvalía generada por la evolución del equipo y del mercado desde que fue contratado del Montpellier por siete millones a cambio del 80 por ciento de sus derechos. El argelino, que ya instó al club a que atendiera la propuesta de cesión del Niza a finales del verano pasado, espera más oportunidades en enero para demostrar su calidad mientras sus agentes y el club mueven su nombre en las últimas semanas.



Más allá de Boudebouz hay dos futbolistas cuyo presente no es muy positivo en verdiblanco. No es infrecuente que Sergio León y Antonio Barragán se queden fuera de las convocatorias, aunque también han disfrutado de minutos gracias a las rotaciones de Setién en la Liga Europa o la Copa del Rey. Ambos han perdido el papel que tenían la temporada pasada cuando fueron el máximo goleador y mejor asistente del equipo. El caso que viven es parecido. Fueron de los primeros en llegar al proyecto de la 2017-18 pero la evolución del equipo les ha dejado atrás, al menos a ojos de Setién, que prefiere a otros futbolistas. Los dos tienen fuertes vínculos sentimentales con el Betis y proyectaban una estancia larga en Heliópolis aunque un año y medio después de sus llegadas está en cuestión. Por ello han dejado claro que no entra en sus planes una salida en un mercado de invierno que no es sencillo. Por Sergio León, de 29 años, han llegado propuestas de compra de la MLS y de cesiones de varios equipos de Primera. Hasta la fecha, el jugador se ha negado a escucharlas. Por Barragán, de 31 años, el mercado es más reducido. El Betis abonó un millón de euros al Middlesbrough al cumplir el lateral la pasada temporada los partidos necesarios para su adquisición.



Mientras no haya ofertas importantes por estos futbolistas el Betis no tendrá claro el panorama para la incorporación de un delantero de nivel a no ser que sea cedido y en los últimos días de enero. Un plan que está claro y que requiere de paciencia y de buenos reflejos en las horas decisivas de un mercado que obliga a este tipo de estrategias y que también está condicionado por las consecuencias que cada llegada tendrá en el escaparate del verano.



Eso sí, el Betis no teme por la situación de ninguno de sus futbolistas en el horizonte del mes de junio, ya que nadie de los que está en la plantilla actual finaliza contrato y los que son más cotizados cuentan con cláusulas de rescisión relativamente importantes. Lo Celso es en estos momentos el único cedido y el club verdiblanco tiene la sartén por el mango a la hora de acometer la compra de sus derechos al París Saint-Germain por 22 millones de euros.