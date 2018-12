Betis: Una gestión de plantilla que suma efectivos para el futuro cercano

El pasado sábado, a Quique Setién, entrenador del Real Betis, se le preguntaba en la sala de prensa de la ciudad deportiva Luis del Sol, antes del partido frente al Rayo Vallecano, por la participación de futbolistas que en en la presente temporada están teniendo menos protagonismo en LaLiga pero que en el encuentro de la Copa del Rey ante el Racing de Santander sí rindieron a un buen nivel, pese a tratarse de un equipo de Segunda división B -no hace falta recordar lo que ocurrió la pasada temporada con el Cádiz, de LaLiga 123-. El técnico santanderino explicaba entonces que «todos son importantes y les damos la cobertura que entendemos que tenemos que darle. En algunos casos no tienen continuidad, pero hay que entender que hay jugadores que han cambiado su rol porque el nivel general de la plantilla ha subido, la exigencia es mucho mayor, han venido mejores futbolistas de los que teníamos el año pasado… Yo estoy contento con el rendimiento que han dado. En algunos casos es verdad que esperas un poco más, pero estoy satisfecho teniendo en cuenta que son futbolistas que no juegan habitualmente y cuesta darles esa continuidad que ellos seguramente requieren».

En la presente temporada, el Betis está disputando una competición más, la Liga Europa, en la que continuará a partir del mes de febrero. Pero en la Copa los verdiblancos también han avanzado a los octavos de final, por lo que el inicio del mes de enero será de nuevo trepidante con partidos cada tres o cuatro días. Es por eso que el cuerpo técnico del Betis está haciendo una gestión de la plantilla que permite que se vayan sumando poco a poco elementos a la causa para el próximo tramo de competición.

Tras veintidós partidos oficiales jugados por los verdiblancos, Bartra, Canales y Mandi son los que más encuentros han disputado, veinte. Su rendimiento sobre el campo les hace ser merecedores de este hito. Los dos centrales son pilares del equipo desde que el catalán llegase a mediados de la pasada temporada, mientras que el centrocampista cántabro es también uno de los fijos en el centro del campo. A estos tres jugadores les sigue Lo Celso, con dieciocho choques. El argentino fue el último fichaje del mercado de invierno y le costó entrar, pero ahora cada partido que juega deja claro que es el futbolista diferencial del plantel y que, en condiciones normales, debe jugar siempre. Después, con diecisiete comparecencias se encuentran Junior, Tello y Loren. Con dieciséis, otros tres jugadores: Sanabria, William Carvalho y Joaquín. Tanto el paraguayo como el marbellí están negados ante el gol, pero Setién confía en ellos y no deja de darles oportunidades. Los técnicos han dejado claro en más de una ocasión que les importa más el trabajo que los delanteros hacen sobre el campo en los partidos que los goles que marquen, que forman parte de rachas y que éstas llegarán más pronto que tarde. Lo mismo que piensan de Sergio León, máximo goleador de la pasada temporada, que en la presente campaña ‘sólo’ ha participado en doce encuentros.

La alternancia en la portería se la han repartido Pau López y Joel Robles con quince y siete choques, respectivamente. El meta catalán está demostrando con la camiseta de las trece barras el por qué de sus convocatorias con la selección española y el madrileño ha dejado la portería a cero en seis encuentros. Sidnei y Guardado también han jugado quince partidos. Uno de los jugadores nuevos llamados a aportar, Takashi Inui, ha participado en trece encuentros.

En el pelotón de cola se encuentran jugadores que la pasada temporada fueron bastante importantes para el equipo. Francis lleva once encuentros, Barragán diez, Javi García y Boudebouz nueve, y Feddal ocho. Tanto el lateral sevillano, como el centrocampista murciano y quizás el central marroquí sí deben dar un paso más fuerte en su rendimiento, puesto que en el plantel siguen teniendo un peso muy importante. Está resultando llamativo el caso de Boudebouz, quien no termina de entrar en la dinámica de juego. Por último, Kaptoum ha jugado tres partidos y Edgar y Robert, uno.