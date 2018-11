Betis: Una peligrosa espiral de irregularidad de la que no sale

No le dio continuidad el Real Betis en Villarreal al gran partido y a la sonadísima victoria cosechada en el Camp Nou ante el FC Barcelona. Los de Quique Setién se meten en una peligrosa espiral de irregularidad de la que de momento no está sabiendo salir y no dieron el salto en la clasificación que se podía haber producido de haber conseguido los tres puntos -octavo a un punto de la sexta plaza-.

Es verdad que si el colegiado cobra el claro penalti sobre Loren Morón y los verdiblancos se hubieran adelantado en el marcador, con el partido de cara podrían haber cambiado muchas cosas sobre el césped del estadio de La Cerámica. Pero el cuadro bético no debería tener que esperar a adelantarse en el marcador para poder tener los encuentros tranquilos.

Se está repitiendo mucho esa situación en los encuentros de la actual campaña, salvo el día del Celta de Vigo. No es menos cierto tampoco que en esta liga 18-19 tan igualada con dos victorias seguidas se vuelve a mirar hacia arriba, donde el Real Betis, por la calidad que ostenta en su plantilla, debe situarse. Pero las desconexiones de los verdiblancos en los partidos están penalizando demasiado.