Betis – Valencia (1-2): Tardía reacción y la sexta plaza que se escapa

Betis 1 Valencia 2 Real Betis: Pau López; Mandi (Loren, m. 58), Feddal, Bartra, Junior; Guardado; Joaquín, Kaptoum (Lainez, m. 74), Lo Celso, Tello; y Jesé (Sergio León, m. 68). Valencia CF: Neto; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev (Rodrigo, m. 33); Guedes (Gameiro, m. 75)y Mina (Lato, m. 68). Goles: 0-1, m. 45: Guedes. 0-2, m. 48: Guedes. 1-2, m. 78: Lo Celso, de penalti. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó por doble amarilla a Rodrigo en el minuto 82. Además, amonestó a Guardado, Junior, Feddal, Rodrigo y Lo Celso. Incidencias: 42.508 espectadores en el estadio Benito Villamarín. 33ª jornada de LaLiga Santander. El Betis estrenó la camiseta verdiblanca arlequinada, realizada con material reciclable.

Derrota del Real Betis en el encuentro de la 33ª jornada de LaLiga Santander frente al Valencia por 1 a 2, que deja a los pupilos de Quique Setién a nueve puntos de la sexta posición de la clasificación quedando quince por disputarse en la lucha por la UEFA Europa League. El Valencia, con dos zarpazos de Guedes, uno al final de la primera parte y otro al inicio de la segunda, superó a un Betis que fue superior en los primeros 40 minutos del encuentro, pero al que le faltó cerrar el choque en las pocas ocasiones de las que dispuso. Luego, con el Villamarín estallando contra Setién, Lo Celso acortó distancias desde el punto de penalti y avivó las esperanzas béticas en un empate que nunca llegó.

La primera parte fue un quiero y no puedo por parte del Betis. Habría que comenzar el relato con el cambio de sistema de Setién. Cuatro defensas, con Mandi tirado al lateral derecho, Junior en el izquierdo y Bartra y Feddal en el eje. Por delante, Guardado. Y en el centro del campo, Joaquín y Tello en las alas, con Lo Celso y Kaptoum por el centro. Variantes por no tener disponibles a dos puntales, como William Carvalho y Canales. Las novedades no le sentaron mal de salida a los de Quique Setién. Se mostraron mejor colocados sobre el terreno de juego y dominaron a su rival en base a la posesión, aunque los compañeros no encontraron con claridad a Lo Celso. Así que el Betis adoleció de la verticalidad que sí tuvo en el segundo tiempo ante el Villarreal y en el derbi frente al Sevilla. Eso sí. Tuvo una primera clara ocasión temprana para haberse adelantado en el marcador. En el minuto 6, una acción personal de Tello acabó con un disparo con intención y toque de tobillo desde dentro del área que, con un Neto totalmente batido, repelió fuera el palo izquierdo de la portería visitante.

En el resto del primer tiempo, el Betis basó su dominio en el control del balón. Y en un alto porcentaje, como Marcelino dijo en la previa del encuentro, entre los centrales y el guardameta Pau López. Dos acercamientos más contabilizó el equipo bético en sendos cabezazos de Mandi y Lo Celso. Entre ambos, el primero peligroso del Valencia ya en el tramo final, con un disparo alto de Santi Mina tras un centro de Carlos Soler.

Pero cuando el encuentro se iba a ir con el resultado inicial al descanso, llegó el tanto que adelantó al equipo visitante y que a la postre tanto daño hizo al equipo de Setién. Joaquín perdió una pelota en posiciones adelantadas y la pelota le llegó a Guedes, quien inició una carrera escorado por la izquierda, se fue metiendo hacia el centro y tras varios amagues disparó entre un mar de piernas muy ajustado al palo derecho de la portería defendida por Pau López y la pelota se coló entre la mano del portero y el poste. El guardameta, sin ser un fallo garrafal, anduvo lento de movimientos.

Jarro de agua fría tremendo para la hinchada bética que tendría su continuidad en el tercer minuto de la reanudación. El Betis salió noqueado y tras un saque de esquina en corto de Parejo la pelota le llegó a Guedes que estaba en el centro y, de nuevo entre una nube de piernas y sin ningún jugador del Betis saliéndole a intentar taponar el tiro, le pegó sin remisión y el Valencia cantó y celebró el 0-2.

Fue el momento en el que el Benito Villamarín estalló contra Setién. Gritos de “Quique, vete ya”, “Serra, échalo”, “jugadores mercenarios”. Mientras, Mandi, que fue el primer sustituido, se marchó pidiendo unión a la grada haciendo gestos con ambas manos. Gesto que la afición aplaudió. No había reacción en el Betis hasta en el tramo final. Joaquín centró un balón al corazón del área, Sergio León tocó con la cabeza y la pelota dio en la mano de Gabriel Paulista, acción que el colegiado vio y pitó penalti. Lo Celso lo tiró y marcó el gol que acortó las distancias. Fue lo que sirvió para que el Betis tirara de un poco de orgullo al final y, aun teniendo mucha más presencia en el área rival tras la expulsión por doble amarilla de Rodrigo, no llegó el ansiado tanto que al menos hubieran servido al Betis para no perder el choque y mantener la distancia con la Europa League, que ahora estarán a nueve puntos quedando quince por disputarse.