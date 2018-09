Betis: una plantilla que iguala su récord de internacionales

El incremento de nivel de la plantilla del Real Betis se comprueba en el número de internacionales que la componen. Si la pasada temporada ya contaba con con dieciséis (once absolutos y cinco sub 21), a dos de la plusmarca de la 2003-04 (once absolutos y siete sub 21), en la presente ya iguala esa última cifra (aunque con doce absolutos) después del estreno de ayer por la tarde de Francis con la sub 21. Si en la 2017-18 esta combinación ya salió bien, el grupo actual apunta a cotas también muy importantes con futbolistas que acreditan variada experiencia internacional al más alto nivel. Y todos ellos con combinados de primer orden, que han tenido presencia, al menos, en los mundiales más recientes. De esta forma, en una plantilla justa de efectivos, 21 futbolistas, únicamente tres no han vestido los colores de su selección, ya sea en la absoluta o en la sub 21: Sidnei, Sergio León y Loren. El pasado curso los únicos que estaban en esta circusntancia en la primera vuelta eran Dani Giménez, Rafa Navarro y Sergio León, a los que posteriormente se les unió Loren.

Actualmente, el Betis suma las 149 internacionalidades de Andrés Guardado con México, que le convierten en el segundo jugador de la historia del país azteca con más presencias a sus casi 32 años aunque el nuevo seleccionador, Ricardo Ferretti, le ha dejado fuera de las últimas convocatorias cuando pretendía acercarse a los 177 partidos de Claudio Suárez. Cuatro Mundiales pisaron las botas de Guardado. Le sigue, con 37 años, Joaquín, que fue 52 veces internacional absoluto con España, la última vez en noviembre de 2007 ante Suecia. Jugó dos Mundiales. Con presencia activa en las citaciones de Fernando Santos como pieza fundamental aparece William Carvalho, que ya acumula 47 internacionalidades con Portugal, que le sivieron para ganar la Eurocopa de 2016 y estar en el más reciente Mundial. Aïssa Mandi (49) y Ryad Boudebouz (25), el primero jugó en el Mundial de 2014 y el segundo, en el de 2010. El central ha sido un asiduo con todos los entrenadores recientes mientras que el mediapunta fue defenestrado por Rabah Madjer y ahora ha recuperado su sitio. Takashi Inui, con 31 presencias con Japón, fue uno de los mejores jugadores de su selección en el Mundial de Rusia. Feddal, con catorce intervenciones con Marruecos, estuvo a punto de ir a esta cita pero la grave lesión de la pasada campaña se lo impidió. Mientras, Marc Bartra, con trece, se ha encontrado tras la decepción de quedar fuera de la lista para Rusia con la confianza de Luis Enrique hacia otros centrales para convocarles en su lugar. Las once veces de Tonny Sanabria con la absoluta de Paraguay han sido intermitentes, mientras que Giovani Lo Celso sumaba seis (al cierre de esta edición no se había jugado el Argentina-Colombia, que podía ser la séptima) en su creciente participación con su selección. Y testimoniales fueron el protagonismo de Javi García, dos, y Tello, una, con la absoluta de España.

En el apartado de la sub 21 sólo hay jugadores españoles en esta relación de internacionales. Destacan los diez de Sergio Canales hasta 2013, además de los cinco de Pau López, que ayer estaba entre los citados por la absoluta española para el encuentro oficial de la segunda jornada de la Liga de Naciones ante Croacia. Joel Robles, con dos presencias, también tuvo protagonismo con la sub 21, mientras que Antonio Barragán jugó un amistoso ante Inglaterra en 2007 y Junior y Francis se estrenaron estos días ante Armenia e Irlanda del Norte, respectivamente.

En el parón de selecciones de estos días el Betis se ha visto afectado por contar con esta amplia nómina de internacionales, aunque ahora han coincidido con compromisos Mandi, Boudebouz, William Carvalho, Pau López, Francis, Junior y Lo Celso. Quique Setién ha tenido que entrenar con los justos en las jornadas más recientes para preprarar el duelo de este sábado ante el Valencia en Mestalla.

Además, dos jugadores de la actual plantilla que no se han estrenado con la absoluta como Canales y Loren sí aparecieron en la prelista de Luis Enrique para los compromisos recién jugados ante Inglaterra y Croacia, con lo que el seleccionador nacional los tiene en cuenta, si su rendimiento es óptimo, para poder llamarlos de cara a los próximos duelos internacionales. En este sentido puede influir que España jugará en el Benito Villamarín el partido oficial ante Inglaterra de la Liga de las Naciones el próximo 15 de octubre, con lo que es posible que alguno de ellos se incorpore a los planes de Luis Enrique en un futuro cercano para aumentar la nómina de internacionales, sobre todo en el caso de Loren, que no lo ha sido en ninguna categoría y que durante la pretemporada llamó a las puertas de la selección. El incremento del potencial de la plantilla del Betis se muestra en su valor pero también en esta proyección internacional.