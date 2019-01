Betis: una derrota con mensaje

El Betis no comenzó bien el año con su derrota en Huesca ante el colista. Ni el resultado, obviamente, ni las formas gustaron entre los responsables de la parcela deportiva. Con el mercado de enero abierto, el tropiezo puede tener consecuencias. En primer lugar ha provocado que se intensifiquen las gestiones para la incorporación de un delantero y, preferentemente, de un lateral derecho, las dos posiciones que consideran en la comisión deportiva que pueden mejorarse en estos momentos. Pero también la imagen en El Alcoraz puede incidir en las decisiones sobre las salidas y en la gestión de la plantilla por parte de Quique Setién. El descontento es evidente con el nivel ofrecido por algunos jugadores aunque los mensajes durante la charla en el primer entrenamiento en la ciudad deportiva después de la derrota trataron de reconducirse hacia obtener una mirada positiva para afrontar el duelo copero del jueves ante la Real Sociedad, que ha ganado importancia.

Por partes. El Betis lleva semanas perfilando sus objetivos para este mercado invernal en el que tratará de hacerse con cedidos con opción de compra o con oportunidades a precios accesibles. Las posiciones a reforzar son las de delantero centro y lateral derecho. Después de confiar en el verano en la evolución de Sanabria, Loren y Sergio León y comprobar en estos primeros meses que ninguno de ellos ha mantenido la efectividad de la pasada campaña a pesar de haber subido el nivel en todas las líneas del equipo, el club tiene claro que en enero puede encontrar a algún atacante cualificado que no esté gozando de minutos en su equipo, teóricamente de mayor potencial que el Betis. La inversión en el préstamo será importante y debe contar con una posibilidad de adquisición al estilo de Lo Celso, aunque serán detalles que se definirán en los días finales del mercado, que es cuando se espera que se ponga a tiro el jugador que prefieren los técnicos.

A este delantero se le debe unir, si se concretan las gestiones, un futbolista de banda derecha. La intención es potenciar un ala que tiene mayores carencias que la izquierda, donde ha explotado Junior y también puede intervenir Tello. En la diestra actúa preferentemente Francis, a veces Tello y muy poco Barragán. En el club entienden que pueden mejorar las prestaciones en ese perfil con algún jugador que tenga vocación ofensiva, ya que el retrato robot no es simplemente un lateral sino alguien que pueda cubrir toda la banda o al menos tenga las cosas claras en el tercio ofensivo. También están pendientes en Heliópolis del mercado de jugadores emergentes para anticiparse a otros clubes en la detección de talentos internacionales.

Para hacer efectivas las llegadas en el club trabajan de manera simultánea en las salidas. Seguramente haya más de una. Y el mal partido en Huesca puede influir en este sentido, ya que el enojo en el club es importante no sólo por la derrota sino porque el colista de la categoría superara en intensidad a futbolistas de teórico mayor nivel competitivo y, en algunos de los casos, con necesidad de demostrar que merecen más minutos de juego.

Boudebouz, que viajó a Huesca pero se quedó en el banquillo, es quien concentra el mayor ruido a la hora de evaluar una marcha en enero pero la venta o cesión del franco-argelino puede haber quedado condicionada, al menos en sus fechas, por la convocatoria de Inui para la Copa de Asia. Ocurre que Setién cuenta en estos momentos con sólo 18 jugadores de la primera plantilla sanos. Boudebouz está en la rampa de salida y ya ha hablado con todos los responsables del club para ello, como confirmó López Catalán en la entrevista con alfinaldelapalmera.com. Es el que más fácil tendrá su marcha, seguramente cedido con una opción de compra ejecutable. Sin embargo, el Betis apretará —como hacen el resto de clubes cuando se interesa por algún jugador— y ganará tiempo hasta que retorne Inui, que no ha sido fundamental en este tiempo pero que sí cubre esa misma posición en caso de bajas de delanteros o de Joaquín, el más empleado en esa zona.

No se descarta que haya otra baja en la plantilla. También de algún jugador que cuenta poco. Muchos clubes han sondeado a diferentes futbolistas del plantel pero no hay ofertas formales aún encima de la mesa. El rendimiento en estos partidos y las propuestas que lleguen a Heliópolis pueden decidir quién saldrá.

Otra consecuencia de la negativa imagen en Huesca es que no debe haber rotaciones masivas para el encuentro de Copa del Rey de este jueves ante la Real Sociedad, que ha ganado un peso importante en esta tesitura. Setién puede alinear a más futbolistas de primera línea de los esperados ya que pasar a cuartos de final en la Copa del Rey es uno de los objetivos claros en el club en estos momentos. No reservará a tantos jugadores también porque la plantilla se ha acortado con las lesiones.

El análisis en el vestuario bético tras el 2-1 en El Alcoraz fue el de reconocer los evidentes fallos que condujeron a la derrota frente al colista. Errores de posicionamiento en los dos goles locales, ya que después del fallo de Tello remató Ferreiro solo cuando los defensores béticos salieron todos hacia el primer palo y en el rechace del despeje de Carvalho que aprovechó Rivera, solo, en la frontal para el 2-1. También en los pases, la circulación. De todo ello se habló pensando en correcciones a aplicar pronto y también tratando de inyectar más energía positiva a un equipo que ya ha superado malos momentos esta temporada. Ante la Real Sociedad se verá si estas pretensiones tienen recorrido en una eliminatoria que centra todas las atenciones ahora a pesar de que el Madrid llegará al Villamarín el domingo.