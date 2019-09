El Betis, en una situación similar a la de hace un año

Las alarmas se han disparado entre la afición verdiblanca. El Betis de Rubi no está teniendo los resultados positivos que se esperaban, sin embargo la situación del conjunto de Heliópolis en esta temporada es similar a la que tenía en la jornada cinco de la pasada campaña.

El Betis de 2018-2019 estaba en el puesto 13 de la clasificación, mismo lugar que ocupa este año. La diferencia de punto es mínima, pues la pasada campaña solo había sumado seis punto mientras que este 2019-2020 lleva cinco. Esta mínima diferencia radica en que el año pasado por estas fechas había empatado tres partidos, perdido uno y ganado otro. Este año ha perdido dos partidos, el primero de ellos en inferioridad numérica desde el minuto siete. En cuanto a goles, algo que ha preocupado considerablemente a Rubi, pues ha encajado nueve goles en cuatro partidos, en el quinto consiguió mantener la portería a cero. La temporada pasada recibió cinco goles en los cinco primeros partidos.

Viendo los números se podría decir que no hay razones para alarmarse pero las sensaciones que transmite el equipo no son especialmente positivas. En el partido contra Osasuna, aunque consiguió no encajar ningún gol, se mostró muy desdibujado, sobretodo en la segunda mitad. Esto generó que los de Pamplona pusieran a los verdiblancos en apuros más de lo necesario.

El Betis podrá tratar de mejorar las sensaciones en el partido de la próxima semana contra el Levante en el Benito Villamarín, un partido en el que podrá contar con el goleador del equipo Loren, que se perdió el partido contra el Osasuna por sanción; pero para el que es duda uno de los jugadores que ha marcado la diferencia en las primeras jornadas, Fekir.