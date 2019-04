Betis – Valencia: ni final ni decisivo pero, sin duda, trascendente

Betis 0 Valencia 0 Pau López; Mandi, Feddal, Bartra; Emerson, Javi García, Guardado, Lo Celso, Junior; Tello y Loren. Neto; Wass, Garay, Diakhaby, Gayá; Ferrán, Parejo, Coquelin, Cheryshev; Gameiro y Rodrigo. Sánchez Martínez (Comité Murciano). Encuentro correspondiente a la trigesimotercera jornada de LaLiga Santander. Benito Villamarín (20.45 / beIN LaLiga).

No es fácil calibrar la importancia del Betis-Valencia. Considerar que es a vida o muerte que los de Quique Setién ganen esta noche y que todas sus opciones de entrar en Europa pasan por un triunfo ante los de Marcelino suena muy contundente y tampoco responde la absoluta realidad. Sí se ajusta más que las oportunidades han ido pasando hasta hacer del Betis un estudiante que ha dejado demasiadas materias para el final. Va con debes cuando podría manejar haberes. Y así las urgencias precipitan finales cuando no son ni semis. Obvio que juega ante su gente (lo que siempre obliga), que lo hace con las ganas de rehacerse tras el derbi (lo que siempre condiciona), donde no dio una mala imagen, y que adicionar tres puntos le daría una bombona de oxígeno en esta apnea de puntos en la que vive fuera de los puestos que acogen su objetivo (lo que siempre viene bien). Ganar le solucionaría muchas cosas y le pondría a tres del Valencia, por ejemplo, pero no es lo único que debe hacer hasta que concluya esta singladura. Perder se lo pondría más complicado pero todavía no imposible porque las matemáticas lo dicen. Pero esto no le resta importancia o trascendencia al Betis-Valencia y más tras el empate del Alavés y la derrota de la Real Sociedad, por ejemplo.

El de Marcelino es uno de los equipos más en forma de la temporada: lucha por la cuarta plaza, es finalista de la Copa del Rey y semifinalista de la Liga Europa. Cuenta con un presupuesto bastante mayor que el del Betis (casi 50 millones más) y una plantilla mucho más completa, como ya demostró en la eliminatoria copera. No son excusas estas cuestiones, sino la simple realidad. También que las cuentas del Betis pasan por los seis partidos que quedan. No sólo el de esta noche, tintado de final porque cualquier cosa lo es hoy en día. El problema real es que el Betis se planta en este partido con 43 puntos cuando su potencial invita a pensar en que cuatro o cinco más, al menos, deberían figurar en su casillero. Ese lamento acompaña a los verdiblancos en una letanía de resultados que le ha hecho ganar menos de lo esperado desde que se cambiaron las hojas del almanaque a las de 2019. Y el Valencia revive el recuerdo de una de las grandes decepciones del curso por cómo se produjo: la eliminación en la Copa del Rey. Aunque de por sí llegar a semifinales es un logro para los béticos en este tránsito hacia su estabilidad en la zona noble para las próximas campañas.

La baja de William Carvalho y la más que posible de Canales no hacen más fácil solucionar la circunstancia de la necesidad del triunfo. Por supuesto que no. Dos jugadores fundamentales que coinciden en forma de ausencia como resaca de un derbi que dejó estas secuelas y otras más en lo anímico. La gestión psicológica con Jesé es una de ellas, puesto que el canario conocerá hoy de manera directa el veredicto del Villamarín después de sus errores en Nervión. Y no está la gente muy contenta con él. Ni el propio jugador con sus fallos, por lo que está por ver si lo toma como una, otra, redención o baja los brazos.

Setién tiene en su cabeza cómo solucionar las bajas de Carvalho, segura, y la más que probable de Canales. Lo Celso, una de las noticias de la semana con la ejecución por parte de los heliopolitanos de su opción de compra, puede tener una llave retrasando algo su posición. Quizás se vea un Betis más contenido, como en el día del Atlético. Con otra gestión de los recursos (posesión y tiempo). Una cosa que sí ha dejado casi clara la semana es que Bartra y Tello volverán al once después de su suplencia en el derbi.

El Valencia aterriza con toda su artillería, puesto que Marcelino no ha querido reservar a nadie tras el esfuerzo ante el Villarreal. Es, junto con el Barcelona, el único equipo español vivo a estas alturas en más de una competición. Cualquier formación que presente Marcelino resulta muy competente, engrasadas las máquinas después de las serias dudas del inicio de temporada.

Entonces el Betis logró sumar un punto con el 0-0 en Mestalla. En el doble duelo copero la igualdad fue manifiesta. El 2-2 en el Villamarín tras ir el Betis 2-0 avanzada la segunda parte y el 1-0 en Mestalla decidieron el pase del Valencia a la final. Todo aquello deja el conocimiento al detalle que tienen ambos equipos sobre el potencial del contrario. La velocidad en las transiciones, el dominio de la medular, las jugadas a balón parado… Marcelino ya dijo ayer que esperaba que el Betis le ganara en posesión pero que iba a intentar que la tuvieran los centrales. Veremos qué planteamiento aplica Setién conociendo la velocidad ofensiva del Valencia.